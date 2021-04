Le 2 mai a été déclaré «  jour de deuil national  » en Israël après la mort de 45 personnes dans la bousculade lors d’une fête religieuse juive

La bousculade meurtrière s’est produite lorsque les fidèles se sont réunis pour prier et danser pour célébrer Lag B’Omer, un festival religieux juif de feu de joie, au mont Meron dans la région de la Haute Galilée en Israël. Environ 90 000 personnes, pour la plupart des juifs ultra-orthodoxes, étaient présentes à Meron, selon le Jerusalem Post. Le bilan est actuellement de 45 morts, avec plus d’une centaine de blessés.

Le Premier ministre s’est rendu sur les lieux de la tragédie plus tard vendredi. «Je demande dimanche d’annoncer une journée de deuil national. Nous nous joindrons tous à la douleur des familles et à la prière pour les blessés ». il a dit aux journalistes.

Netanyahu a exhorté les gens à ne pas répandre de rumeurs sur les réseaux sociaux, car « beaucoup » des victimes n’ont pas encore été identifiées. Il a remercié les premiers intervenants d’avoir empêché «Une catastrophe bien plus importante», et a promis de lancer une enquête détaillée.

Le président israélien Reuven Rivlin a allumé 45 bougies commémoratives dans sa résidence, en hommage à chaque victime.

נשיא המדינה הדליק 45 נרות נשמה מחוץ לבית הנשיא לזכר הרוגי האסון בהר מירון pic.twitter.com/aCFa73wt5t – מעריב אונליין (@MaarivOnline) 30 avril 2021

La bousculade a été décrite par les médias locaux comme l’une des pires tragédies d’Israël en temps de paix.

Des sites de don de sang ont été ouverts dans tout le pays. Les autorités ont mis en place une ligne d’assistance pour la santé mentale et un numéro distinct pour ceux qui recherchent des êtres chers perdus.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait provoqué la bousculade, bien qu’il semble que les chemins d’accès étroits étaient remplis de monde, ce qui avait entraîné des pertes en vies humaines.

Des milliers de fêtards ont été vus tentant de fuir de manière chaotique, car au moins 44 personnes sont mortes dans une bousculade lors d’une fête religieuse près de #MountMeron, dans le nord #Israël, aux petites heures du vendredi matin. pic.twitter.com/YY46IKBllX – Ruptly (@Ruptly) 30 avril 2021

Des vidéos de la scène montrent des dizaines de personnes quittant le lieu construit autour de la tombe de l’ancien rabbin Shimon Bar Yochai de Judée.

Les services d’urgence ont été déployés dans #MountMeron, dans le nord #Israël, après qu’au moins 44 fidèles ont été tués et 150 blessés dans une bousculade pendant la fête juive de Lag B’Omer vendredi matin. pic.twitter.com/vz0kJV0OR5 – Ruptly (@Ruptly) 30 avril 2021

Le journal Haaretz a cité des rapports du Bureau du contrôleur de l’État de 2008 et 2011, qui avertissaient que le site n’était pas correctement équipé pour les grands rassemblements.

Un rapport a indiqué que les ajouts et les modifications apportées au site avaient été effectués sans l’approbation des comités locaux de planification et de construction. Le chien de garde a noté que «Les routes d’accès et les chemins sont étroits et inappropriés pour accueillir les centaines de milliers de personnes qui visitent le site.»

