Le 25 août 1961, un avion de chasse s’est écrasé dans un quartier de Midwest City

Un milieu d’après-midi avec un ciel dégagé s’est transformé en horreur pour un quartier de Midwest City le 25 août 1961, lorsqu’un avion de chasse entièrement ravitaillé s’est écrasé et a explosé sur le pas de la porte de plusieurs maisons.

Le pilote d’un avion F-100 s’était éjecté en toute sécurité, mais l’incendie qui brûlait au sol a englouti au moins huit maisons, tuant Tibbie Lynn Tuttle, 2 ans, et sa sœur, Judith Ann, 4 ans, et blessant au moins sept autres personnes, dont la mère et le frère des Tuttles.

L’explosion violente de l’avion, qui venait de faire le plein à Base aérienne de Tinker, a secoué le quartier du bloc 300 de Ferguson Drive vers 15h45 un vendredi après-midi.

Les voisins ainsi que les secouristes de Midwest City, Del City, Nichols Hills, Oklahoma City, Oklahoma County et Tinker sont arrivés rapidement pour aider les survivants et combattre l’incendie qui a ravagé des maisons et des voitures.

La première page du Daily Oklahoman du 26 août 1961 montre la couverture médiatique du lendemain du crash et de l’explosion d’un avion de chasse dans un quartier de Midwest City.

Un article du Daily Oklahoman sur l’accident rapporte que le lieutenant WH Barbour venait de « ravitailler son jet à Tinker avec un mélange d’essence et de kérosène et avait décollé lorsque le voyant d’avertissement d’incendie sur son tableau de bord a clignoté ».

Barbour faisait partie des pilotes de 16 avions qui volaient de la Caroline du Sud au Nevada et qui s’étaient ravitaillés à Tinker. Un autre pilote de jet s’est approché de Barbour en plein vol et a pu voir des flammes à travers un trou dans le fuselage de l’avion. Barbour a donc essayé de retourner à la base aérienne, selon l’article. Malheureusement, Barbour a perdu le contrôle directionnel de l’avion, ce qui l’a conduit à décider de s’éjecter. Il a sauté en parachute en toute sécurité dans la cour de l’école Glenwood School, située à proximité.

Plus: Les victimes du crash d’avion d’OKC identifiées comme étant un vétéran militaire, ses deux fils et le pilote

On pouvait déceler des regrets dans les citations de Barbour dans un article de suivi du 27 août 1961 dans le Daily Oklahoman :

« Si j’avais pu rester en l’air une seconde de plus, l’avion aurait évité de heurter les maisons. En 20 secondes de plus, il aurait atteint la piste. »

Le pilote de 27 ans de Greenville, en Caroline du Sud, tentait d’atterrir sur la piste nord de Tinker.

« J’étais dans une courbe qui allait tout rater. J’ai fait tout ce que j’ai pu, mais j’ai perdu le contrôle à 100 %. »

Un avion vole au-dessus de la ville cinq jours après qu’un avion de chasse s’est écrasé et a explosé dans un quartier de Midwest City le 25 août 1961. On voit la carcasse calcinée de la maison de la famille Tuttle, où une mère et ses trois enfants se trouvaient lorsque l’avion s’est écrasé. La mère et son fils ont été gravement brûlés et deux jeunes filles sont mortes.

Des enquêteurs de l’armée de l’air et des enquêteurs civils de Caroline du Sud sont arrivés après l’accident.

Le major-général Lewis H. Mundell, commandant de la base aérienne de Tinker à l’époque, a déclaré au Daily Oklahoman qu’il y avait des inquiétudes concernant les zones d’habitation à proximité des bases aériennes, mais a ajouté que la zone autour de Tinker était l’une des moins encombrées, « avec des résidences sur une seule approche » de la base.

Quelques jours après l’accident, le sénateur américain de l’Oklahoma Mike Monroney a présenté au Congrès un projet de loi qui permettrait à l’armée de l’air de payer les grosses sommes d’argent qui pourraient résulter de l’accident survenu dans le quartier de Midwest City. Monroney aurait déclaré :

« Il n’existe bien sûr aucun moyen de dédommager ou de rembourser les familles qui ont subi ces pertes tragiques. Cependant, le moins que nous puissions faire est de régler la réclamation aussi équitablement et rapidement que possible. »

Le 4 octobre 1961, le président John F. Kennedy a signé la loi.

En décembre 1961, la famille Tuttle a poursuivi le gouvernement fédéral et, en mai 1962, la famille Midwest City a reçu 431 932 $, selon un rapport du Daily Oklahoman.

Cet article a été publié à l’origine sur Oklahoman : Un accident d’avion à Midwest City en 1961 a englouti un quartier et tué 2 personnes