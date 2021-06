Le 21 juin, la Journée de la liberté pourrait être reportée au 5 juillet «pour s’assurer que toutes les personnes de plus de 50 ans recevront un deuxième vaccin»

La «Journée de la LIBERTÉ» le 21 juin pourrait être reportée au 5 juillet afin de s’assurer que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans reçoivent un deuxième vaccin.

Des sources ont déclaré à ITV News que des plans étaient en cours pour le repousser au 5 juillet.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

La «Journée de la liberté» le 21 juin pourrait être reportée au 5 juillet afin de s’assurer que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans reçoivent un deuxième vaccin Crédit : Reuters

Une femme reçoit une dose du vaccin Pfizer BioNTech à Londres

Matt Hancock a déclaré qu’il était «trop tôt» pour déterminer si le gouvernement lèverait toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin

Le correspondant Richard Pallot a déclaré : « Des sources gouvernementales ont de nouveau souligné qu’aucune décision n’a été prise mais je comprends qu’en privé d’autres plans sont en cours d’élaboration.

« S’il y avait un retard de deux semaines, en théorie, tous les plus de 50 ans auraient une chance d’avoir un deuxième vaccin. »

Plus de 40 millions de Britanniques ont maintenant eu un premier jab, mais la variante indienne est en plein essor.

L’ancien Premier ministre Tony Blair a appelé hier à ce que les adultes à double piqûre aient la liberté de voyager, affirmant qu’il « n’a aucun sens » de les traiter de la même manière que ceux qui n’ont pas été vaccinés.

Son institut pour le changement global propose un système de carte de santé pour le pays et l’étranger, déclarant: « Il est vital d’avoir une alternative à l’outil contondant des blocages. »

Cela survient après que des centaines d’étudiants ont été refoulés d’un centre de vaccination Covid après l’épuisement des doses.

Les jabs se sont épuisés après seulement deux heures, ce qui signifie que le blitz de quatre heures prévu à la clinique sans rendez-vous de l’University College London à Camden a dû être interrompu.

Certains étudiants ont campé à partir de 5 heures du matin pour se faire vacciner contre Covid afin de pouvoir sortir faire la fête dans les boîtes de nuit lorsque le verrouillage sera levé.

Il y avait également des files d’attente au Belmont Health Centre à Harrow, au nord-ouest de Londres, qui distribuait des jabs Pfizer aux personnes sans rendez-vous.

Il vient comme :

Boris Johnson examinera les statistiques de Covid cette semaine pour décider de la levée des restrictions le 21 juin, a révélé Matt Hancock.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était « trop tôt » pour déterminer si le gouvernement lèverait toutes les restrictions sur les coronavirus plus tard ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu quelque chose dans les données qui pourrait retarder la réouverture ce mois-ci, le ministre du Cabinet a déclaré à Sky News: « Il est trop tôt pour prendre une décision finale à ce sujet.

« Le Premier ministre, moi et l’équipe examinerons toutes les données cette semaine.

« Nous avons dit que nous donnerions aux gens suffisamment de temps avant la date du 21 juin qui est prévue comme la prochaine étape – qui ne doit pas être avant le 21 juin – et l’essentiel est de voir si les quatre tests que nous avons fixés ont été rencontré.

« C’est en termes de nombre de cas, et les cas augmentent légèrement, le nombre d’hospitalisations, qui sont beaucoup plus stables.

« C’est parce que le troisième test, le déploiement du vaccin, se passe incroyablement bien.

« Ensuite, bien sûr, nous devons examiner l’impact des nouvelles variantes et nous avons constaté un impact très important d’une nouvelle variante – la variante Delta (également connue sous le nom de variante indienne) – au cours du dernier mois environ. »

M. Hancock a déclaré à Andrew Marr de la BBC que le gouvernement était « absolument ouvert » au report du 21 juin et que « la feuille de route a été établie afin de prendre en compte ce type de changements ».

Le secrétaire à la Santé a ajouté que la variante indienne avait rendu les décisions derrière le déverrouillage du 21 juin « plus difficiles » car il a confirmé que le dernier conseil est que la soi-disant mutation Delta est 40% plus transmissible que la variante Kent.

Il a déclaré: « Cela signifie qu’il est plus difficile de gérer ce virus avec la nouvelle variante Delta.

« Mais surtout, après deux doses de vaccin, nous sommes convaincus que vous obtenez la même protection que celle que vous aviez avec l’ancienne variante.

« Donc, la bonne nouvelle est que le vaccin fonctionne toujours aussi efficacement. « Tout le monde doit aller chercher son deuxième vaccin parce que le premier n’est pas aussi efficace en soi.

« Donc, finalement, cela rend le calcul plus difficile pour le 21 juin mais cela ne change pas notre stratégie qui est que nous devons tous aller nous faire vacciner et ainsi nous briserons ce lien entre le nombre de cas et le nombre d’hospitalisations. «