Le 20e Congrès du Parti chinois est sur le point d’entrer dans l’histoire et le président Xi pourrait être “le dirigeant à vie” – voici pourquoi | Nouvelles du monde

Avec des applaudissements enthousiastes pour le président, une fanfare en direct et des milliers de fidèles du parti réunis dans le grand Grand Hall du Peuple, l’événement politique le plus important que la Chine ait connu depuis des décennies est en cours.

Il y a un argument selon lequel ce qui se passe dans Chine cette semaine est plus importante que n’importe quelle élection américaine ou européenne. Cela pourrait bien avoir des implications beaucoup plus longues.

Le Congrès du Parti est le plus grand événement politique en Chine, il a lieu tous les cinq ans et décide qui siègera aux échelons supérieurs du gouvernement chinois.

Cette année, “Le 20e Congrès du Parti communiste chinois”, pour lui donner son nom complet, est sur le point d’entrer dans l’histoire et de rompre avec les précédents en place depuis des décennies.

L’événement d’une semaine réunira environ 2 300 délégués du Parti communiste chinois (PCC). Ce nombre comprend des dirigeants politiques de tous rangs des 34 provinces et régions ainsi que des délégués du secteur privé, des médecins, des pompiers, des agriculteurs, des “travailleurs modèles” et même la première femme astronaute de Chine.

Image:

Congrès du Parti communiste de l’année dernière à Pékin



Les délégués sélectionneront les 200 membres du nouveau comité central, officiellement l’organe directeur le plus élevé de Chine.

Ces 200 choisiront ensuite les nouveaux membres du bureau politique de 25 personnes et du comité permanent du bureau politique, qui compte actuellement sept membres, dont le président. En réalité, ce sont les sommets du pouvoir politique chinois.

Il y aura un vote cérémoniel, mais le résultat aura été décidé à l’avance dans une série de négociations en coulisses et de sondages fictifs.

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelle annonce politique, le long discours de “rapport de travail” prononcé par le président Xi a duré deux heures et demie (il y a cinq ans, il parlait pendant trois heures et demie !).

Dans son discours, Xi a décrit les cinq années écoulées depuis le dernier congrès du parti comme “extrêmement rares et anormales” et a évoqué les augmentations militaires et le COVID-19.

“Nous devons renforcer notre sens des difficultés, adhérer à la réflexion fondamentale, être préparés au danger en temps de paix, se préparer à un jour de pluie et être prêts à résister à des épreuves majeures de vents violents et de hautes vagues”, a-t-il déclaré.

Voici huit choses à surveiller lors du congrès.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:08

Xi Jinping s’apprête à resserrer son emprise sur la Chine



1. Combien de temps le président Xi restera-t-il au pouvoir ?

Il ne fait désormais aucun doute que Xi Jinping sera nommé pour un troisième mandat sans précédent en tant que secrétaire général du PCC et président du pays.

Cela signifie qu’il sera à la barre pendant au moins cinq ans.

C’est extrêmement important. Des règles ont été établies au début des années 1980, peu après la mort du président Mao, pour limiter les futurs dirigeants à seulement deux mandats de cinq ans. Après les 27 années brutales et chaotiques de pouvoir de Mao, l’objectif était d’établir un modèle de “leadership collectif” et de garantir que le pouvoir ne puisse plus jamais être aussi resserré entre les mains d’une seule personne.

Mais Xi a réussi à supprimer les règles de limite de deux mandats de la constitution en 2018, ce qui signifie qu’il pourrait désormais, en théorie, être “le dirigeant à vie”.

Il est important de se rappeler cependant que si cela peut en dire long sur l’ambition personnelle de Xi et son pouvoir de plus en plus incontesté au sein du PCC, cela en dit probablement aussi beaucoup sur le désir de stabilité du parti. Face aux mesures impopulaires “Zéro COVID” et aux défis économiques considérables, de nombreux fidèles du parti peuvent considérer la continuité sous un leader fort comme souhaitable.

2. Pourrait-il également obtenir une promotion ?

Il est déjà l’un des hommes, sinon l’homme le plus puissant du monde. Mais il est possible qu’il puisse encore élever sa position.

