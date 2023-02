Le 28 d’AJ Levine mène York à la victoire d’OT contre OPRF – Shaw Local

BASKET GARÇONS

York 73, Oak Park-River Forest 70 (OT)

AJ Levine a marqué 28 points et Braden Richardson en a ajouté 24 pour York.

Lyon 61, Proviso West 46

Graham Smith a récolté 14 points, 12 rebonds et huit passes décisives et Nik Polonowski 10 points et six rebonds pour les Lions.

Hinsdale Sud 70, Willowbrook 64

Jack Weigus a marqué 24 points, Brendan Savage 14 et Ayden Farrare 12 pour les Hornets.

BASKET FILLES

Glenbard Sud 35, Hinsdale Sud 26

Amerie Flowers a récolté 12 points et 10 rebonds pour les Hornets lors de la demi-finale de la classe 4A Hinsdale South Regional.

Wheaton Nord 51, Willowbrook 42

Zoey Bohmer a marqué 13 points et Sara Abdul en a ajouté 12 pour les Falcons lors de la demi-finale régionale de classe 4A St. Charles North.

Benet 68, Plainfield Sud 23