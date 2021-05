Le 160e anniversaire de Rabindranath Tagore célébré sur Twitter avec des photos rares et anciennes et de la poésie

Le week-end a marqué le 25 Baisakh dans le calendrier de Bangali avec le 160e anniversaire de la naissance du poète lauréat et l’un des intellectuels les plus brillants de l’état du Bengale occidental, Rabindranath Tagore. La journée est chaque année marquée par des festivités, en particulier au Bengale où des performances artistiques chorégraphiées sur les airs de la poésie de Tagore, de la musique (Ranbindrasengeet) accompagnée du style de danse qui lui est généralement associé donnent le ton aux célébrations de la journée. Compte tenu des restrictions dues à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, cependant, les célébrations de cette année ont été plutôt en sourdine. Mais alors que les activités en personne se sont heurtées à un ralentissement, les médias sociaux ont été éclairés par des souhaits et des hommages au «Kobiguru».

Alors que certains partageaient des images anciennes ou invisibles de Tagore avec diverses personnalités influentes comme Mahatma Gandhi, d’autres partageaient des citations de ses poèmes et des listes de ses œuvres les plus influentes sur le site de micro-blogging Twitter.

« Jana Gana Mana » (bengali: [ɟənə gəɳə mənə]) est l’hymne national de l’Inde, composé à l’origine en bengali par le poète Rabindranath Tagore, qui a reçu le #Prix Nobel dans la littérature en 1913. Photo: Une traduction anglaise de Jana Gana Mana par Tagore# Tagore160 pic.twitter.com/oRWGdCncmL – Le prix Nobel (@NobelPrize) 7 mai 2021

La douleur de s’attarder sur les torts que nous ont causés les autres dépasse de loin le peu de plaisir que nous tirons de condamner les autres pour leur culpabilité. ~ Chokher BaliPar Rabindranath Tagore pic.twitter.com/wzCff6HrvP – Anu✨ (@IamBongAnu) 9 mai 2021

« Les nuages ​​viennent flotter dans ma vie, non plus pour porter la pluie ou déclencher la tempête, mais pour ajouter de la couleur à mon ciel coucher de soleil. » Rabindranath Tagore pic.twitter.com/BDdaQ6A6Vt– irina93 (@ irina9316) 8 mai 2021

Un beau poème du lauréat du prix Nobel Sir #RabindranathTagore .Quand je serai mort.Vos larmes coulerontMais je ne saurai pas, pleure avec moi maintenant à la place.Tu enverras des fleurs, Mais je ne les verrai pasEnvoie-les maintenant à la place.Tu diras des mots de louange, mais je n’entendrai pas. Barman (@ SudipRoyBarman1) 9 mai 2021

Une vidéo de sa visite à Moscou en 1930 a été largement partagée.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de naissance de Rabindranath Tagore, le 25e jour de Boishakh ou Pachishe Boishakh comme on l’appelle en bengali. Nous célébrons #RabindraJayantiLa foi est l’oiseau qui sent la lumière quand l’aube est encore sombre – Rabindranath Tagore. pic.twitter.com/qOXU6PmpZp – Rupesh Ghosh (@Rupesh__Ghosh) 9 mai 2021

Tagore était un dramaturge, philosophe, compositeur et poète. Il avait remporté le prix Nobel de littérature. Le Premier ministre a également rendu hommage au combattant de la liberté Gopal Krishna Gokhale et au célèbre roi-guerrier Maharana Pratap, tous deux nés ce jour-là. Le jour de son anniversaire, le Premier ministre Narendra Modi a également tweeté ses vœux pour Tagore.

Rendant hommage à l’homme aux multiples talents, Modi a tweeté: «Sur Tagore Jayanti, je m’incline devant le grand Gurudev Tagore. Que ses idéaux exemplaires continuent de nous donner force et inspiration pour construire l’Inde dont il rêvait ».

