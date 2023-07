Le 151e Open : qui est sur le terrain et qui doit se qualifier pour le Royal Liverpool à l’Open d’Écosse ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attente est presque terminée pour le dernier majeur masculin de l’année, avec une couverture 24 heures sur 24 du 151e Open au Royal Liverpool en direct du 20 au 23 juillet sur Sky Sports Golf

Le peloton est presque prêt pour le dernier tournoi majeur masculin de l’année, mais qui s’est déjà qualifié pour le 151e Open et qui n’a pas encore obtenu son invitation au Royal Liverpool ?

Il y a 153 joueurs – au 11 juillet – déjà confirmés pour jouer à Hoylake du 20 au 23 juillet, exclusivement en direct sur Sky Sports, avec les trois dernières places à gagner cette semaine au Genesis Scottish Open.

Huit des 10 meilleurs mondiaux sont en action en Écosse pour l’événement co-sanctionné, dont le n ° 1 mondial Scottie Scheffler, en forme Rory McIlroy et le champion en titre Xander Schauffele, tandis que tous ceux qui sont impliqués dans le top 50 mondial sont déjà sécurisés une place dans le champ de la semaine prochaine.

Les trois meilleurs joueurs qui ne sont pas déjà exemptés du Renaissance Club – à condition qu’ils soient retenus – obtiendront une invitation de dernière minute à Hoylake, avec des habitués du PGA Tour, des piliers majeurs et des espoirs de la Ryder Cup parmi ceux qui cherchent à gagner une place tardive au The Ouvrir.

Numéro 53 mondial Cam Davis est le joueur le mieux classé en action qui n’a pas encore été assuré d’une place à l’Open, bien que le joueur de la Coupe des Présidents soit actuellement la première réserve et qu’il soit susceptible de se retrouver la semaine prochaine.

Keith Mitchell, Alex Smalley, Taylor Montgomery et Mackenzie Hugues sont les prochains joueurs les mieux classés actuellement absents, tandis que l’Angleterre Aaron Raï devra s’appuyer sur sa forme impressionnante sur le PGA Tour, lors de l’événement qu’il a remporté en 2020, s’il veut jouer à The Open.

Aaron Rai cherche à gagner une troisième apparition consécutive à l’Open

paire anglaise Ben Taylor et Salle Harry – les deux joueurs du PGA Tour – cherchent également à gagner leur place avec leur compatriote Callum Tarrenqui était en lice au championnat PGA plus tôt cette année.

Eddie Pepperelqui a terminé parmi les cinq premiers à l’Open en 2018, ancien grand champion Jimmy Marcheur et celle de la Chine Haotong Li – qui a réussi un 63e tour final lors du tour final au Royal Birkdale en 2017, tentent tous de se qualifier.

L’événement de cette semaine propose une énorme quantité de points de qualification pour la Ryder Cup, avant le concours biennal qui se déroulera à Rome en septembre, avec le capitaine de l’équipe européenne Luc Donald et vice-capitaine Edoardo Molinari également sur le terrain lorsqu’ils recherchent des candidats potentiels.

Luke Donald espère mener l’Europe à la victoire à domicile en septembre, en direct sur Sky Sports

Un joueur susceptible de susciter l’intérêt cette semaine est la star suédoise Ludwig Abergqui a impressionné sur le PGA Tour depuis qu’il est devenu professionnel le mois dernier et a renforcé ses espoirs d’une apparition à la Ryder Cup avec une quatrième égalité au John Deere Classic la semaine dernière.

Tom McKibbinl’Irlandais du Nord de la même ville que McIlroy qui a remporté une victoire décisive au Porsche European Open le mois dernier, fait partie des vainqueurs de cette saison sur le DP World Tour qui n’a pas encore gagné de place à The Open.

Vainqueur mixte scandinave Dale Whitnellchampion de l’Open de Soudal Simon Forsström et vainqueur du championnat de Ras Al Khaimah Daniel Gavins ont tous gagné sur le DP World Tour en 2023 mais ne sont pas sur le terrain pour The Open, avec Matthieu Baudouin et Nick Bachem.

la Suède Sébastien Soderbergqui a terminé deuxième du championnat HSBC d’Abu Dhabi parmi trois top 10 cette année, est le joueur le mieux classé au classement du DP World Tour (20e) qui n’est pas encore dans le peloton de la semaine prochaine.

Nicolas Hojgaard cherche à rejoindre son frère jumeau Rasmus pour jouer à The Open, tandis que Grant Forest, Colline de Calum et Loi de David sont le contingent écossais qui cherche à impressionner sur son sol et à gagner une place majeure.

Après Davis, les deux prochains joueurs sur la liste de réserve pour l’Open – s’il devait y avoir des retraits – sont le Canadien Adam Hadwin et le finaliste 2017 Matt Kuchar, qui ne sont pas présents en Écosse cette semaine.

Regardez le Genesis Scottish Open tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi avec les groupes en vedette à partir de 8h sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 12h30. L’Open est ensuite en direct du 20 au 23 juillet sur Sky Sports Golf.