Le 26e cochon nourri de malbouffe et de boissons gazeuses sauvé d’un appartement d’une chambre exigu

Un cochon à ventre plat qui a gonflé à 26 pierres a été sauvé d’un appartement d’une chambre.

Portia avait vécu dans des conditions exiguës pendant sept ans et avait été nourrie avec de la malbouffe et des boissons gazeuses.

Elle a été récupérée de la maison de Manchester et a maintenant été soignée.

À 26 ans (165 kg), la truie pesait trois fois son poids santé.

Elle a été soumise à un régime respectueux des animaux par le personnel qui s’occupait d’elle au Whitegate Animal Sanctuary à Wirral, Merseyside.

Jill Jolly du sanctuaire a déclaré : « Portia est venue nous voir l’été dernier.

« Elle vivait dans l’appartement de quelqu’un en tant que cochon domestique, nourrie de malbouffe, de biscuits et de cola.

« Elle était complètement déprimée – piégée dans un appartement avec juste un mètre, pas même de boue. Elle avait renoncé à la vie.

« Nous l’avons eue juste à temps et lui avons donné un régime normal de porc composé de granulés de porc et de fruits et légumes.

«Au début, elle était encore énorme et avait du mal à se lever. Elle souffrait et elle se déchaînait et essayait de mordre.

« Mais une fois qu’elle a pu se lever et se déplacer, elle a perdu du poids parce qu’elle faisait de l’exercice.

« Avec le temps, l’amour, les soins et la patience, nous avons réussi à la faire redevenir un cochon. »

Le sanctuaire – créé il y a cinq ans – abrite environ 150 porcs, vaches, moutons, chèvres, poulets, canards et dindes.