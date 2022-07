Le 27 juillet est la journée de sensibilisation à la vitesse à Streator – Shaw Local

Le 27 juillet, le département de police de Streator se joint aux agents des forces de l’ordre de six États – Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio et Wisconsin – dans le cadre de la campagne d’application de la Journée de sensibilisation à la vitesse de cette année.

Cette campagne est un effort pour faire face à l’augmentation drastique de la vitesse et des infractions de déplacement dangereuses qui se sont produites pendant la pandémie de COVID-19.

L’excès de vitesse est impliqué dans environ un tiers de tous les décès de véhicules à moteur à l’échelle nationale.

La National Highway Traffic Safety Administration a signalé que le nombre de décès sur les routes a augmenté de 10,5% pour atteindre 42 915 l’année dernière. Il s’agit du plus grand nombre de décès depuis 2005 et de la plus forte augmentation annuelle en pourcentage de l’histoire enregistrée du Fatality Analysis Reporting System (FARS).

En 2020, il y a eu 5 413 blessures mortelles dans la région des six États, dont 1 668 (30,8 %) étaient des décès liés à la vitesse. Les accidents de la route qui entraînent la mort en raison de la vitesse sont plus nombreux pendant les mois d’été. Les décès les plus élevés surviennent entre juin et septembre.

Selon la NHTSA, les conducteurs qui font de la vitesse sont également plus susceptibles d’adopter d’autres comportements à risque, tels que le non-port de la ceinture de sécurité, l’alcool au volant ou l’utilisation d’un téléphone portable au volant.

La campagne de sensibilisation à la vitesse a une double approche : combiner une application accrue et sans tolérance avec une communication efficace afin que les usagers de la route aient une meilleure compréhension du respect des limitations de vitesse.

L’application à haute visibilité est une contre-mesure éprouvée pour promouvoir le respect par les conducteurs des limites de vitesse affichées.