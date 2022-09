Le 25 vert d’Italie au Grasshopper Cafe de Corée du Sud, les merveilles architecturales modernes

Depuis l’aube de la civilisation, l’architecture a toujours joué un rôle important dans l’évolution de l’espèce humaine. De la construction de cabanes dans les arbres en pleine nature aux grands amphithéâtres de la Rome antique, notre évolution a toujours été marquée par les progrès des structures architecturales. L’importance de concevoir et de construire d’énormes structures dans le cadre de notre culture ne peut donc pas être sous-estimée.

En parlant de cela, même si nous sommes impressionnés par les structures anciennes et médiévales, de nombreuses structures modernes sont tout aussi époustouflantes et sont des exemples uniques d’ingénierie de première classe. Beaucoup d’entre eux défient les normes habituelles suivies et sont façonnés différemment que d’habitude. Nous vous proposons quelques-uns des plus importants du monde entier.

Temple de Lakshmi Narasimha Swamy :

À partir de notre patrie, celle-ci est située dans l’État de Telangana. La forme de ce temple est sous la forme d’un énorme serpent et l’idole du Seigneur Krishna est sur la tête du serpent.

Grasshopper Café, Corée du Sud

Cette cafétéria en Corée du Sud a été fabriquée à partir d’anciens wagons de train mis au rebut et a la forme d’un énorme criquet, en particulier d’une sauterelle. Il attire des touristes du monde entier.

25 Vert, Turin, Italie

Un parfait exemple de croisement urbain avec de la verdure, ce bâtiment résidentiel en Italie compte un total de 150 arbres plantés à l’intérieur. La végétation a été choisie stratégiquement pour offrir une variété de couleurs, de feuillage et de floraison. Il offre de l’ombre pendant l’été pour l’intérieur de l’appartement et, pendant l’hiver, il laisse entrer juste ce qu’il faut de lumière. Elle s’appelle la cabane urbaine dans les arbres.

Bâtiment de la vallée, Amsterdam

Ce bâtiment commercial à Amsterdam semble tordu et inégal dans sa structure, mais c’est sa merveille d’ingénierie en soi. Il a des appartements résidentiels, des bureaux et des magasins et s’appelle le bâtiment de la vallée. Celle-ci vient tout juste d’être inaugurée.

Cabine moderne en Norvège

Ceci est construit comme une mini station de surveillance mais dans un format plus confortable. Situé en Norvège, le Pan Treetop Cabin se trouve dans une zone boisée nommée Finnskogen.

Musée des locomotives, Japon

Ce bâtiment au Japon ressemblera à une locomotive pour vous. Nommé SL Kyuurokukan, il s’agit en fait d’un musée ferroviaire situé à Tomobe.

D’autres structures architecturales qui devraient avoir des mentions honorables sont le jardin vertical en Espagne, la tour du roi Alfred en Angleterre et le ministère des Pêches à Hyderabad en Inde, parmi tant d’autres.

