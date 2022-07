Le 150e Open: Trey Mullinax remporte une invitation tardive à St Andrews avec la victoire du championnat Barbasol | Nouvelles du golf

Trey Mullinax a remporté une victoire d’un coup dans le championnat Barbasol

Trey Mullinax a réservé une invitation de dernière minute au 150e Open après avoir remporté une première victoire sur le PGA Tour et le DP World Tour au championnat Barbasol.

Le joueur de 30 ans a réussi un birdie sur trois de ses six derniers trous pour afficher un six sous 66 au Keene Trace Golf Club dans le Kentucky et terminer la semaine sur 25 sous, un tir devant son compatriote Kevin Streelman.

Mullinax avait commencé le dernier tour trois coups derrière le leader de 54 trous Matti Schmid, mais s’est retrouvé à égalité avec son partenaire de jeu Streelman en direction du par-quatre dernier, où il est passé de 15 pieds pour un birdie gagnant.

“Quel honneur incroyable de pouvoir aller là-bas et jouer”, a déclaré Mullinax. “Quel rêve devenu réalité de pouvoir aller à St Andrews le 150. J’ai beaucoup de logistique à gérer ici en peu de temps, mais mec, super excité et prêt à aller là-bas et essayer pour comprendre ce terrain de golf. »

Streelman a affiché un tour final 67 lors de l’événement perturbé par les conditions météorologiques, co-sanctionné par le PGA Tour et le DP World Tour pour la première fois, bien qu’il n’ait pas été en mesure d’égaler le birdie de Mullinax au dernier trou et de forcer un barrage.

Trey Mullinax (à droite) et Kevin Streelman (à gauche) ont joué côte à côte lors de la dernière journée au Kentucky

“J’ai tout donné”, a déclaré Streelman. “Mec, Trey [Mullinax] et je viens de me battre. C’est l’un de mes meilleurs amis ici, donc c’était plutôt amusant aussi. Je suis frustré d’avoir réussi deux coups incroyables dans les deux derniers trous et d’avoir réussi deux bons putts, l’un a réussi, l’autre non.”

Mark Hubbard a terminé trois coups en troisième position devant l’Allemand Hurly Long, tandis que Vince Whaley a complété le top cinq après un cinq-moins de 67. Schmid a terminé la semaine à égalité au huitième rang après un dernier 67.

