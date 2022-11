Le 2 TD de Matt Vezza court le rallye clé de York devant Palatine pour programmer une 12e victoire record, première demi-finale depuis 2006 – Shaw Local

ELMHURST – Matt Vezza peut battre des équipes avec son bras.

Samedi, le quart-arrière senior de York a montré une fois de plus qu’il peut aussi le faire avec ses jambes.

Une semaine après avoir couru pour le score gagnant contre Marist, Vezza s’est précipité pour une paire de touchés sur un sommet de la saison de 28 courses lors de la victoire 24-10 des Dukes en quart de finale de classe 8A contre Palatine à Elmhurst.

Finissant avec 153 verges au sol, Vezza a aidé York à rester invaincu cette saison tout en devenant la première équipe de l’histoire du programme à atteindre 12 victoires. Les Dukes disputeront leur troisième demi-finale, la première depuis 2006, la semaine prochaine contre Loyola.

“La semaine dernière, il y avait du vent, cette semaine je ne m’attendais pas vraiment à ça (beaucoup de courses)”, a déclaré Vezza, qui a couru 26 fois pour 142 verges contre Marist. «Mais surtout à la fin du match, lorsque nous avons pris cette avance, nous avons gardé le ballon au sol. Protégez le ballon, restez dans les limites, faites avancer l’horloge. Je suis prêt à lancer le ballon en cas de besoin ; suivez simplement ma ligne offensive et nos bloqueurs de tête et obtenez autant de verges que possible.

Vezza a trouvé la zone des buts sur une course de sept verges au premier quart et a ensuite ajouté un tremplin de TD de 21 verges au début du quatrième.

“C’est incroyable”, a déclaré Vezza. « Nous serons un peu dans les livres d’histoire. L’équipe la plus gagnante de l’histoire de York, la première équipe à obtenir 12 victoires. Accomplir cela est incroyable mais mieux que cela, nous sommes toujours ensemble et continuons à jouer au football.

John Starks/jstarks@dailyherald.com Kelly Watson de York tente de dépasser Aiden Wimer de Palatine lors d’un match de football éliminatoire de quart de finale de classe 8A à Elmhurst le samedi 12 novembre 2022. (John Starks/John Starks)

Les Pirates en visite, qui ont atteint les demi-finales pour la dernière fois en 2016, ont pris une avance de 10-7 à la mi-temps sur une course d’un mètre de Nate Branch et un panier de 28 mètres de Connor May.

Ils ont conservé cet avantage jusqu’au début du quatrième quart lorsqu’une sécurité d’Ashton Nawrocki de York a apparemment renversé la vapeur. Lors de la possession qui a suivi, Jake Melion de York a cassé plusieurs plaqués en route vers un touché de 41 verges. Après la conversion en deux points – une passe de Vezza à Luke Mailander – les Dukes ont pris les devants 17-10.

Tommy Elter a complété 17 passes sur 30 pour 168 verges et Branch a récolté 74 verges sur six attrapés pour Palatine (10-2). JD Wardle a également réussi un échappé récupéré.

“Faites pencher vos casquettes à York”, a déclaré l’entraîneur du Palatine Corey Olson, dont la seule autre défaite de l’équipe est survenue par un point contre Glenbrook South au cours de la quatrième semaine. “C’est une grande équipe de football. Ils ont un groupe d’enfants qui se sont battus et se sont battus toute l’année et ont remporté de nombreux matchs serrés contre de bonnes équipes de football.

“Ce fut une autre bataille acharnée aujourd’hui. Nous avons gagné la première mi-temps et ils ont gagné la seconde mi-temps avec un peu plus. C’étaient deux grandes équipes de football sur le terrain, l’une a juste fait quelques jeux de plus. En perdant notre QB à la mi-saison, nous étions 3-1 à l’époque, puis nous avons remporté sept victoires. Nous avons un groupe d’enfants assez impressionnant et je suis fier d’eux. Nos aînés ont laissé leur empreinte sur ce programme. Le Palatin est un endroit spécial et ces enfants nous manqueront.

Melion a également franchi la barre du siècle, ajoutant 108 verges en 17 tentatives. L’autre histoire était la défense des Dukes, qui a lancé un jeu blanc au cours des 24 dernières minutes contre une attaque des Pirates qui a récolté en moyenne un peu moins de 38 points par match. En fait, la plus faible production de Palatine était de 26 points lors de l’ouverture de la saison.

John Starks/jstarks@dailyherald.com Dominick Ball de Palatine est entouré par la défense de York lors d’un match de football éliminatoire de quart de finale de classe 8A à Elmhurst le samedi 12 novembre 2022. (John Starks/John Starks)

David Loch et Reece Richardson ont chacun eu des interceptions au dernier quart pour York, qui n’a récolté que 113 points en 12 matchs.

“Nous savions ce que nous devions faire”, a déclaré Loch, un secondeur de toutes les conférences il y a un an qui a raté les huit premières semaines cette année en raison d’une blessure. «Nous avons plié dans cette première mi-temps mais nous n’avons jamais rompu. Je suis fier de tout le monde en défense, de toute l’équipe franchement. Tout le monde s’est battu si fort dans l’adversité que nous avons vue en première mi-temps.

« Nous avons insisté toute la semaine, ce n’était pas à propos de nous ou de nos statistiques. Oui, c’est la première fois que York remporte 12 victoires, mais nous ne nous sommes pas concentrés là-dessus. Nous nous sommes concentrés sur le fait de jouer les uns pour les autres. Le lien que nous avons les uns avec les autres est le lien le plus fort que j’aie jamais ressenti.

L’entraîneur de York Mike Fitzgerald en sera à sa quatrième apparition en demi-finale, les deux premières en tant qu’adjoint à Marist et la dernière en tant qu’entraîneur-chef à St. Francis.

“Ce groupe est résilient”, a déclaré Fitzgerald. «Ils ont continué à croire et ils ont trouvé un moyen de gagner. C’est incroyable. Je suis entraîneur depuis longtemps et c’est très difficile d’en arriver là. Cela demande beaucoup de travail acharné et d’engagement de tant de personnes. C’est un accomplissement tellement gratifiant et cela signifie aussi au moins une semaine de plus avec ces gars. On va se battre pour continuer à s’accrocher et j’attends avec impatience la préparation de la semaine prochaine.