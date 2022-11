Le 2e comté d’Arizona qui compte à la main rejette l’effort

PHOENIX (AP) – Les dirigeants élus d’un comté de l’Arizona qui avaient envisagé de suivre l’exemple d’un comté rural en élargissant leur décompte manuel des bulletins de vote à partir des élections de la semaine prochaine ont rejeté l’effort mercredi.

La majorité des membres du conseil de surveillance du comté de Pinal ont déclaré qu’ils ne voyaient aucune raison de douter des audits actuels de comptage manuel qui vérifient les résultats de la tabulation automatique ou les étendent pour inclure davantage de circonscriptions, comme l’un des superviseurs l’a proposé.

Cela laisse le comté rural de Cochise seul dans l’État à poursuivre un décompte complet de tous leurs bulletins de vote, une décision qui est contestée devant les tribunaux comme étant illégale.

Lors de la réunion de mercredi du conseil d’administration entièrement républicain du comté de Pinal, le superviseur Kevin Cavanaugh a proposé de doubler ou de tripler le nombre de circonscriptions choisies pour l’audit de comptage manuel post-électoral.

Il a souligné les affirmations répétées et infondées de l’ancien président Donald Trump concernant les machines à compiler les bulletins de vote qui ont enflammé ses partisans et a également déclaré qu’Hillary Clinton avait fait des déclarations similaires. Le candidat démocrate à la présidentielle de 2016 a critiqué l’élection de cette année-là, mais a cédé à Trump, a reconnu publiquement sa victoire et a assisté à son investiture.

“Mais comme les préoccupations m’ont été signalées, la question est de savoir si la machine est fiable?” dit Cavanaugh. « Le décompte des bulletins qui sortent de la machine est-il fiable ?

Il a demandé au conseil d’administration d’approuver l’expansion, afin de s’assurer que l’échantillon de comptage manuel est suffisamment grand pour obtenir ce qu’il a dit être un nombre de bulletins de vote statistiquement fiable.

La proposition a trouvé peu de soutien de la part des quatre autres républicains du conseil, bien qu’ils aient recueilli les commentaires du public sur la question pendant plus d’une heure. Ces commentaires étaient massivement contre la proposition, même de la part d’un chef de parti GOP du comté local.

Kathy Nowak, qui siège au comité exécutif du Parti républicain du comté, a déclaré qu’elle avait été impliquée dans les audits normaux de décompte manuel une demi-douzaine de fois et que les décomptes correspondaient à chaque fois au décompte de la machine.

“Il me semble que nous sommes très solides”, a déclaré Nowak au conseil d’administration. “Je pense que (augmenter le nombre) est absolument ridicule.”

Mais deux résidents locaux ont fait pression avec véhémence pour un nombre plus élevé de décomptes manuels, dont Daniel Wood, qui a fait valoir que les machines de tabulation des votes utilisées par le comté ne sont pas légalement certifiées.

“Plus de 200 ans, nous avons eu un décompte manuel dans cette nation du peuple, pour le peuple et par le peuple”, a déclaré Woods, qui a dit qu’il était un ancien combattant, au conseil d’administration. « Tout d’un coup, nous utilisons des machines et ce n’est plus légal. C’est de la merde de cheval.

Le procureur du comté, Kent Volkmer, a démystifié cet argument lors d’une récente réunion du conseil d’administration, montrant les certifications fédérales des machines.

D’autres ont exhorté le conseil à rejeter catégoriquement la proposition élargie de décompte manuel, la qualifiant de moyen pour ceux qui nient la victoire du président Joe Biden de susciter la controverse et affirmant que cela n’a rien à voir avec l’intégrité des élections.

“Il s’agit de remuer le pot et de semer la méfiance dans notre système, souvent avec des théories du complot farfelues à cause de la perte de leur candidat”, a déclaré Noel Reck, un démocrate de Casa Grande. “J’exhorte le conseil à ne pas valider ou apaiser les négationnistes des élections et à voter contre ce décompte manuel élargi coûteux et inutile.”

Le membre du conseil d’administration, Stephen Miller, a déclaré qu’il faisait confiance au secrétaire et au directeur des élections du comté et que les audits typiques confirment l’exactitude des machines à tabuler. Il a également déclaré qu’il appartenait à l’Assemblée législative de décider si le décompte manuel requis des bulletins de vote de 2% des circonscriptions sur un maximum de cinq courses devait être élargi.

“Je pense que cela a été suffisamment précis et je pense que ce sera une élection équitable”, a déclaré Miller. “Et je pense qu’il n’y a aucune raison de s’engager dans cette voie de changement des règles, juste avant les élections.”

Le rejet du décompte manuel élargi dans le comté de Pinal, une zone autrefois rurale juste au sud de la région métropolitaine de Phoenix qui a connu une explosion de croissance au cours de la dernière décennie, contraste fortement avec l’approche du comté de Cochise, dans le sud-est de l’Arizona.

Là, les deux républicains de ce conseil de trois membres la semaine dernière ont poussé un plan avec le soutien du GOP County Recorder pour compter à la main tous les bulletins de vote anticipés et le jour du scrutin.

Le procureur général républicain Mark Brnovich a publié la semaine dernière un avis informel affirmant que le comptage manuel de tous les bulletins de vote pour s’assurer qu’ils correspondaient au décompte de la machine était légal. Son point de vue va à l’encontre de celui du directeur des élections du secrétaire d’État, qui a déclaré dans des lettres au conseil d’administration que si les bulletins de vote du jour du scrutin peuvent tous être comptés à la main, cela est illégal pour les scrutins anticipés, qui représentent plus de 80% des votes en Arizona.

Les procureurs de comté républicains élus dans les deux juridictions ont averti leurs conseils respectifs qu’il n’y avait aucune autorité légale pour étendre le décompte manuel des bulletins de vote.

Un groupe indépendant appelé l’Arizona Alliance of Retired Americans a poursuivi lundi le comté de Cochise et plusieurs de ses responsables pour arrêter le décompte manuel élargi. Un juge prévoit d’entendre les arguments de l’affaire vendredi.

Un effort similaire dans le comté de Nye, au Nevada, a été interrompu par la Cour suprême de cet État la semaine dernière, mais les responsables s’engagent à redémarrer le décompte dès que possible.

Bob Christie, l’Associated Press