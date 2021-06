La vraie liberté

BORIS Johnson doit abandonner la vision sombre de Whitehall pour notre avenir. La Grande-Bretagne ne le portera pas.

On nous a dit que nos vaccins miraculeux étaient la voie de la liberté. Nous ne nous attendions pas à ce que cela signifie des masques obligatoires à certains endroits, comme le recommandent les autorités.

Ou le personnel travaillant à domicile pour de bon, alors que notre économie et notre productivité ont grandement besoin d’eux pour retourner au bureau.

Ou l’isolement pour toute personne qui tousse ou renifle – et la quarantaine pour les voyageurs, détruisant nos vacances, nos compagnies aériennes et notre tourisme. Ou encore des bordures plus dures en hiver.

Pourquoi donner du poids à ces suggestions ? Tant de conseils de santé publique ont été erronés.

Ce même rapport indique que les écrans en plastique «Covid safe» que les pubs, les restaurants et les magasins ont été invités à installer PROPAGEZ le virus en étouffant le flux d’air.

Et Whitehall semble maintenant pris de panique. Pourtant, les décès sont restés bas hier, à neuf. Les patients de Covid n’occupent toujours qu’un pour cent des lits du NHS.

Ce sont les chiffres cruciaux. S’ils continuent comme ils sont, alors comme le dit à juste titre le scientifique d’Oxford jab, Sir Andrew Pollard : « La crise de santé publique est terminée. »

Le 19 juillet doit être le coup de sifflet final – pas le lancement de nouvelles restrictions ruineuses.

La bombe de Dom

De nombreux patrons ayant reçu de mauvaises nouvelles auront marqué en privé un subalterne « f *** ing désespéré » dans le feu de l’action.

Cette chaleur ressemblait à une fournaise pour Boris lorsque Covid a frappé pour la première fois – et la mauvaise nouvelle était catastrophique.

Ainsi, alors que le dernier blog de règlement de comptes de Dominic Cummings est un aperçu fascinant du drame de Downing Street, il n’est guère surprenant que le Premier ministre ait réagi comme il l’a fait.

Cela ne reflète pas nécessairement les véritables capacités de Matt Hancock ni ce que Boris pense de lui maintenant, étant donné qu’il l’a gardé au poste de secrétaire à la Santé.

Les chroniques de Cummings seront étudiées pendant des années par les historiens. Les électeurs sont plus préoccupés par les jabs et l’avenir.

Teetotally fou

Compte tenu de ses échecs lamentables face à la pandémie, on pourrait penser que l’Organisation mondiale de la santé se concentrerait sur la prévention de la prochaine.

Ne pas publier d’édits fous sur l’alcool.

L’OMS veut que toutes les femmes en âge de procréer, disons de 18 à 50 ans, cessent de boire. Comment, QUI ? Et pourquoi?

Au cas où elles tomberaient enceintes ?

Ils peuvent alors arrêter de boire, comme la plupart le font.

Qui a écrit ce « plan d’action alcool » ? En avaient-ils abattu un peu trop ?

Aller par la poste

Nous n’achetons pas l’excuse de la belette du Royal Mail pour interdire les drapeaux anglais sur les camionnettes.

Les « problèmes de sécurité » ne disparaîtront pas.

Pas quand les patrons se taisent étrangement sur la question de savoir si le personnel peut hisser le drapeau à l’intérieur.

La croix de Saint-Georges ? Vous pariez qu’il l’est.

Il en va de même pour les posties patriotiques et passionnées de foot.