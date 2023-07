Le 151e Open : Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Jon Rahm dans les groupes en vedette EN DIRECT ! | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez en direct la couverture du groupe vedette du premier tour du 151e Open Regardez en direct la couverture du groupe vedette du premier tour du 151e Open

Regardez en direct la couverture du groupe en vedette du 151e Open, avec deux groupes de renom disponibles pour regarder chaque jour gratuitement depuis le Royal Liverpool.

Sky Sports a une couverture étendue de Royal Liverpool en direct sur Sky Sports Golf, avec l'action de groupe en vedette l'un des nombreux flux bonus disponibles via le bouton rouge et l'application Sky Sports.

deux de ces trois balles – une de chaque moitié du tirage au sort

Le premier tour de Scottie Scheffler est disponible gratuitement en se connectant à l’application Sky Sports, le n ° 1 mondial sortant à 9h47 avec le favori local Tommy Fleetwood et Adam Scott.

McIlroy, qui a remporté l’Open d’Écosse dimanche et a soulevé le Claret Jug lors de la dernière tenue de l’Open de Hoylake, est dans le groupe de l’après-midi avec le champion des Masters Jon Rahm et l’Anglais Justin Rose à 14h59.

Il y a deux autres groupes en vedette sur le bouton rouge, à partir du moment où le champion de l’Open 2017 Jordan Spieth et le vainqueur de l’US Open de l’année dernière Matt Fitzpatrick sortent aux côtés de l’ancien numéro 1 mondial Jason Day à 9h03.

Le double champion majeur Justin Thomas fait partie de l’action de l’après-midi, dans un match à trois avec les espoirs majeurs Tony Finau et Viktor Hovland.

Groupes vedettes du jeudi

0903 Jordan Spieth, Matt Fitzpatrick, Jason Day

0947 Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood, Adam Scott – également en direct gratuitement sur Sky Sports App

1448 Tony Finau, Viktor Hovland, Justin Thomas

1459 Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Rose – également en direct gratuitement sur Sky Sports App

Jon Rahm peut-il revendiquer une deuxième victoire majeure de la saison ?

Sinon, comment puis-je regarder The Open ?

La couverture mur à mur est maintenant en direct sur Sky Sports Golf, avec l’action en direct jusqu’à 21 heures pour chacun des deux premiers tours.

La couverture du troisième jour commence à 9 heures du matin et se poursuit jusqu’à la fin de l’action, avec un jeu anticipé en direct sur le bouton rouge tandis que « Saturday at The Open » propose des mises à jour du parcours ainsi que des défis de centre de tir, des invités spéciaux, des fonctionnalités amusantes et bien plus encore.

La même offre sera disponible pour le tour final de dimanche, commençant à 8 heures du matin à la place, jusqu'à longtemps après le putt final

Il existe également de nombreuses couvertures supplémentaires disponibles tout au long de la journée via le bouton rouge de Sky Sports Golf, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des flux de trous en vedette disponibles

Regardez le 151e Open tout au long de la semaine exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit toute la semaine sur Sky Sports Golf.