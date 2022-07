Le 150e Open : Tiger Woods regroupé avec Matt Fitzpatrick ; Rory McIlroy aux côtés de Collin Morikawa | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

Tiger Woods a été regroupé aux côtés du champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et Max Homa pour les deux premiers tours du 150e Open à St Andrews.

Woods, qui n’en est qu’à son troisième départ en compétition depuis qu’il a subi des blessures mettant sa carrière en danger lors de l’accident de voiture de février dernier, s’est vu attribuer un match nul tardif alors qu’il cherchait un 16e titre majeur historique.

Le joueur de 46 ans, double vainqueur du Old Course, sortira à 14h49 aux côtés de Fitzpatrick – qui a remporté un titre majeur décisif à Brookline le mois dernier – et du numéro 19 mondial Homa.

Tiger Woods pense que son triomphe ultime est venu lorsqu'il a gagné deux fois au domicile du golf en 2000 et 2005.

Collin Morikawa, qui a remporté une victoire de deux coups lors de ses débuts en Open lors du concours de l’année dernière, fait partie des groupes de renom du matin alors qu’il cherche à devenir le premier champion consécutif depuis Padraig Harrington.

Le numéro 8 mondial a reçu une heure de départ à 9h58 aux côtés du champion 2014 Rory McIlroy, qui a raté sa défense de titre en raison d’une blessure lors de la dernière tenue de l’Open à St Andrews et arrive comme l’un des favoris du pré-tournoi après un début impressionnant en 2022. .

Avec 33 titres majeurs à eux deux, Tiger Woods et Jack Nicklaus ont pris une photo emblématique ensemble sur Swilcan Bridge à St Andrews.

McIlroy est deux fois vainqueur du PGA Tour cette saison et a terminé deuxième aux Masters plus tôt cette année, où il a joué aux côtés de Morikawa le dernier jour, le vainqueur du Genesis Scottish Open Xander Schauffele complétant ce groupe alors qu’il poursuit un troisième victoire consécutive sur le PGA Tour.

Le vainqueur en titre du championnat PGA Justin Thomas sort avec le vainqueur 2019 Shane Lowry et Viktor Hovland, tandis que le numéro 1 mondial Scottie Scheffler commence sa candidature pour une cinquième victoire de la saison et un deuxième titre majeur aux côtés de Joaquin Niemann et Tyrrell Hatton.

Justin Thomas a déclaré que Tiger Woods était ravi d'être à St Andrews pour l'Open alors que le duo s'entraînait sur le Old Course ce week-end.

Le triple vainqueur majeur Jordan Spieth est absent du groupe après le trois balles de Woods dans la vague de l’après-midi, aux côtés de Jon Rahm et Harold Varner III, tandis que le champion de 1999, Paul Lawrie, frappera le premier coup de départ à 6 h 35 jeudi avec Min Woo Lee et Webb Simpson.

Les heures de départ clés du jeudi

0958 Collin Morikawa, Rory McIlroy, Xander Schauffele

1009 Shane Lowry, Justin Thomas, Viktor Hovland

1326 Scottie Scheffler, Joaquin Niemann, Tyrrell Hatton

1459 Tiger Woods, Matt Fitzpatrick, Max Homa

1510 Jordan Spieth, Jon Rahm, Harold Varner III

Jon Rahm pense que gagner l'Open Championship à St Andrews est la plus grande réussite du golf et dit qu'il a toujours rêvé de jouer au Old Course.

Quand est l’Open en direct sur Sky Sports?

Sky Sports The Open diffusera plus de 80 heures de couverture en direct de l’emblématique Old Course de St Andrews, plus que jamais auparavant, avec une programmation en direct sur les sept jours de la semaine du tournoi et une foule de fonctionnalités supplémentaires supplémentaires disponibles.

L'attente est presque terminée pour la dernière majeure masculine de l'année, avec une couverture étendue du 150e Open exclusivement en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.

La couverture en direct des deux premiers tours commencera à 6h30 – avant le coup de départ d’ouverture – et se poursuivra jusqu’à la fin du jeu, avec une couverture mur à mur en direct à partir de 9h le samedi et de 8h pour le tour final de dimanche.

Il y aura beaucoup d’action supplémentaire tout au long des quatre jours via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 6h30 en direct sur Sky Sports The Open.