Le 17 juin 2021 au plus tard – Le mémorial de George Floyd dévoilé à Brooklyn alors que la fête fédérale est célébrée pour la première fois

QUELS ÉTATS DÉJÀ RECONNUS JUIN ?

Avant que le président Biden ne signe une loi faisant officiellement de Juneteenth un jour férié fédéral, au moins neuf États en avaient déjà fait un jour férié payé.

Ces États étaient l’Illinois, la Louisiane, le Maine, le Massachusetts, le New Jersey, New York, le Texas, la Virginie et Washington.

Tous sauf le Texas, où les événements du premier Juneteenth ont eu lieu en 1865, ont fait de la journée un jour férié après que le meurtre de George Floyd au printemps dernier a conduit à de nombreux appels à la justice sociale.