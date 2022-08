Le 16 août est la journée d’aide à l’Amérique pour le vote – Shaw Local

GENÈVE – Le greffier du comté de Kane, John Cunningham, a annoncé que le bureau du greffier fera la promotion de la journée Help America Vote le 16 août en poursuivant sa sensibilisation communautaire pour recruter des juges électoraux et des étudiants juges pour les élections générales du 8 novembre, selon un communiqué de presse.

La Commission d’assistance électorale des États-Unis a désigné ce jour comme Journée d’aide au vote de l’Amérique, comme une journée d’action destinée à aider les efforts de recrutement des agents électoraux dans les communautés à travers le pays.

“Les juges électoraux et les autres agents électoraux sont d’une importance cruciale pour le processus électoral”, a déclaré Cunningham dans le communiqué.

“Nous ne pourrions littéralement pas organiser d’élections sans les juges assidus qui jouent un rôle si vital dans le processus”, a déclaré Cunningham dans le communiqué. « Au cours des dernières années, ils ont été confrontés à de nombreux défis, notamment une pandémie, une participation électorale historique et des conditions météorologiques défavorables, mais nos juges se présentent au travail et aident à faciliter des élections sûres, sécurisées et transparentes dans le comté de Kane.

L’élection du 8 novembre est un jour férié dans l’Illinois, offrant des opportunités supplémentaires aux résidents qui ont un jour de congé du travail et de l’école pour participer en tant que juges électoraux.

Cunningham a encouragé les résidents du comté de Kane à envisager de devenir juge électoral pour les élections du 8 novembre.

“J’ai passé la majeure partie de ma vie à servir le public, et c’est vraiment un honneur de jouer un petit rôle dans la facilitation d’élections où les citoyens ont le droit et le privilège de voter”, a déclaré Cunningham dans le communiqué.

Cunningham a déclaré qu’il encourageait les étudiants et les enseignants qui auront un jour de congé le 8 novembre à servir de juges électoraux.

“Nous avons eu tellement de chance d’avoir des étudiants merveilleux qui ont tant apporté à notre programme, et j’espère que nous pourrons faire venir plus d’étudiants cette année pour tirer parti de nos succès”, a déclaré Cunningham dans le communiqué.

Des informations sur la candidature pour devenir juge électoral, ses exigences et la formation électorale sont disponibles sur kanecountyclerk.org ou en appelant le 630-232-5990.

Les étudiants sont encouragés à s’inscrire pour devenir juges électoraux afin d’avoir une chance d’aider à promouvoir la démocratie dans leurs communautés, ainsi que de gagner de l’argent supplémentaire pour l’université.

Les exigences pour les élèves-juges peuvent être trouvées à kanecountyclerk.org.

Des informations sur l’élection générale sont également disponibles sur le site Web du greffier.

Des échantillons de bulletins de vote personnalisés seront disponibles en septembre après la certification du bulletin de vote.

Des informations supplémentaires seront ajoutées au site Web du greffier et aux flux de médias sociaux dans les semaines à venir, de sorte que les électeurs sont encouragés à suivre ces sites pour plus d’informations, indique le communiqué.

Le bureau du greffier a élargi le vote anticipé, mis en place un centre d’appels pour résoudre les problèmes du jour du scrutin, développé un programme de sensibilisation des électeurs pour augmenter l’inscription des électeurs et le vote anticipé et amélioré la technologie, indique le communiqué.