Il y a des spéculations sur le fait qu’il pourrait se voir confier le poste de « président » au sein du PCC, un rôle qui n’existe plus depuis l’époque du président Mao.

Cela pourrait l’impliquer de siéger au-dessus du comité permanent du bureau politique composé de sept membres et d’offrir le poste de secrétaire général (actuellement le poste le plus élevé) à un jeune homme.

Faites également attention aux autres mouvements symboliques. On s’attend à ce que la “pensée de Xi Jinping” soit inscrite dans la constitution. L’idéologie politique de Xi porte actuellement le nom accrocheur de “Socialisme de pensée de Xi Jinping aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère”. Les enfants l’apprennent déjà dans les écoles et les membres du parti sont testés dessus.

Mais aucun dirigeant depuis Mao n’a vu sa « pensée » consacrée de cette manière.

Aucune de ces choses ne changerait nécessairement grand-chose en termes pratiques, Xi continuerait probablement à contrôler de la même manière qu’il le fait maintenant, mais ce serait une élévation idéologique majeure et le rendrait peut-être encore plus difficile à défier.

3. Qui sera dans la meilleure équipe ?

Le “moment” du congrès qui enthousiasme le plus les observateurs de la Chine est vers la fin, lorsque le leader monte sur scène, suivi dans l’ordre par le nouveau comité permanent du bureau politique.

Cue une analyse frénétique de qui a été promu, qui a quitté le groupe, que représentent ces personnes et de quelle faction sont-elles.

Qui est choisi pourrait donner un aperçu des priorités et de l’orientation politiques, mais pourrait également éclairer l’étendue du pouvoir et du contrôle de Xi.

Cette fois, tous les regards seront tournés vers qui remplacera Li Keqiang, l’actuel premier ministre (commandant en second) qui quitte ce poste après avoir terminé ses deux mandats.

Les gens surveilleront également si la meilleure équipe est remplie d’alliés proches de Xi.

Si c’est le cas, cela peut être le signe d’une forte consolidation du pouvoir.

Si le groupe est plus mixte, cela pourrait signaler de modestes freins à son autorité. Cependant, Xi a si bien réussi à perturber les bases de pouvoir qui existaient derrière les factions rivales que même ceux qui ne sont pas de proches alliés ne le menacent probablement pas beaucoup.

Les promouvoir pourrait aussi être une sorte de rameau d’olivier et un symbole d’unité au sein de la direction.

4. Quel âge ont-ils tous ?

Cela peut sembler étrange à surveiller, mais c’est important car il existe une convention de longue date selon laquelle quelqu’un ne peut servir un autre mandat que s’il est âgé de 67 ans ou moins au moment du Congrès. Toute personne de 68 ans ou plus devrait prendre sa retraite.

Xi a 69 ans et, comme nous en avons déjà discuté, rompt avec la convention pour rester.

Mais va-t-il aussi rompre avec cette équipe de tête ? Il a de solides alliés au sein du comité permanent du bureau politique qui sont âgés de 68 et 72 ans. S’ils ne prennent pas leur retraite, cela signalera une déchirure à grande échelle du règlement et ce qu’un expert a appelé une “crise constitutionnelle”. à la limitation des mandats et à la succession.

5. En parlant de relève, y a-t-il un plan ?

Il est généralement assez facile de repérer qui est le successeur désigné au sein des échelons supérieurs du PCC. Ils sont généralement les membres les mieux classés de la meilleure équipe, assez jeunes pour servir un mandat en attente, puis deux mandats en tant que leader avant d’atteindre l’âge de la retraite.

Ainsi, s’il y a un nouveau membre du comité permanent âgé de 57 ans ou moins, ce sera un moment majeur et un signe que Xi pourrait se retirer dans cinq ans.

S’il n’y a personne, cela envoie un signal fort que Xi a l’intention de rester en poste plus longtemps, peut-être encore 10 ans ou plus.

Beaucoup craignent ce que cela signifierait si quelque chose devait arriver à Xi (qui, rappelez-vous, a 69 ans, est en surpoids et fume depuis longtemps). Sans successeur évident, un vide de pouvoir soudain pourrait être très dangereux.

