Le 2e bus transportant des demandeurs d’asile du Texas arrive à Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Un bus transportant des migrants d’une ville frontalière du Texas est arrivé samedi au centre-ville de Los Angeles pour la deuxième fois en moins de trois semaines.

Le bureau du maire de Los Angeles, Karen Bass, n’a pas été officiellement informé mais a pris connaissance vendredi de l’envoi d’un bus de Brownsville, au Texas, à la gare Union de LA, a déclaré le porte-parole de Bass, Zach Seidl, dans un communiqué.

« La ville de Los Angeles croit qu’il faut traiter tout le monde avec respect et dignité et le fera », a-t-il déclaré.

Le bus est arrivé vers 12h40 et les 41 demandeurs d’asile à bord ont été accueillis par un collectif de groupes confessionnels et de défense des droits des immigrés. Onze enfants se trouvaient dans le bus, selon un communiqué de la Coalition for Humane Immigrant Rights.

Les demandeurs d’asile venaient de Cuba, du Belize, de Colombie, d’El Salvador, du Guatemala, du Mexique, du Nicaragua et du Venezuela.

Jorge-Mario Cabrera, porte-parole de la coalition, a déclaré que le groupe « était moins stressé et moins chaotique que la fois précédente ». Il a dit que la plupart avaient été récupérés par la famille dans la région et semblaient avoir eu des sandwichs et de l’eau, contrairement à la première fois.

Los Angeles n’était pas la destination finale de six personnes qui devaient se rendre à Las Vegas, Seattle, San Francisco et Oakland, a-t-il déclaré.

La ville a reçu un bus transportant 42 migrants du Texas le 14 juin. Beaucoup venaient de pays d’Amérique latine, dont le Honduras et le Venezuela, et ils n’ont reçu ni eau ni nourriture.

Bass a déclaré à l’époque que la ville ne serait pas influencée par « de petits politiciens jouant avec des vies humaines ».

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il avait envoyé le bus à Los Angeles parce que la Californie s’était déclarée un « sanctuaire » pour les immigrants, étendant les protections aux personnes vivant illégalement dans le pays.

Il n’était pas clair si Abbott avait envoyé le dernier bus. Un message téléphonique à son bureau n’a pas été immédiatement renvoyé.

Plus tôt en juin, l’État de Floride a récupéré trois douzaines de migrants au Texas et les a envoyés par jet privé dans la capitale californienne, prenant par surprise des refuges et des travailleurs humanitaires à Sacramento.

