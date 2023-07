Le 151e Open: Rory McIlroy se retire de la conférence de presse d’avant-tournoi au Royal Liverpool | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur la gamme au Royal Liverpool, Rory McIlroy suggère que son attention s’est déjà transférée sur la préparation de l’Open moins de 24 heures après avoir remporté l’Open d’Écosse.

Rory McIlroy a annulé sa conférence de presse avant le tournoi au 151e Open avant sa candidature pour une cinquième victoire majeure.

McIlroy, qui a produit une finition palpitante pour remporter le Genesis Scottish Open dimanche, avait été répertorié pour parler aux médias à 9 heures du matin mardi au Royal Liverpool.

L’ancien n ° 1 mondial a maintenant été retiré du programme de mardi et semble prêt à sauter sa conférence de presse pour le deuxième majeur consécutif.

Dans un communiqué, le R&A a déclaré: « Nous avons été informés que Rory McIlroy ne participerait plus à une conférence de presse en avant-première. »

McIlroy a parlé aux médias audiovisuels lors de l’émission On the Range de lundi, en direct sur Sky Sportsoù l’Irlandais du Nord a déclaré qu’il espérait tirer parti de l’impressionnante victoire de dimanche en Rolex Series.

« Ball frappant sagement, je pense que j’ai mené le peloton en termes de statistiques du tee au green [at The Scottish Open], donc c’est quelque chose », a déclaré McIlroy. « Excellent jeu de fer, jeu de coin, contrôle de mon vol. Je suis vraiment content, j’ai un nouvel objectif, un nouveau but et tu recommences.

« Si je me retrouve dans une position similaire cette semaine, je vais certainement m’appuyer sur ce que j’ai fait la semaine dernière. Mais pour l’instant et pour me préparer pour ce tournoi, tout cela doit être mis en veilleuse. Je dois juste me concentrer pour se préparer à jouer jeudi. »

McIlroy a remporté l’Open la dernière fois qu’il s’est tenu au Royal Liverpool en 2014, le premier des titres majeurs consécutifs, le joueur de 34 ans cherchant à tirer parti de ces expériences de sa précédente victoire.

« [Winning here] on dirait qu’il y a si longtemps », a ajouté McIlroy. « Vous essayez de raviver les souvenirs alors que je conduisais depuis l’aéroport la nuit dernière et que je montais dans le Wirral.

« Je ne suis pas venu ici depuis 2014, alors j’essaie de retrouver ces souvenirs et de me familiariser à nouveau avec la gamme et le club, le premier tee et tout. C’est agréable de revenir partout où vous avez eu du succès, c’est toujours une sensation agréable. »

Faldo: McIlroy devrait agir comme le champion en titre

Sir Nick Faldo a exhorté McIlroy à agir comme s’il « possède le ring » alors qu’il tente de mettre fin à sa longue sécheresse majeure.

Le n ° 2 mondial n’a pas remporté de tournoi majeur depuis le championnat PGA 2014, un mois après sa victoire au Royal Liverpool, Faldo estimant que McIlroy devrait se comporter comme s’il était le champion en titre cette semaine.

« Ouais pourquoi pas? » dit Faldo. « C’est comme dire ‘Je possède le ring, tu ne vas pas me renverser’. J’ai ressenti ça quand je suis revenu à Muirfield en 1992 après avoir gagné en 1987. Je jouais bien, j’étais le numéro un mondial, l’un des les favoris et tout ça et j’ai pensé ‘oui, c’est ma place, je vais défendre ma victoire à Muirfield’.

« Il doit se sentir bien de retourner dans un endroit où il a déjà gagné. Il joue bien. Je pense que la chose la plus importante est qu’il veut juste être golfeur en ce moment, donnez-moi un peu d’espace, laissez-moi respirer, laissez-moi juste allez jouer.

« Il est l’un des meilleurs joueurs au monde et c’est probablement un sentiment agréable pour lui – il sait que s’il joue vraiment bien, il connaît les noms qu’il doit battre.

« Neuf ans, c’est long, peu de joueurs passent neuf ans [between major wins] mais il a tellement de talent. Ce n’est pas comme si son jeu s’était détérioré. S’il peut trouver un moyen d’appuyer presque sur le bouton de réinitialisation, il est encore dans la force de l’âge; il doit juste trouver ce peu de confiance et de détermination. Pouvez-vous repousser tout le monde?

« Vous avez trois jours à jouer contre vous-même avant d’affronter le reste des gars. J’ai une sorte de bonne ambiance. Je pense qu’il pourrait en retirer un autre. Je pense qu’il a une sacrée chance. «

