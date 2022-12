Le 2e anniversaire, un tout-petit choyé conduit une mini Mercedes de 600 £ à la crèche

Les parents font souvent des efforts inimaginables pour rendre leurs enfants heureux. Nous entendons souvent parler de parents qui achètent des cadeaux coûteux pour leurs enfants lors de leurs anniversaires. Mais ce bambin prend le gâteau quand il s’agit d’être choyé par ses parents. Rebecca Kingsley Inyiri se prélasse dans un style de vie luxueux depuis sa naissance. Et, elle a récemment reçu une mini Mercedes à piles d’une valeur de 600 £ (61 251 Rs) pour son deuxième anniversaire.

Selon un rapport du Daily Star, Rebecca a également reçu un scooter électrique, un vélo, des livres et des jouets de ses amis et de sa famille tandis que son père a déposé une étonnante somme de 10 000 £ (environ 10,2 lakh Rs) sur son futur compte d’épargne Barclays. Ses parents, Vanessa, 26 ans, et Kingsley Inyiri George, 37 ans, ont veillé à ce que leur tout-petit montre sa balade en la laissant conduire la nouvelle Mercedes jusqu’à sa crèche.

Rebecca portait une robe de créateur de 450 £ (45 938 Rs) et des chaussures de 240 £ (24 500 Rs) pour son anniversaire. Et elle a été accueillie par une fête. Son père, qui est un musicien Afrobeat de Tattenhoe, Milton Keynes, a déclaré au portail en ligne : « Rebecca est déjà comme une célébrité maintenant et elle adore sa voiture. Quand elle l’a vu pour la première fois, elle a été tellement choquée. Il a ajouté: “Elle n’arrêtait pas de dire” wow! et maintenant nous ne pouvons pas la sortir de là.

Ce n’est pas la première fois que Rebecca célèbre une étape importante avec extravagance. Quand elle avait 9 mois, ses parents l’ont conduite dans une Rolls Royce blanche enrubannée lors de son premier jour à la crèche. Son premier anniversaire l’a vue faire le tour de sa localité sur un char tiré par des chevaux. Elle est arrivée à la fête habillée comme Cendrillon et a marché sur le tapis rouge. Elle a également pu poser devant son mur de photos et ses parents avaient embauché des artistes pour garder les invités engagés.

Alors que certains peuvent penser que Rebecca est trop choyée, il y a une bonne raison derrière l’amour sans fin de papa Kingsley. Il a révélé que sa mère était décédée dans un accident d’avion au Nigeria en 2010 et qu’il avait toujours voulu que son premier enfant soit une petite fille qu’il pourrait nommer d’après sa mère, Rebecca. Il aspire à faire pour sa fille tout ce qu’il ne pourrait pas faire pour sa mère.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici