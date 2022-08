Le 17 septembre, la Fiesta Parade se terminera devant la murale Sterling restaurée – Shaw Local

STERLING – La Fiesta Parade a une destination – celle qui est entièrement restaurée pour célébrer les personnes d’origine hispanique et leurs contributions à la vallée de Sauk.

Les participants à la 69e parade annuelle de la Fiesta concluront leur marche du 17 septembre à travers Rock Falls de l’autre côté de la rivière Rock et jusqu’à Sterling, où ils arriveront enfin au pied de la peinture murale “Adelante” sur l’avenue C.

[ Mural restoration project approved. ]

La chambre de commerce de la région de Sauk Valley et le comité des chefs d’entreprise hispaniques ont annoncé jeudi le parcours du défilé dans un communiqué de presse.

“Adelante”, qui en espagnol peut signifier “Entrez” ou “Allez de l’avant”, est en cours de restauration par son créateur original, l’artiste de Chicago Robert Valdez, et ses assistants. La peinture murale occupe le mur ouest de Napa Auto Parts près de County Market.

Robert Valdez de Chicago parle des décisions et des conseils qui lui ont été offerts en 1999 lorsqu’il a créé et peint la peinture murale “Adelante” à Sterling. Valdez est de retour pour restaurer le travail à temps pour la parade et la célébration de la Fiesta de cette année le 17 septembre. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

“Adelante” a été créé en 1999. Travaillant à partir de photographies comme références, Valdez a créé ce qui est reconnu comme la peinture murale la plus colorée de la ville. Il dépeint les expériences de la communauté à travers les décennies.

Valdez est au milieu d’un effort de deux semaines pour préparer la peinture murale pour le défilé.

La restauration coûte 10 000 $ et des dons peuvent être faits sur le site Web de Main Street, www.sterlingmainstreet.org. L’un des efforts pour aider à payer la restauration implique le tirage au sort d’une couverture graphagan.

[ One artistic creation is being raffled to pay for another. ]

Le défilé démarre à 13 h à Rock Falls.

Selon le communiqué, les participants au défilé s’aligneront sur la 10e rue. Le défilé se dirigera vers le nord sur la Première Avenue, en traversant le pont de la Première Avenue. Au pied du pont, le défilé tournera à gauche sur Second Street. Il se déplacera ensuite vers le nord sur Locust Street. Lorsque le défilé atteindra la troisième rue, il tournera vers l’ouest et continuera jusqu’à l’avenue C.

Des vendeurs de nourriture seront situés dans le centre-ville de Sterling et de Rock Falls avant, pendant et après le défilé.

Il est encore temps d’inscrire les participants au défilé. Cela peut se faire en ligne sur www.saukvalleyareachamber.com/events/details/fiesta-parade-6679 .

Pour plus d’informations ou des questions, appelez la chambre de commerce de la région de Sauk Valley au 815-625-2400 ou envoyez un courriel à knoble@saukvalleyareachamber.com.