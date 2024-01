Le 1600 N. LaSalle fait face à une opposition farouche de la part des voisins

Les résidents ont réagi à une conception révisée du développement à usage mixte au 1600 N. LaSalle lors d’une réunion communautaire virtuelle hier soir. Planifié par Fern Hill, le site du projet est délimité par N. Wells St à l’ouest, W. North Ave au sud et N. LaSalle Dr à l’est. Walgreens et un parking en surface pour Moody Church occupent actuellement le site.

Initialement révélé en septembre 2023, la nouvelle tour à usage mixte s’élèvera sur 36 étages pour atteindre une hauteur de 395 pieds. Le bâtiment comptera un total de 500 logements locatifs, dont 100, soit 20 %, seront réservés à un prix abordable égal ou inférieur à 60 % AMI.





Conçue par GREC Architects, l’équipe a intégré les commentaires de la communauté dans sa conception mise à jour. La façade de la tour a été modifiée pour incorporer une palette de couleurs plus chaudes et plus traditionnelles qui s’adapte mieux au contexte, et la base a été mise à jour avec une base en brique plus cohérente pour l’intégrer dans le contexte.





Au coin de la promenade N. LaSalle et de l’avenue W. North, le podium de stationnement de l’église Moody a été raffiné avec de meilleures proportions et donnera plus de vie à l’expérience piétonne. L’entrée résidentielle a été déplacée sous la tour et s’ajoutera à la façade activée sur W. North Ave, en reculant pour augmenter la profondeur du trottoir et inclure des jardinières paysagères.





Au coin de N. Wells St et W. North Ave, la façade du podium a été mise à jour après une période de contribution de la communauté qui a montré une série d’options. L’échelle et la modulation des briques ont été conçues pour être compatibles avec les bâtiments environnants et les lampes de Walgreens devraient être réinstallées sur la façade.





Avec 450 places de stationnement prévues pour le bâtiment, 300 d’entre elles seraient dédiées à l’usage exclusif de Moody Church. Les 150 places restantes seraient dédiées aux résidents du bâtiment. Une porte cochère pour le dépôt et le ramassage sera accessible depuis la promenade N. LaSalle et comprendra l’accès au garage de stationnement et aux quais de chargement. Walgreens disposera d’un bloc central de quai de chargement dédié le long de W. North Ave.





L’équipe de développement a examiné le processus de zonage proposé pour le développement. Le projet combinerait le bâtiment Piper’s Alley, le bâtiment Walgreens, le parking de Moody Church, les stations-service BP et Shell et Moody Church elle-même en un seul grand développement planifié. Avec 4,5 acres d’espace, les propriétés seraient rezonées en B3-5 avec la densité combinée sur la partie du parking Walgreens et Moody Church. La désignation de zonage proposée est la même que pour Americana Towers et 1660 N. LaSalle et 17 % moins dense que Eugenie Terrace.





L’équipe a discuté de la manière dont la hauteur de la tour est cohérente avec celle de ses voisines et a parcouru une série d’options de masse qui présentaient des options plus hautes et plus minces ou des options plus courtes et plus larges. Le promoteur a expliqué comment sa proposition est optimisée pour être plus haute et plus mince afin de minimiser les impacts sur les vues depuis les bâtiments environnants tout en restant dans le contexte des tours voisines.





Au cours d’une réunion marathon qui a duré plus de trois heures et demie, de nombreux membres de la communauté se sont succédé pour exprimer leurs opinions. Alors que certains voisins ont exprimé leur soutien à l’augmentation du nombre de logements et du dynamisme, l’opposition a largement dépassé ce soutien. Les résidents ont déploré l’augmentation potentielle de la circulation dans une zone déjà très encombrée, se sont fermement opposés à la densité et à la hauteur du bâtiment et ont accusé le promoteur de tenter de détruire le caractère du quartier.





L’échevin Hopkins a clôturé la réunion en citant le fait qu’il existe de très bonnes raisons de soutenir ou de s’opposer au projet et qu’il doit prendre la décision en tenant compte des intérêts des voisins et de la ville dans son ensemble. Hopkins a poursuivi en affirmant que Chicago est une ville de classe mondiale dont la réputation est en jeu et qu’elle doit continuer à croître et à améliorer son dynamisme tout en attirant les investissements. Bien que Hopkins ait déclaré que sa décision était imminente, il a déclaré que Fern Hill avait encore du travail à faire pour résoudre les problèmes de circulation et prouver les avantages qu’elle apporterait à la communauté avant d’aller de l’avant.