Image:

Un homme impose la distanciation sociale sur un site de test à Sanya, dans la province de Hainan. Photo : AP



6. Est-ce que ‘Zéro COVID’ va continuer ?

En matière de politique, celle-ci sera la plus surveillée par les Chinois.

La Chine a toujours une approche de tolérance zéro vis-à-vis du COVID avec des villes entières confrontées à des fermetures soudaines et draconiennes pour seulement une poignée de cas.

Mais tout espoir que “Dynamic Zero COVID” pourrait être assoupli lors du congrès sera probablement anéanti. Pas plus tard que la semaine dernière, les médias d’État ont publié une série d’articles vantant les vertus de la politique la décrivant comme “durable” et dans une interview, l’un des meilleurs experts du pays a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier pour l’assouplir.

Le parti s’est reculé dans un coin en ce qui concerne COVID. Il a besoin d’un moyen de déclarer la victoire et il n’y a aucune preuve qu’une « bretelle de sortie » politique ait été préparée.

La Chine est confrontée à la réalité d’une très faible immunité communautaire et d’un système hospitalier peu doté en ressources qui serait très rapidement débordé.

Le porte-parole du parti a déclaré que la Chine rendrait ses mesures de prévention du COVID-19 plus scientifiques, précises et efficaces, tout en réitérant la position de Pékin selon laquelle son approche pandémique est la bonne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:57

La Chine et Taïwan sont-ils sur le point d’entrer en guerre ?



7. En saurons-nous plus sur Taïwan ?

Ramener l’île autonome de Taiwan, que la Chine considère comme la sienne, sous le contrôle du continent est un rêve déclaré depuis longtemps par le président Xi.

En effet, les plus grands applaudissements pour son discours sont venus lorsque Xi a réaffirmé son opposition à l’indépendance de Taiwan.

Il a déclaré qu’il appartenait au peuple chinois de résoudre le problème de Taiwan et que la Chine ne renoncerait jamais au droit d’utiliser la force mais s’efforcerait de parvenir à une résolution pacifique.

Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, a répondu qu’elle ne reculerait pas sur sa souveraineté ni ne ferait de compromis sur la liberté et la démocratie.

Malgré la rhétorique nationaliste, un conflit international à propos de Taiwan aurait des coûts énormes pour la Chine et certains membres du PCC pourraient penser qu’il y a beaucoup d’instabilité intérieure à aplanir en premier. L’expérience de la Russie en Ukraine, tout en offrant potentiellement des leçons à la Chine, aura probablement aussi mis en garde contre une action rapide.

Il voudra cependant garder ses options ouvertes.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

8. Qu’en est-il de l’économie ?

La Chine est actuellement confrontée à des défis économiques majeurs, des fermetures Zero COVID à une crise majeure dans le secteur immobilier et aux blocages américains sur le développement des micropuces.

Sa croissance économique au cours des dernières décennies a été étonnante, mais elle a sensiblement ralenti cette année. Il est difficile de voir comment cette tendance s’inverse alors que Zero COVID persiste.

Écoutez le projet “Prospérité commune” de Xi – une politique phare visant à lutter contre les inégalités reconnues dans la société.

La manière dont cela sera réalisé est peut-être moins claire. Jusqu’à présent, les mesures ont consisté à sévir contre certaines des entreprises privées les plus rentables du pays et à effrayer les investisseurs.

Attendez-vous à beaucoup d’informatique, de mise à niveau technologique et d'”autonomie” économique.

Enfin, rappelez-vous que le congrès consiste en grande partie à lire entre les lignes et à saisir des indices subtils. L’émergence ou la disparition de slogans et même la fréquence à laquelle certaines choses sont mentionnées ou non mentionnées sont importantes.

Par exemple, la politique étrangère peut ne pas être mentionnée du tout, mais des mots de code comme “ouverture” pourraient indiquer un pivot vers une approche légèrement moins haussière.

La « prospérité commune » pourrait bien être le code de l’économie, et « l’autonomie » peut signifier la sécurité.