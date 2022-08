Le 1er navire céréalier ukrainien pour la Corne de l’Afrique atteint Djibouti

Le premier navire transportant des céréales d’Ukraine pour les habitants des régions les plus affamées du monde a accosté au port de Djibouti dans la Corne de l’Afrique alors que des régions d’Afrique de l’Est sont durement touchées par une sécheresse et des conflits meurtriers.

Les experts en sécurité alimentaire l’appellent une goutte d’eau dans l’océan pour les vastes besoins des pays les plus touchés de la Corne de la Somalie, du Kenya et de l’Éthiopie, le pays où se dirige cette première expédition. Mais le flux de céréales en provenance d’Ukraine vers d’autres régions du monde affamées devrait se poursuivre, un autre navire partant mardi pour le Yémen. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré qu’il travaillait sur plusieurs navires.

Le PAM indique que cette première cargaison de céréales sera expédiée par voie terrestre vers le nord de l’Éthiopie, où des millions de personnes ont été touchées par le conflit du Tigré dans le pays, qui a de nouveau éclaté.

La manière dont les céréales atteindront le Tigré est désormais en question, car les livraisons humanitaires par route et par air ont été suspendues au milieu des combats qui ont de nouveau éclaté la semaine dernière entre les forces du Tigré et les forces éthiopiennes. Mais les régions voisines d’Amhara et d’Afar devraient également en bénéficier.

Le PAM a déclaré que les 23 000 tonnes métriques de céréales sur le premier navire étaient suffisantes pour nourrir 1,5 million de personnes avec des rations complètes pendant un mois. Mais l’ONU a déclaré que 2,4 millions de personnes dans le seul Tigré sont en situation d’insécurité alimentaire grave et que 20 millions de personnes à travers l’Éthiopie sont confrontées à la faim.

Des millions d’autres personnes dans la région de la Corne de l’Afrique souffrent de la faim à cause de la sécheresse, et des milliers sont mortes. La Somalie a été particulièrement touchée car elle s’approvisionnait au moins 90% de ses céréales en Ukraine et en Russie avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février.

Des millions de tonnes de nourriture sont nécessaires pour la Corne de l’Afrique, a indiqué le PAM. “En Éthiopie seulement, les trois quarts de tout ce que nous avions l’habitude de distribuer provenaient d’Ukraine et de Russie”, a déclaré le directeur régional Michael Dunford.

Les experts en sécurité alimentaire ont déclaré qu’il faudra des semaines aux habitants des pays africains pour voir arriver les céréales d’Ukraine et encore plus longtemps pour les voir faire baisser les prix alimentaires élevés qui ont été une source de désespoir et de protestations dans de nombreux pays.

Beaucoup plus de navires transportant des céréales depuis les ports rouverts d’Ukraine se dirigent vers des endroits plus riches comme l’Europe à mesure que les contrats commerciaux existants sont remplis. Dimanche, 114 navires transportant plus de 1,2 million de tonnes métriques de denrées alimentaires avaient quitté l’Ukraine, a indiqué le PAM, mais “les volumes d’exportation restent bien inférieurs aux moyennes d’avant le conflit”.

—Cara Anna, Associated Press

Commerce alimentaireUkraine