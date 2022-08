Le 1er Tiny Homes Show de Hamilton attire des personnes à la recherche d’une vie abordable et minimaliste

Deux semaines après avoir acheté une nouvelle maison en Alberta, Vince et Ayşe Macdonald se sont retrouvés à Ancaster, en Ontario. – et ils ont apporté leur petite maison avec eux.

Le couple marié a déclaré qu’emménager dans une petite maison les avait aidés à se débarrasser des choses dont ils n’avaient pas besoin.

“Je ne porte pas la moitié de mes vêtements, je n’utilise pas la moitié de la vaisselle. C’était logique”, a déclaré Ayşe.

“Nous ne servons pas nos trucs; nos trucs nous servent”, a déclaré Vince.

Leur résidence était l’une des 19 petites maisons et caravanes disponibles pour les visiteurs du 4 au 7 août au Tiny Home Show sur le parc des expositions d’Ancaster.

L’événement a attiré plus de 2 000 visiteurs, selon les organisateurs, et plus de 20 conférenciers ont présenté des sujets tels que le climat et l’intégration dans une petite maison.

Avec sa porte jaune distinctive, la petite maison des Macdonald était l’une de celles exposées lors du récent Tiny Home Show à Ancaster, en Ontario. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Des gens de tous âges ont visité le salon tout au long du week-end, certains à la recherche d’une résidence pour personnes âgées, d’autres pour acheter leur première maison. Parmi les exposants se trouvaient quelques-uns des nombreux constructeurs de mini-maisons à travers le Canada.

Maria Sturova, coproductrice de l’émission, a déclaré que la participation à l’événement est un signe que les gens ont besoin de meilleures options de logement.

“Il y a une crise du logement et une crise climatique. Il n’y a pas une seule personne qui ne soit pas touchée par cela. Et donc ces gens ici essaient de trouver des solutions.”

Même si les loyers continuent d’augmenter et que les ventes de logements ralentissent, les coûts sont toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie.

La maison des Macdonald a été visitée par des milliers de visiteurs de partout en Ontario lors du Tiny Home Show. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Selon un Rentals.ca rapportle loyer mensuel moyen d’un logement d’une chambre à Hamilton est de 1 603 $, en hausse d’environ 100 $ par rapport aux taux de février.

UN rapport de l’Association des agents immobiliers de Hamilton et Burlington a montré moins d’inscriptions et une légère baisse de la valeur des maisons, bien que le prix moyen d’achat d’une propriété résidentielle dans la région de Hamilton-Burlington soit de 946 026 $. Cela se compare à 658 654 $ en mars 2020.

La ville de Hamilton a adopté des règlements autorisant les unités secondaires – comme les appartements en sous-sol ou les maisons sur ruelle – et vise à réglementer les locations à court terme comme Airbnbs pour protéger le marché du logement.

Un jeune couple pense à l’abordabilité, aux voyages

Selon la famille Macdonald, leur style de vie minimaliste est libérateur, mais Ayşe a noté que “c’est différent pour tout le monde”.

“Vous n’avez pas besoin d’être totalement minimaliste là où c’est nu… J’ai quelques ornements, je peins des rochers, et ils sont là.”

Ayşe a déclaré qu’elle espérait que son style de vie inspirerait les jeunes qui veulent poursuivre leurs rêves mais qui n’ont pas l’argent ou le désir de posséder une grande maison.

Stephen et Renee Benjamin, un jeune couple de Tottenham, en Ontario, ont déclaré être attirés par l’idée des petites maisons en raison de leur prix et de la possibilité de voyager avec elles.

“C’est un chemin plus facile pour être libre de toute dette et ne pas avoir à toujours travailler”, a déclaré Stephen.

“Les prix des maisons sont assez fous au Canada, pour les jeunes couples et les jeunes en général, alors nous pensons simplement à cela comme une option, ou peut-être même comme un investissement.”

Renee a ajouté: “Quelque chose comme ça serait une excellente option pour nous si nous pouvons être dans une zone où nous pouvons être à l’extérieur autant que possible.”

Stephen et Renee Benjamin ont visité le Tiny Home Show pour découvrir ce que c’est que de mettre les pieds dans ces espaces minuscules. (Aura Carreno Rosas)

Sturova a déclaré que le coût moyen d’une nouvelle petite maison est d’environ 150 000 $, mais cela n’inclut pas le coût du terrain.

Une petite maison typique mesure généralement entre 200 et 400 pieds carrés. Le coût des terres par acre au Canada varie de 1 656 $ en Saskatchewan à 13 813 $ en Ontario, selon 2021 Les données de Statistique Canada.

Sturova a déclaré que certaines personnes utilisent de petites maisons comme propriétés locatives qu’elles peuvent répertorier sur Airbnb.

Cependant, des groupes tels que le Hamilton Encampment Support Network ont ​​déclaré que les petites maisons ne sont pas une solution à la crise du logement.

La Hamilton Alliance for Tiny Shelters (HATS) construisait ce qu’elle appelait des “petites cabanes” pour aider les personnes sans abri.

Pourtant, selon HATS, ces cabanes ne devraient pas être permanentes et les petites maisons ne devraient être qu’une option pour aider les personnes qui ne peuvent pas se permettre un autre logement.

“Nous avons besoin de logements. Nous avons besoin de logements supervisés accessibles et sûrs”, a déclaré le directeur de HATS, Tom Cooper.

En raison de leur espace limité, les petites maisons doivent utiliser des espaces créatifs pour ajouter du stockage. Dans cette petite maison, chaque marche de l’escalier a un espace de rangement en dessous. Il y a aussi de la place pour un lit king-size au sommet. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Sturova a déclaré que le Ancaster Tiny Homes Show était un lieu de partage d’idées sur la façon de vivre de manière plus durable.

Par exemple, dit-elle, les petites maisons peuvent être associées à des produits respectueux de l’environnement comme des éoliennes ou des toilettes à compost.

“Une petite maison utilise moins de tout. Parce que ce n’est pas seulement l’énergie, ce sont les matériaux de construction, ce sont les vêtements, les chaussures, les assiettes et tout ce que vous avez dans votre maison.”

Bien que le terme « petite maison » soit largement utilisé, ces petites maisons peuvent avoir toutes sortes de tailles et de formes. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Sturova a déclaré que les petites maisons ne sont pas sans défis, en particulier lorsqu’il s’agit de leur trouver un terrain.

“Nous discutons avec le gouvernement et les décideurs qui s’occupent de l’aménagement du territoire et de l’aménagement du territoire. Nous avons eu plusieurs maires ici ; nous avons eu plusieurs agents en chef du bâtiment.

“Il doit y avoir plus de conversations et plus de type de dialogue ouvert, et le spectacle lui-même que nous avons organisé ici, afin de faire un changement.”