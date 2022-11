Le 16th Street Theatre de Berwyn aide à mettre « Man and Moon » sur scène – Shaw Local

BERWYN – “Man and Moon”, une coproduction du 16th Street Theatre à Berwyn et de la Dragonfly Theatre Company, est sur scène au Madison Street Theatre à Oak Park jusqu’au 13 novembre. Ce sera la dernière production du 16th Street Theatre, un communiqué de presse déclaré.

La pièce se déroule dans la salle d’attente d’une unité d’oncologie d’un hôpital, où Aaron, un homme en transition, rencontre Luna, une collégienne de 12 ans, qui aime l’espace. Ensemble, ils apprennent à attendre et à naviguer dans leurs propres corps changeants. Le casting de cette pièce sur l’expansion, la connexion, le chagrin et l’espoir comprend Peter Danger Wilde dans le rôle d’Aaron et Clare Wols dans le rôle de Luna. Emma L. Anderson et Jonah Muscarella alternent dans les rôles à différentes dates.

Le dramaturge est Siena Marilyn Ledger, basée à San Diego, dont la première mondiale de “Man and Moon” sur le National New Play Network est dirigée par Hayley Procacci.

Une première mondiale roulante du National New Play Network permet à trois théâtres ou plus de monter la même pièce en 12 mois pour permettre aux dramaturges de développer un travail avec plusieurs équipes créatives dans différentes communautés.

Tous les billets coûtent 25 $ et les performances virtuelles sont de 10 $, disponibles en ligne ou au 708-795-6704.

Le rideau est à 20 h du jeudi (pas de représentation du 3 novembre) au samedi ; également à 16 h le samedi et à 14 h le dimanche jusqu’au 13 novembre au 1010 Madison St. à Oak Park. Les informations sont à 16thstreettheatre.org/saison-quinze-2022.