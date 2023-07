Le 151e Open: Cameron Smith prêt pour la défense du titre après le retour émotionnel de Claret Jug | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cameron Smith, champion en titre de l’Open, revient sur sa victoire au 150e Open Championship à St Andrews et affirme qu’il est un meilleur golfeur cette année avant le tournoi au Royal Liverpool

Cameron Smith est déterminé à assurer une défense de titre réussie au 151e Open après avoir été laissé au bord des larmes en devant rendre le Claret Jug au Royal Liverpool.

L’Australien a remporté un premier titre majeur avec une victoire impressionnante à St Andrews en juillet dernier, réalisant cinq birdies consécutifs sur le neuf de retour de son dernier tour 64 pour terminer un tir clair sur Cameron Young.

Smith a rendu le trophée au R&A lundi avant le concours de cette semaine, une expérience que le joueur de 29 ans a admis avoir été plus émouvante qu’il ne l’avait prévu auparavant.

« Je pensais que j’allais bien faire, mais je retenais mes larmes », a déclaré Smith lors d’une conférence de presse avant le tournoi. « Un peu d’un moment, je suppose, qui s’est glissé sur moi.

« Je n’étais pas comme si je ne le laissais pas partir. Mais c’était juste un moment auquel je suppose que vous ne pensez pas et puis tout d’un coup c’est là, et, oui, vous voulez le récupérer.

« J’ai dit à tous mes potes, ‘ce ne sera qu’une semaine et nous en boirons encore’. On ne sait jamais, parfois on peut jouer son meilleur golf dans des championnats majeurs et on peut courir quatrième ou cinquième. J’espère que c’est une autre semaine comme l’année dernière et que je suis de retour avec le trophée. »

Cameron Smith s’est entraîné au Royal Liverpool samedi

Smith est passé au LIV Golf à la fin de la saison du PGA Tour et a remporté deux victoires sur le circuit soutenu par l’Arabie saoudite, y compris l’événement au Centurion Club plus tôt ce mois-ci, le joueur de 29 ans cherchant à s’appuyer sur le top 10. termine à ses quatre derniers grands départs.

« Je pense que je suis en fait un meilleur golfeur maintenant que ce que j’étais l’an dernier », a ajouté Smith. « Je pense que les choses que j’ai dû nettoyer progressent. C’est encore un peu un travail en cours.

« J’ai dit ce matin à quelqu’un que mon fer cinq et plus a toujours été un peu difficile pour moi, et c’est un domaine du jeu sur lequel nous avons probablement travaillé plus dur que par le passé.

« J’ai l’impression que tout est là, tout doit s’assembler. Je pense que le premier tour que j’ai eu à Centurion il y a quelques semaines a été la première fois où j’ai eu l’impression que tout s’était réuni, puis le pilote, encore une fois , n’était pas mon meilleur ami le week-end là-bas.

Cameron Smith a remporté une victoire en un coup lors de l’événement LIV Golf au Centurion Club plus tôt ce mois-ci

« J’ai réussi à sortir une bonne semaine, alors oui, c’est là. Ça n’a tout simplement pas été là depuis les quatre tours. Mais ça semble vraiment proche. »

Le vainqueur de l’année dernière a commencé le tour final en 2022 quatre coups derrière Rory McIlroy, qui a terminé troisième après un tour final 70, avec Smith ouvert à l’idée d’un duel au tour final entre les deux à nouveau cette semaine.

« Il y a beaucoup de gars ici qui, compte tenu de leur semaine, peuvent être là le dimanche après-midi et je suis sûr que Rory [McIlroy] sera l’un d’entre eux », a expliqué Smith.

« Il [McIlroy] a joué au golf ces derniers mois ici. Il semblait qu’il en avait enfin un et cela lui avait peut-être ouvert les vannes à coup sûr. Mais oui, ce serait une histoire cool à coup sûr. »

