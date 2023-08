Le 1975 a poursuivi pour 2 millions de livres sterling après que Matty Healy ait embrassé un coéquipier masculin sur scène au festival de Malaisie | Actualités Ents & Arts

Les 1975 sont poursuivis pour plus de 2 millions de livres sterling de dommages et intérêts après que le leader Matty Healy ait critiqué les lois malaisiennes sur l’homosexualité et ait embrassé un coéquipier masculin sur scène.

Future Sound Asia accuse le groupe d’avoir rompu un contrat – et affirme avoir reçu une « assurance écrite avant le spectacle » que leur performance respecterait toutes les directives locales.

Healy avait fait un discours sur l’homosexualité, qui est illégale en Malaisie, et avait embrassé le bassiste Ross MacDonald devant la foule au Good Vibes Festival.

L’événement de trois jours auquel ils se produisaient a ensuite été annulé, la FSA liant directement cela au « langage abusif, aux dommages matériels et au comportement indécent sur scène » de Healy.

Selon l’agence de presse PA, la FSA demande maintenant 2 099 154,54 £ de dommages et intérêts.

Le conseiller juridique de la société, David Mathew, a ajouté: « Leurs actions ont eu des répercussions sur les artistes locaux et les petites entreprises, qui comptaient sur le festival pour des opportunités créatives et leurs moyens de subsistance.

« A cet égard, Future Sound Asia souhaite aller de l’avant d’une manière qui donnera à la communauté malaisienne touchée une certaine fermeture. »

La FSA a déjà averti il était prêt à engager des poursuites judiciaires devant les tribunaux anglais – et a déclaré que l’incident avait « terni la réputation du festival vieux de 10 ans ».

Le 1975 sont maintenant interdits de Kuala Lumpur et mis sur liste noire pour jouer dans le pays.

Deux autres dates de tournée en Asie – l’une en Indonésie et l’autre à Taïwan – ont ensuite été annulés.

Des représentants de Healy ont été approchés pour commentaires.