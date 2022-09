Un an après avoir célébré le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre, les États-Unis ont du mal à conserver leur position de seule superpuissance mondiale

Cette année marque le 21e anniversaire de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Vingt et un n’est pas traditionnellement un jour de commémoration très médiatisé. Les gens aiment marquer le passage des années en fonction de l’attractivité du calendrier, par opposition à la pertinence réelle du moment. Les anniversaires d’un an sont importants; deux ans de moins. Le dixième anniversaire est un gros problème; pas si le onzième.

L’année dernière, les États-Unis et le monde ont célébré le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Ce qui a rendu cette date plus importante que le simple passage du temps, c’est qu’elle était pertinente – l’événement de 2021 marquant l’entrée de l’Amérique dans ce qui allait devenir la «guerre mondiale contre le terrorisme» s’est produit moins d’un mois après le retrait ignominieux de l’Amérique d’Afghanistan. L’évacuation de Kaboul en août 2021 a été l’acte final d’un drame de deux décennies qui a vu la vision d’un «nouveau siècle américain» adoptée par une élite néoconservatrice américaine, qui cherchait à exploiter l’horreur du 11 septembre en le transformant en un catalyseur pour la domination mondiale, s’échouer sur les hauts-fonds de la réalité géopolitique, chavirer et finalement sombrer dans une tempête auto-créée d’orgueil national.

L’Amérique qui a émergé du désastre politique de 20 ans qu’a été la “guerre contre le terrorisme” (composée de plusieurs conflits distincts, dont l’Afghanistan et, peut-être plus particulièrement, l’Irak) a été châtiée et humiliée, mais pas vaincue ou humiliée. Il existe une dichotomie entre la réalité géopolitique dans laquelle les États-Unis se sont retrouvés après 20 ans de négligence mondiale tout en gaspillant le sang, le trésor et la réputation de la nation dans les déserts et les montagnes du Moyen-Orient, et l’arrogance narcissique d’une élite dirigeante américaine incapable et/ou peu disposés à reconnaître les dommages qu’ils avaient causés à l’entreprise américaine, et en tant que tels annulent leur utilité collective dans l’élaboration de stratégies diplomatiques, économiques et de sécurité appropriées pour la reprise.

9/11 at 20-plus-one est le premier anniversaire de cette nouvelle réalité.

Contrairement à un anniversaire de mariage, où la mariée et le marié sont conscients de la date de lancement et des résultats ultérieurs célébrés, l’incapacité de la part du collectif américain – le peuple, ses dirigeants et les médias grand public – de s’engager dans des actions basées sur des faits, une réflexion sans émotion sur l’endroit où ils se trouvaient lors du 20e anniversaire du 11 septembre, comment ils y sont arrivés et où ils se dirigeaient signifie qu’ils ne parviennent pas à saisir le fait qu’ils célèbrent un anniversaire d’un an d’une réalité post-11 septembre , dont ils semblent largement ignorants.

Après 20 ans d’errance dans le désert géopolitique du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, l’Amérique est devenue une nation beaucoup plus faible – militairement, économiquement et diplomatiquement. Cette diminution était aggravée par le fait que, tandis que l’Amérique était engagée dans son acte d’auto-immolation de deux décennies, le reste du monde ne faisait pas de surplace, mais plutôt avançait, construisant ses propres capacités qui, bien qu’elles ne soient pas nécessairement conçues pour affronter le États-Unis, les placerait dans une position beaucoup plus avantageuse si jamais le moment venait à le faire.

Des nations comme l’Iran, la Chine et la Russie ont vu l’Amérique dépenser sa force pour chasser les fantômes, prenant à cœur les leçons que l’Amérique donnait involontairement concernant sa capacité militaire, ses vulnérabilités économiques et ses lacunes diplomatiques. Ces leçons ont été amplifiées par la salle de classe chaotique de la démocratie américaine, où le monde a été témoin des hésitations sauvages de la politique et des principes qui provenaient d’un système bipartite en guerre contre lui-même. Huit ans d’agression néoconservatrice de George W. Bush ont été suivis de huit ans de tromperie néolibérale sous Barack Obama ; les quatre années de chaos motivé par l’orgueil qu’était l’administration Trump ont à leur tour été remplacées par deux années de revanchisme malavisé et incompétent de la part d’une administration Biden opérant en partant du principe que l’on peut réparer les dommages causés par des décennies d’échec de la politique américaine simplement en voulant il loin.

La démocratie américaine, la soi-disant “ville brillante sur la colline” qui était censée inspirer le reste du monde à vouloir être comme nous et à suivre notre exemple, avait été exposée comme un village Potemkine, un peu plus qu’un ghetto déguisé en une banlieue huppée. Le monde a pu voir cette transformation se produire sous ses yeux ; Les Américains, d’autre part, sont restés parfaitement inconscients, contraints à une soumission ignorante par la fausse promesse d’un consumérisme sans contrainte.

Les dettes, cependant, doivent éventuellement être payées. 9/11 at 20-plus-one reflète la réalité de bon nombre de ces factures, nationales et étrangères, arrivant à échéance.

Le 20e anniversaire du 11 septembre plonge les États-Unis dans une guerre civile politique qui menace d’exploser en violence partisane d’une ampleur et d’une ampleur jamais vues depuis la première guerre civile américaine. La domination du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est très mise en doute alors que les marchés mondiaux, fatigués de l’ingérence américaine dans leurs décisions économiques souveraines, abandonnent le dollar au profit des « paniers » de devises régionales. Après avoir reproché à la Russie d’être un peu plus qu’une “station-service déguisée en nation”, les États-Unis et leurs alliés se retrouvent dans la position d’automobilistes bloqués sur une autoroute au milieu d’un désert, leurs réservoirs de carburant vides et sans essence. gare en vue – principalement parce qu’ils ont fermé toutes les gares avant d’entreprendre leur voyage. La sanction économique de la Russie par l’Occident collectif s’est transformée en un acte d’automutilation, les économies européennes s’effondrant et l’Amérique incapable et/ou refusant de les sauver.

Le leadership américain a toujours été fondé sur la prémisse que le modèle américain de gouvernance démocratique a aidé à produire la force sociale, économique et militaire sur laquelle les États-Unis comptaient pour affronter les forces du mal dans le monde.

Ce modèle n’existe plus, en grande partie grâce à la façon dont l’Amérique s’est comportée au cours des 20 premières années après les attentats du 11 septembre.

Le 11 septembre à 20 ans et plus place les États-Unis face à face avec la réalité de ce qu’ils ont provoqué, en Ukraine, dans le Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie… et chez eux. Semez le vent, dit la Bible, et récoltez la tempête.