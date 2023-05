Le 1er événement d’Allison Holker et de sa fille Weslie depuis la mort de Twitch – Hollywood Life

Voir la galerie







Allison Holker et sa fille aînée Weslie Fowler14 ans, ont fait leur première apparition publique depuis la mort tragique de Stephen « tWitch » Patron. Le duo mère-fille s’est jumelé en robe noire alors qu’ils sortaient pour le gala NAMI WLA sur la santé mentale au Pacific Design Center de Los Angeles le vendredi 12 mai. Allison, 35 ans, était magnifique dans une robe en soie à une épaule avec des détails en dentelle et une découpe subtile, choisissant de garder ses cheveux en arrière dans un chignon élégant pour montrer ses boucles d’oreilles pendantes.

Pendant ce temps, Weslie – que Stephen a adopté en 2013 après avoir épousé Allison la même année – avait l’air tellement adulte dans une robe noire en velours ! La jeune fille de 14 ans portait un collier croix en argent autour du cou et une montre en argent assortie alors qu’elle se blottissait contre sa mère sur le tapis pour une photo. Les dames étaient présentes à l’événement car elles étaient également lauréates de la soirée, qui coïncide avec le Mois de la sensibilisation à la santé mentale. Weslie et Allison ont tous deux accepté le prix Heart Of A Champion en hommage au regretté Spectacle d’Ellen DeGeneres DJ, qui s’est suicidé en décembre à seulement 40 ans. Seul Weslie a assisté à l’événement, car ses jeunes frères et sœurs Patron Maddox Laurel, 6, et Zaïa Boss, 3, ne semble pas être présent.

L’apparition sur le tapis rouge survient un peu plus d’une semaine après qu’Allison a donné sa première interview télévisée depuis la mort de Stephen à Hoda Kotb sur Le spectacle AUJOURD’HUI. « [Stephen] voulait être le plus fort pour tout le monde et je pense que c’était un peu effrayant pour lui de penser qu’il pourrait avoir besoin de demander de l’aide », a-t-elle déclaré à l’animateur de l’émission du matin. « J’ai toujours l’impression d’être comme le reste du monde, où je suis toujours sous le choc », a-t-elle expliqué, affirmant qu’elle ne l’avait pas « vu venir ».

Alors que Twitch est décédé sans testament, Allison a déposé une requête pour déposer une requête en propriété conjugale en Californie devant le tribunal de la famille le lundi 6 février, afin de recevoir la moitié de sa succession – qui comprenait sa société de production Stephen Boss Productions, Inc., ainsi que tout futures recettes artistiques. Elle a obtenu avec succès la moitié des documents judiciaires le 29 avril.

