Le 25e Conseil de la nation Navajo affecte environ 148 millions de dollars à la construction et à la rénovation de centres pour personnes âgées dans l’ensemble de la nation Navajo.

Le 25e Conseil de la nation Navajo a approuvé la loi 0135-24, allouant environ 148 millions de dollars du Fonds Síhasin pour améliorer les centres pour personnes âgées dans l’ensemble de la nation Navajo. Cette législation historique vise à améliorer les soins aux personnes âgées en rénovant les installations existantes, en garantissant le respect des normes de l’ADA et en construisant de nouveaux centres pour mieux servir les aînés Navajo.

Dirigée par le délégué Danny Simpson et co-parrainée par les délégués du Conseil Amber Kanazbah Crotty, Crystalyne Curley, Norman M. Begay, Casey Allen Johnson, Carl R. Slater et Lester C. Yazzie, la législation souligne un engagement en faveur de services aux aînés dignes et accessibles. .

Cette législation ne concerne pas seulement la rénovation des bâtiments ; il s’agit de respecter nos aînés et de garantir qu’ils disposent d’espaces sûrs et accueillants pour recevoir des services et interagir avec leurs communautés », a déclaré le délégué Simpson. « Il représente un engagement global visant à améliorer la qualité de vie de nos aînés, en répondant à la fois aux besoins immédiats et aux objectifs d’infrastructure à long terme. »

Au cours de la session, deux amendements importants ont été introduits. Le premier a révisé la portée du projet pour inclure une ventilation détaillée des coûts et des améliorations prévus pour chaque centre pour personnes âgées, favorisant ainsi la transparence et la répartition équitable des fonds. Le deuxième amendement permettait aux fonds non dépensés de rester accessibles jusqu’à l’exercice 2027, garantissant ainsi une flexibilité pour l’achèvement du projet et les retards potentiels.

La déléguée Amber Kanazbah Crotty a souligné l’importance de ces amendements : « Ce financement est plus que simplement financier ; c’est un investissement dans la reconnaissance des contributions de nos aînés tout en garantissant leur sécurité et leur dignité. Nos centres doivent favoriser la communauté, la santé et le bien-être.

Le financement se concentrera sur la modernisation de plus de 85 centres pour personnes âgées, en mettant l’accent sur les toilettes conformes à l’ADA, les installations de cuisine améliorées, les systèmes CVC améliorés et la création d’environnements plus sûrs et plus accessibles. Les premières rénovations commenceront au Crownpoint Senior Center, qui recevra 450 000 $ pour la mise à niveau des toilettes conformes à l’ADA.

« Cette initiative témoigne de notre engagement à améliorer le bien-être des aînés Navajo », a déclaré le délégué Simpson. « Notre travail consiste maintenant à garantir que ce financement est utilisé efficacement, apportant ainsi des changements significatifs à nos communautés. »

La Division du développement communautaire (DCD) travaillera avec la Division du soutien au vieillissement et aux soins de longue durée (DALTCS) pour superviser la mise en œuvre du projet. Le Conseil a exigé des rapports d’étape réguliers pour garantir la responsabilité et l’utilisation efficace des fonds, et prévoit d’embaucher des chefs de projet et des consultants supplémentaires pour accélérer les rénovations.

Les fonds seront disponibles immédiatement, permettant de lancer rapidement des plans de rénovation. Le Conseil a également demandé des évaluations professionnelles continues pour garantir une mise en œuvre précise, une allocation des ressources et l’achèvement du projet dans les délais.

