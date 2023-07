Le 151e Open: guide trou par trou du Royal Liverpool et comment la météo pourrait s’avérer un facteur clé | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Riley et Iona Stephen jettent un œil au parcours Royal Liverpool avant l’Open Championship 2023 à Hoylake

Quel impact la météo devrait-elle avoir sur l’Open et qu’est-ce qui a changé au Royal Liverpool depuis 2014 ? Nous examinons trou par trou le site principal de cette semaine.

Premier (Royal), 459 yards, par quatre : Le coup de départ doit être enfilé entre les bunkers et l’approche frappée vers un green très profilé de 40 yards de long et protégé par un groupe de bunkers.

Deuxième (Stand), 453 verges, normale quatre : Un nouveau tee a été construit pour l’Open 2014, ce qui a ajouté 18 verges à la longueur du trou. Un coup de départ précis est nécessaire pour donner la meilleure approche vers un autre green fortement gardé.

Scottie Scheffler jouant dans un bunker près du deuxième green du Royal Liverpool

Troisième (parcours), 426 verges, normale quatre : habituellement un trou d’ouverture intimidant pour les membres, avec le club-house à gauche et hors limites tout le long du côté droit du fairway, qui entre également en jeu sur le deuxième coup comme

le trou prend un virage à 90 degrés vers la droite.

Quatrième (route), 367 verges, normale quatre : La normale quatre la plus courte du parcours offre une bonne opportunité de birdie. Il est peu probable que les hors limites à l’arrière et à gauche du green entrent en jeu pour les joueurs attaquant la broche avec un fer court.

Cinquième (long), 520 verges, normale cinq : Une autre bonne chance de birdie sur la seule normale cinq du premier neuf. Un coup de départ au coin du dog-leg permettra aux joueurs d’aller chercher le green en deux, bien que trois bunkers les guettent à droite du fairway.

S'exprimant sur la gamme au Royal Liverpool, Rory McIlroy suggère que son attention s'est déjà transférée sur la préparation de l'Open moins de 24 heures après avoir remporté l'Open d'Écosse.

Sixième (Nouveau), 201 verges, par trois : Le premier par trois nécessite un coup de départ précis vers un green long et étroit qui s’incline d’arrière en avant et est gardé par des bunkers des deux côtés.

Septième (Telegraph), 481 verges, normale quatre : Un nouveau tee pour l’Open 2014 a ajouté 27 verges. Le meilleur coup de départ est à droite du fairway, mais cela met également en jeu de gros rugueux et de la bruyère. Le par sera un score bienvenu ici.

Huitième (Briars), 436 verges, normale quatre : Choisir la ligne pour le coup de départ à l’aveugle sera crucial, avec le fairway protégé par des ajoncs à gauche et un bunker à droite. Le green est entouré de quatre bunkers mais est une grande cible.

Neuvième (Dowie), 218 yards, par trois : Un deuxième par trois difficile sur le premier neuf, même si le bunker à droite du green a été réduit en taille. Il n’y a pas non plus de renflouement sur la gauche du green, avec un ravin attendant d’attraper des coups de départ errants et laissant un jeton traître.

Dixième (Loin), 507 verges, par quatre : Un par cinq pour les membres devient un par quatre difficile pour le championnat, avec le bunker caverneux à droite du green, l’endroit à éviter.

11e (Punch Bowl), 392 verges, normale quatre : La meilleure approche est du côté gauche du fairway vers un green qui a vu un bunker retiré de l’arrière mais ceux à l’avant repositionnés pour empiéter davantage sur la surface de putting.

12e (Dee), 449 yards, par quatre : Les bunkers au coin du dog-leg sont susceptibles de voir beaucoup de trafic, laissant une approche difficile du green surélevé qui s’incline nettement d’arrière en avant.

13e (Alpes), 194 mètres, par trois : Le green étroit est incliné par rapport au départ et nécessite un coup de départ précis, en particulier à l’emplacement du trou arrière gauche. Le seul bunker est très profond et pose des problèmes lorsque la goupille est à l’avant.

14e (Hilbre), 454 verges, normale quatre : Un trou similaire au 12e qui nécessite que l’approche soit frappée vers un green étroit légèrement incliné par rapport au fairway. Tiger Woods a terminé avec un fer quatre pour un aigle au deuxième tour en 2006.

Niall Horan a rejoint Sky Sports dans la zone ouverte pour discuter de son jeu de golf et de la façon dont il organise ses tournées mondiales pour lui permettre de jouer au golf autant que possible

15e (Field), 620 verges, normale 5 : Auparavant le 16e trou, le 15e a été considérablement allongé depuis la victoire de Rory McIlroy en 2014. Trois bunkers sur la gauche doivent être évités sur le tee, tandis que l’approche doit éviter trois autres bunkers gauche du green.

16e (Lake), 461 verges, normale quatre : Anciennement le 17e, le 16e est un long par quatre difficile, en particulier s’il est joué face au vent dominant. Des bunkers de chaque côté du fairway encadrent la zone d’atterrissage et plus de sable à côté du green long et ondulé rend l’approche difficile.

17e (Little Eye), 136 verges, normale trois : Un tout nouveau trou qui divisera probablement les opinions en raison des bunkers profonds entourant un green « infini » surélevé qui offre une vue imprenable sur l’estuaire.

Le 17e trou remodelé du Royal Liverpool a suscité de nombreuses discussions entre les joueurs cette semaine, Jordan Spieth suggérant qu'il pourrait provoquer un carnage et Matt Fitzpatrick refusant de commenter autre chose que « intéressant » sur le par 3.

18e (Dun), 609 verges, normale cinq : Le hors limites tout le long du côté droit de la jambe pointue du chien en fait un coup de départ intimidant. Renflouer vers la gauche laissera une approche beaucoup plus longue vers un green protégé par cinq bunkers.

À quel point la météo perturbera-t-elle l’Open ?

La ronde d’entraînement de lundi a été brièvement interrompue en raison de la menace de la foudre, avec de fortes averses ce matin-là et le lendemain. Les prévisions sont en grande partie réglées pour la dernière journée d’entraînement de mercredi et les deux premiers tours, avec seulement des averses légères occasionnelles et des vents ne dépassant pas 20 milles à l’heure.

Le temps devrait encore se détériorer au cours du week-end, avec de fortes pluies attendues samedi et de nouvelles averses dimanche, laissant les joueurs espérer que les prévisions changeront au cours des prochains jours.

Regardez le 151e Open tout au long de la semaine exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct de la manche d’ouverture commence jeudi à partir de 6h30 sur Sky Sports Golf.