Le 16e circuit judiciaire promeut un administrateur adjoint du tribunal – Shaw Local

La 16e Cour judiciaire a annoncé la promotion de l’administrateur adjoint du tribunal Andrea O’Brien pour remplacer l’administrateur du tribunal Douglas Naughton à sa retraite en novembre. Naughton occupe ce poste depuis décembre 1983, tandis que O’Brien est administrateur adjoint du tribunal depuis 14 ans, selon un communiqué de presse.

O’Brien a obtenu son baccalauréat ès sciences en marketing de la Northern Illinois University en 1993 et ​​​​son doctorat en droit de la faculté de droit de l’Université du New Hampshire en 1996. Elle a été admise au barreau de l’État du Wisconsin en 1997 et a pratiqué le droit dans les domaines de la forclusion. et faillite à Milwaukee. Elle a commencé à travailler avec la 16e Cour judiciaire en tant qu’avocate en 2000 et a été choisie comme administratrice adjointe du tribunal en 2008, selon le communiqué.

Dans son nouveau rôle, O’Brien sera responsable de la gestion globale des opérations non judiciaires de la cour et du soutien aux juges du circuit.