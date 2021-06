Le 21 juin « pourrait être retardé de deux semaines » à la suite d’un briefing « négatif » de Chris Whitty et Sir Patrick Vallance

LA DERNIÈRE étape pour assouplir le verrouillage le 21 juin pourrait être retardée de quinze jours après que les ministres du cabinet aient été de plus en plus pessimistes lors du dernier briefing « downbeat ».

Chris Whitty, le médecin-chef de l’Angleterre, et Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef, ont donné un briefing aux ministres sur les dernières données qui ont été décrites comme « assez sombres », rapporte le Times.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Patrick Vallance photographié a informé les ministres lors de la dernière réunion «downbeat» sur l’assouplissement du verrouillage Crédit : Reuters

Le délai permettrait à tous les plus de 50 ans d’être complètement vaccinés et laisserait suffisamment de temps pour que les jabs prennent effet avant la levée des restrictions.

Ils ont souligné les inquiétudes concernant le taux de transmission de nouvelles souches de coronavirus, telles que la variante indienne, et le fait que les vaccinations n’offraient pas une protection à 100%.

Une source du cabinet a déclaré: « Ils ont souligné à nouveau que le vaccin n’offrait pas une protection à 100% et qu’il y avait de réelles inquiétudes quant à la transmissibilité des nouvelles variantes. »

« Je pense que vous envisagez un délai entre deux semaines et un mois. Tant que nous aurons complètement ouvert les choses d’ici les vacances scolaires, je ne pense pas que les dommages politiques seront trop importants. »

Une autre source du cabinet a qualifié l’ambiance à Whitehall de « pessimiste ».

Ils ont ajouté : « Nous avons toujours dit que c’était le 21 juin au plus tôt. Il faudra peut-être encore quelques semaines pour laisser les effets de la vaccination se faire sentir.

« Faire une réouverture partielle créerait de la confusion. Les gens ont planifié sur la base d’une réouverture complète. Il est important que le message soit cohérent. »

Chris Witty a présenté les derniers chiffres aux ministres pour discuter de la possibilité de poursuivre le calendrier de la feuille de route Crédit : Reuters

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré que même s’il n’y avait « rien dans les données » pour suggérer que les restrictions ne pourraient pas être assouplies le 21 juin, le gouvernement examinerait de près le nombre de cas et les hospitalisations.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Nous devons procéder en toute sécurité et ne pas voir cela revenir en arrière.

« Lorsque le Premier ministre a établi la feuille de route, il a dit qu’il voulait qu’elle soit » prudente et irréversible « . Jusqu’à présent, nous avons réussi à la rendre irréversible, et j’espère que nous pourrons le maintenir ainsi.

Johnson devrait faire une annonce officielle lundi, lorsque l’examen du gouvernement sur la distanciation sociale sera publié.

Le 21 juin, le gouvernement espère mettre fin à la distanciation sociale, ce qui signifie que les lieux tels que les pubs et les restaurants n’auraient plus à appliquer la règle du mètre et plus.

La règle des six pour les rassemblements en salle serait levée et les boîtes de nuit seraient autorisées à revenir.

La limite de 30 personnes pour les événements, y compris les mariages, serait levée, tout comme les règles sur le port de couvre-visages et les conseils sur le travail à domicile.

Sur les 12 383 cas de variante indienne identifiés, 126 ont conduit à des hospitalisations. Quatre-vingt-trois des patients n’avaient pas été vaccinés du tout, 28 avaient reçu une dose et trois avaient reçu les deux doses.

Le Royaume-Uni a enregistré 5 683 cas de coronavirus hier, en hausse de 68% en une semaine, et un décès lié à Covid.