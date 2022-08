Le 1er navire transportant des céréales ukrainiennes quitte le port d’Odessa

Le premier navire transportant des céréales ukrainiennes est parti lundi du port d’Odessa dans le cadre d’un accord négocié à l’échelle internationale pour débloquer les exportations agricoles du pays assiégé et atténuer la crise alimentaire mondiale croissante.

Le cargo Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, a klaxonné en partant lentement avec plus de 26 000 tonnes de maïs à destination du Liban.

“Le premier navire céréalier depuis l’agression russe a quitté le port”, a déclaré le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandr Kubrakov sur Twitter.

La Russie et l’Ukraine ont signé des accords à Istanbul avec la Turquie et l’ONU le 22 juillet, ouvrant la voie à l’Ukraine pour exporter 22 millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles bloqués dans les ports de la mer Noire en raison de l’invasion russe de l’Ukraine depuis plus de cinq mois. depuis. Les accords permettent également à la Russie d’exporter des céréales et des engrais.

Dans le cadre de ces accords, des corridors sûrs traversant les eaux minées à l’extérieur des ports ukrainiens ont été établis.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, d’orge, de maïs et d’huile de tournesol, la région fertile de la mer Noire étant connue depuis longtemps comme le grenier à blé de l’Europe. Le blocage des expéditions de nourriture à cause de la guerre a aggravé la hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde et menacé la faim et l’instabilité politique dans les pays en développement.

“Aujourd’hui, l’Ukraine, avec ses partenaires, franchit une nouvelle étape pour prévenir la faim dans le monde”, a déclaré Kubrakov.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a salué le départ du navire comme “très positif”, affirmant qu’il permettrait de tester “l’efficacité des mécanismes convenus lors des pourparlers à Istanbul”.

En vertu des accords, les navires entrant et sortant des ports ukrainiens seront soumis à une inspection pour s’assurer que les navires entrants ne transportent pas d’armes et que ceux qui sortent ne transportent que des céréales, des engrais ou des produits alimentaires connexes, et non d’autres produits.

Le Razoni devait accoster mardi après-midi à Istanbul, où des équipes de responsables russes, ukrainiens, turcs et de l’ONU devaient monter à bord pour inspection.

On s’attend à ce que davantage de navires quittent les ports ukrainiens par les couloirs de sécurité. A Odessa, 16 autres navires, tous bloqués depuis l’invasion russe le 24 février, attendaient leur tour, et d’autres suivraient, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Mais certaines compagnies maritimes ne se précipitent pas encore pour exporter de la nourriture à travers la mer Noire alors qu’elles évaluent le danger des mines et le risque que des roquettes russes frappent les entrepôts de céréales et les ports.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a proposé l’accord sur les céréales en avril, a déclaré que le Razoni était “chargé de deux produits en pénurie : le maïs et l’espoir”.

“Un espoir pour des millions de personnes dans le monde qui dépendent du bon fonctionnement des ports ukrainiens pour nourrir leurs familles”, a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée à l’agence d’État turque Anadolu, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a averti que la crise alimentaire mondiale menaçait de déclencher “une grave vague de migration de l’Afrique vers l’Europe et vers la Turquie”.

Le Liban, destination du maïs, est en proie à une grave crise financière. Une explosion en 2020 dans son port principal de Beyrouth a brisé sa capitale et détruit des silos à grains. Le Liban importe principalement du blé d’Ukraine mais achète également son maïs pour fabriquer de l’huile de cuisson et produire des aliments pour animaux.

Kubrakov a déclaré que les expéditions aideraient également l’économie ukrainienne brisée par la guerre.

“Le déverrouillage des ports fournira au moins 1 milliard de dollars de recettes en devises à l’économie et une opportunité pour le secteur agricole de planifier pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

Entendre le navire klaxonner alors qu’il quittait le port a ravi Olena Vitalievna, une résidente d’Odessa.

“Enfin, la vie commence à avancer et il y a des changements dans une direction positive”, a-t-elle déclaré. « En général, le port devrait vivre sa propre vie car Odessa est une ville portuaire. Nous vivons ici. Nous voulons que tout fonctionne pour nous, que tout s’active.

Pourtant, la reprise des expéditions de céréales est intervenue alors que les combats faisaient rage ailleurs en Ukraine, la Russie poursuivant son offensive dans l’est tandis que l’Ukraine tentait de reprendre le territoire dans le sud occupé par la Russie.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré qu’au moins trois civils avaient été tués et 16 blessés par des bombardements russes dans la région de Donetsk au cours des dernières 24 heures.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a réitéré son appel à l’évacuation de tous les habitants, soulignant la nécessité d’évacuer environ 52 000 enfants encore dans la région.

A Kharkiv, deux personnes ont été blessées par une frappe russe dans la matinée. L’un a été touché alors qu’il attendait un bus, l’autre lorsqu’un obus russe a explosé près d’un immeuble.

La ville méridionale de Mykolaïv a également fait face à des bombardements qui ont détruit un bâtiment dans un hôpital et endommagé des ambulances, selon le gouverneur régional Vitaliy Kim. Trois civils ont été blessés ailleurs dans la ville, a-t-il dit.

Peu de temps après la signature de l’accord d’expédition de céréales, un missile russe a ciblé Odessa. Les analystes ont averti que la poursuite des combats pourrait encore bouleverser l’accord sur les céréales.

« Le départ du premier navire ne résout pas la crise alimentaire ; ce n’est que la première étape qui pourrait aussi être la dernière si la Russie décide de poursuivre les attaques dans le sud », a déclaré Volodymyr Sidenko, un expert du groupe de réflexion Razumkov Center basé à Kyiv.