Le 21 juin, la Journée de la liberté «pourrait être retardée d’un mois afin que davantage de personnes puissent avoir un deuxième jab» au milieu des craintes de propagation de la variante indienne

La fin de la « Journée de la liberté » du 21 juin aux restrictions de Covid pourrait être retardée d’un mois afin que les Britanniques puissent recevoir deux vaccins, a-t-on rapporté.

La fin définitive des restrictions de l’Angleterre pourrait être repoussée de deux à quatre semaines pour donner aux entreprises une « certitude », rapporte le Times.

Le retard est envisagé au milieu d’une augmentation des cas de la variante indienne – ou delta – du virus.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé hier que la variante représentait désormais 91% de tous les cas au Royaume-Uni.

Le gouvernement surveille si sa propagation entraîne une nouvelle augmentation des hospitalisations et des infections.

Les ministres craignent qu’un report de deux semaines de la date du 21 juin ne doive être prolongé.

Mais un délai de quatre semaines permettrait à plus de personnes de recevoir un double coup et leur donnerait une meilleure protection contre la variante indienne.

Une source a déclaré au Times : « Il s’agit de donner aux gens une certitude.

« Le pire des cas est que nous assouplissons les restrictions et que nous devions ensuite les mettre en œuvre à nouveau.

« Ce doit être un aller simple. »

Boris Johnson devrait annoncer lundi sa décision sur le déblocage du 21 juin.

Certains conseillers scientifiques du gouvernement insistent sur le fait qu’un retard d’un mois donnerait au vaccin une chance de rattraper la variante indienne.

On craint que la variante Delta soit jusqu’à 60% plus transmissible que la variante Kent – ou Alpha.

Mais une source du cabinet a déclaré au Times qu’ils pensaient qu’un délai de deux semaines était suffisant.

Ils ont déclaré: « D’ici le 21 juin, toutes les personnes de plus de 50 ans qui veulent un deuxième jab devraient en avoir un.

Le pire des cas est que nous assouplissons les restrictions et que nous devions ensuite les mettre en œuvre à nouveau. Une source pour le Times

«Il suffit d’attendre encore quelques semaines pour qu’ils aient tous une protection complète par les anticorps.

« À ce stade, vous avez vraiment protégé les personnes vulnérables.

« Bien sûr, il y a des entreprises qui veulent que nous nous en tenions au 21 juin, mais quand Rishi [Sunak, the chancellor] fait savoir qu’il serait content d’un délai, vous savez que la dispute est déjà terminée.

Hier, 7 393 autres cas de Covid ont été signalés en Grande-Bretagne, avec une moyenne mobile en hausse de 63% semaine après semaine.

C’était le deuxième jour consécutif que les cas dépassaient les 7 000.

Et il y a eu 147 autres hospitalisations en Angleterre, contre 115 la semaine précédente.

Le virus se propage plus rapidement parmi les jeunes Britanniques non vaccinés, les 20 ans présentant des taux d’infection 18 fois plus élevés que ceux des 80 ans.

M. Johnson devrait attendre dimanche pour décider si les restrictions seront levées le 21 juin.

Mais une réouverture complète une semaine lundi était « peu probable », a déclaré une source du Times.

Il avait été signalé que le Premier ministre pourrait adopter une « approche mixte » pour mettre fin au verrouillage le 21 juin en « levant partiellement » les restrictions.

Mais il est maintenant susceptible de rejeter ce plan par crainte qu’il ne prête à confusion.

Pendant ce temps, la limite de 30 personnes pour les mariages devrait être levée même si l’assouplissement du 21 juin est retardé, a-t-on rapporté.

Le report possible à la date du 21 juin fait suite à un briefing « pessimiste » des conseillers gouvernementaux sur la menace de la variante indienne.

Le médecin-chef Chris Whitty et le conseiller scientifique en chef Patrick Vallance auraient produit des données « assez sombres » sur la variante.

La variante indienne a permis de déployer des tests de pointe et une capacité accrue de vaccins.