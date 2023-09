Le 18e Mutt Strut annuel de Dearborn recueille des fonds pour une bonne cause | Choses à faire | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Les gens et leurs amis à quatre pattes marchant au Mutt Strut.

L’organisation locale à but non lucratif Friends for Animals of Metro Detroit organise samedi la 18e édition du Mutt Strut. Le festival canin et la foire de rue célébreront le cinquième anniversaire des nouvelles installations de l’organisation et présenteront des food trucks, des exposants locaux et d’autres activités familiales. L’événement permet aux amoureux des animaux locaux de soutenir Friends for Animals en s’inscrivant pour créer une page de collecte de fonds personnalisée permettant aux personnes de faire un don à l’organisation. Toute personne intéressée peut s’inscrire à Mutt Strut en tant qu’individu ou inviter des amis et se joindre en équipe. Les bénéfices de cet événement seront reversés au Fonds d’exploitation générale de Friends for Animals Metro Detroit, dédié à fournir aux animaux de l’organisation à but non lucratif les meilleurs soins médicaux, nourriture et amour possibles jusqu’à leur adoption.

