Le 278 Eighth Avenue termine sa construction à Chelsea, Manhattan

La construction se termine au 278 Eighth Avenue, un immeuble résidentiel à usage mixte de 14 étages à Chelsea, Manhattan. Conçue par FXCollaborative et développée par Alchemy-ABR Investment Partners et Chelsea 23rd Realty Corporation, une LLC affiliée à JJ Operating, la structure de 175 pieds de hauteur produira 132 700 pieds carrés avec 190 appartements en location et plusieurs niveaux d’espace de vente au détail. Square Mile Capital et Pacific Western Bank ont ​​fourni 183 millions de dollars en financement de construction pour le projet, qui est construit par Leeding Builders Group entre West 23rd et West 24th Street.

Les niveaux supérieurs du bâtiment étaient encore ouverts et exposés aux éléments au moment de notre dernière mise à jour à la mi-juin. Des photographies récentes montrent des fenêtres du sol au plafond et des briques fournies par Belden Tri-State Building Materials couvrant désormais tout l’extérieur.

Le rez-de-chaussée reste bloqué par des barrières en plastique et les travaux de remise à trottoir sur le trottoir se poursuivent. Ces barricades devraient probablement être levées dans les semaines à venir.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs photographies en gros plan montrant les luminaires extérieurs élancés, les grilles de ventilation au-dessus de la façade commerciale du rez-de-chaussée, les garde-corps autour des marges supérieures et les panneaux inclinés réfléchissants captant la lumière du soleil de l’après-midi sur les élévations sud et ouest.

L’entrée résidentielle est située dans une annexe étroite le long de West 24th Street et encadrée par un plafond incliné vers l’intérieur. Le mur d’enceinte présente un motif de brique distinctif avec une alternance de retraits et de vides.

La partie commerciale du 278 Eighth Avenue s’étendra sur 33 000 pieds carrés au rez-de-chaussée et aux sous-sols, avec une cible occupant 28 000 pieds carrés et servant de locataire principal. Les équipements résidentiels comprendront un toit-terrasse, une terrasse supplémentaire au deuxième étage, un centre de remise en forme, un salon commun, un ascenseur sans contact et un accès au hall, ainsi qu’un local à vélos.

Les trains locaux C et E sont situés juste à côté de la propriété, à l’intersection de West 23rd Street et de Eighth Avenue. Le train 1 se trouve également à un pâté de maisons à l’est, à la station 23rd Street sur la Septième Avenue.

La date d’achèvement prévue du 278 Huitième Avenue est indiquée sur place pour le 16 mai 2024.

