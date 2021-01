Le 25e amendement: le moyen le plus rapide pour Trump d’être privé de son pouvoir, a expliqué

Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi, forçant leur chemin à l’intérieur du bâtiment et interrompant la certification des votes électoraux par le Congrès. | Manuel Balce Ceneta / AP

Le vice-président Mike Pence et le Cabinet pourraient déclarer Trump «incapable» de servir. Mais il y a quelques complications.

Le chaos au Capitole américain mercredi alors qu’un groupe de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment et interrompu le décompte des votes électoraux du Congrès a fait naître la perspective que les deux dernières semaines au pouvoir du président Donald Trump pourraient devenir beaucoup, beaucoup plus laides.

Si Trump intensifie encore ses tentatives de s’accrocher à la Maison Blanche, il existe un moyen pour les hauts fonctionnaires de le dépouiller rapidement des pouvoirs de la présidence: en invoquant la section 4 du 25e amendement à la Constitution. Et Marg Brennan de CBS a rapporté mercredi nuit que certains secrétaires du Cabinet envisagent effectivement cela, même si on ne sait pas à quel point cet effort est sérieux. Jonathan Swan et Margaret Talev d’Axios ont également rapporté par la suite que les responsables discutaient de cette possibilité.

En vertu de cet amendement, si le vice-président et une majorité de secrétaires de cabinet concluent que le président est «incapable de s’acquitter des pouvoirs et des devoirs de sa fonction», ils peuvent le mettre par écrit et l’envoyer aux dirigeants du Congrès. Une fois que cela se produit, le vice-président devient immédiatement président par intérim. Si le président le conteste, le Congrès décide de la question, avec un vote des deux tiers de la Chambre et du Sénat nécessaires pour garder le vice-président en charge.

La section 4 n’a jamais été invoquée. Avant Trump, les discussions à ce sujet envisageaient principalement un président qui était physiquement ou mentalement malade (dans les décennies précédant sa ratification en 1967, plusieurs présidents avaient été confrontés à de graves problèmes de santé). Mais en raison de la gouvernance erratique de Trump, cela revient souvent au cours de sa présidence – par exemple, l’ancien sous-procureur général Rod Rosenstein a discuté de son invocation après que Trump a limogé le directeur du FBI James Comey en 2017.

Depuis que la crise au Capitole a commencé plus tôt mercredi, l’idée a suscité un regain d’intérêt. Le gouverneur républicain du Vermont, Phil Scott, tweeté que Trump devrait démissionner ou être «démis de ses fonctions par son cabinet». Jay Timmons, un ancien agent républicain à la tête du groupe de lobbying de l’Association nationale des fabricants, a également déclaré que Pence devrait «envisager sérieusement» d’invoquer le 25e amendement.

Certains membres du Congrès ont appelé à une deuxième mise en accusation de Trump comme un moyen de le retirer de la présidence avant le 20 janvier et de le disqualifier de la fonction fédérale à l’avenir. Mais un certain nombre de règles du Congrès sur le fonctionnement de la destitution pourraient ralentir les choses. Si la Chambre et le Sénat étaient unis en temps de crise, ils pourraient modifier ou ignorer ces règles. Mais la section 4 du 25e amendement est probablement la solution la plus rapide – si suffisamment de membres du cabinet de Trump sont d’accord, ce qui est loin d’être sûr.

Fonctionnement de la section 4 du 25e amendement

La section 4 donne à certains hauts fonctionnaires du gouvernement la possibilité d’évaluer que le président est «incapable de s’acquitter des pouvoirs et des devoirs de sa fonction».

La première personne qui doit être impliquée est le vice-président Mike Pence – il doit être à bord. Et Pence a besoin d’avoir une majorité des «principaux dirigeants des départements exécutifs» qui le rejoignent.

Un avis de 1985 du Bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a interprété cette référence aux «principaux dirigeants» comme faisant référence aux principaux secrétaires du Cabinet (plutôt qu’à d’autres fonctionnaires du Cabinet sans titre de secrétaire).

Actuellement, il y a 15 secrétaires de ce type, bien que trois occupent leur poste par intérim. (Il n’est pas clair si les fonctionnaires «par intérim» ont leur mot à dire ici, mais le Bureau du conseiller juridique a conseillé de s’assurer d’avoir une majorité avec eux et sans eux, juste pour être sûrs.) Ils sont:

Secrétaire d’État Mike Pompeo

Secrétaire au Trésor Steve Mnuchin

Secrétaire à la défense par intérim Chris Miller

Procureur général par intérim Jeffrey Rosen

Secrétaire de l’intérieur David Bernhardt

Secrétaire à l’Agriculture Sonny Perdue

Secrétaire au commerce Wilbur Ross

Secrétaire du travail Eugene Scalia

Secrétaire à la santé et aux services sociaux Alex Azar

Secrétaire au logement et au développement urbain Ben Carson

Secrétaire aux transports Elaine Chao

Secrétaire à l’éducation Betsy DeVos

Secrétaire à l’énergie Dan Brouilette

Secrétaire aux affaires des anciens combattants Robert Wilkie

Secrétaire par intérim de la sécurité intérieure Chad Wolf

Ainsi, Mike Pence et une majorité de ce groupe (au moins 8 personnes sur 15, peut-être avec un coussin supplémentaire si certains d’entre eux «agissent») devraient signer une «déclaration écrite» que Trump est incapable de décharger les pouvoirs de son bureau. (Le Bureau du conseiller juridique dit qu’ils n’ont pas à le signer physiquement, mais simplement «ordonner que leur nom soit ajouté au document» de «manière fiable».)

Et s’ils font cela, et envoient cette déclaration à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et au président pro tem du Sénat Chuck Grassley, Trump perd ses pouvoirs, faisant de Pence le président par intérim.

Trump détiendrait toujours techniquement le titre de président, mais il n’aurait plus le pouvoir légal de faire quoi que ce soit. (Du moins, c’est ainsi que cela devrait fonctionner en théorie – si Trump essayait d’ignorer totalement cela, nous nous dirigerions vers un territoire totalement illégal, et qui sait comment cela se déroulera.)

Trump peut essayer de récupérer ses pouvoirs présidentiels – et le Congrès devrait résoudre le problème

Si Trump est dépouillé de ses pouvoirs, la section 4 lui fournit également un moyen d’essayer de les récupérer.

Tout d’abord, Trump doit envoyer sa propre déclaration écrite à Pelosi et Grassley selon laquelle «aucune incapacité n’existe». Mais ensuite, le vice-président et le cabinet ont quatre jours pour réitérer leur déclaration selon laquelle Trump est incapable de servir. S’ils le font, conformément à l’amendement, «le Congrès décidera de la question».

Le Congrès aurait alors 21 jours pour examiner la question. Si, dans ce laps de temps, les deux tiers de la Chambre et du Sénat votent que Trump est en fait «incapable», il restera impuissant. Sinon, il récupère ses pouvoirs.

Fait intéressant, cette spécification de 21 jours signifie que, dans la situation actuelle, le Congrès n’aurait rien à faire du tout – le mandat de Trump expire dans 14 jours, à midi le 20 janvier.

Ainsi, Pence, plus environ huit secrétaires de cabinet, ont la pleine autorité pour dépouiller Trump de ses pouvoirs pour le reste du mandat, s’ils le souhaitent. C’est une sécurité juridique et constitutionnelle qui leur reste – si les choses deviennent vraiment incontrôlables et qu’ils décident que c’est assez.