Le 150e Open : Tiger Woods pour impressionner à St Andrews ? Pourrait-il mettre un terme à sa carrière majeure? | Nouvelles du golf

Cette semaine sera-t-elle la dernière fois que nous verrons Tiger Woods concourir à St Andrews ?

Wayne ‘Radar’ Riley réfléchit aux spéculations entourant l’avenir du golf de Tiger Woods et explique pourquoi il espère que cette semaine n’est pas la dernière fois que nous voyons le 15 fois champion majeur en action à St Andrews.

Le joueur de 46 ans n’a participé qu’à deux reprises à des épreuves classées depuis qu’il a subi des blessures menaçant sa carrière lors de l’accident de voiture de février dernier, Woods s’étant retiré au milieu du tournoi du championnat PGA avant de sauter l’US Open.

Woods est catégorique depuis des mois sur le fait de vouloir recommencer à l’Open et a déclaré aux journalistes lors du JP McManus Pro-Am de la semaine dernière qu’il espérait “une course de plus” sur le Old Course, Radar admettant que ce ne serait pas un choc si cela était sa dernière apparition à St Andrews.

Avant l'Open Championship, le 15 fois champion majeur Tiger Woods dit qu'il veut lui donner au moins une course de plus en jouant à un niveau élevé à St. Andrews.

“Je ne serais pas surpris si cela se produisait et j’espère que cela ne se produira pas, car dans cinq ans, cela reviendra ici sur le grand Old Course”, a déclaré Radar à Sky Sports News avant The Open, en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.

“Tiger est un golfeur qui nous fait tous vouloir plus de lui, c’est l’un de ces joueurs. C’est le plus charismatique des golfeurs. Jack Nicklaus a le meilleur record et un grand joueur, mais à l’ère moderne, Tiger Woods vient d’être phénoménal pour notre jeu – le meilleur jeu de tous.

Tiger Woods pense que son triomphe ultime est venu lorsqu'il a gagné deux fois au domicile du golf en 2000 et 2005.

“Nous sommes ici à The Old Course et va-t-il se tenir là le 18 et arrêter sa carrière? J’ai eu la chance de me tenir là et de regarder Arnold Palmer, Jack Nickaus et tant de grands joueurs se tenir sur ce Swilcan Bridge et faites-le.

“S’il le fait, tant mieux pour toi, Tiger. Mais allez, donne-nous cinq ans de plus ! Il saura quand ce moment devrait arriver et il saura exactement quand il sera temps de s’éloigner de notre sport.

“Nous savons tout sur les fusions du dos et maintenant c’est la cheville, mais cela ira-t-il mieux alors qu’il continue à travailler dessus? C’est un fanatique de fitness. Regardez la forme dans laquelle il est. Il est grand et encore très fort, mais il a besoin S’il commence à s’améliorer… qui sait comment il sera froid dans quelques années ?!

“Quand vous étiez si bon pour gagner ce qu’il a gagné et de la manière dont il l’a fait, je veux dire, qui d’autre va faire ça? Il a remporté un majeur par 15 coups! Cela ne sera jamais, jamais imité.

Rich Beem évalue comment le Old Course de St. Andrews conviendra à Tiger Woods et ses chances de gagner à nouveau là-bas.

“Puis il est venu ici et n’a pas trouvé de bunker en 2000 ! C’est tout simplement ridicule, donc je sens qu’il peut toujours jouer, mais s’il dit au revoir, nous verrons toujours Tiger autour des pièges – pardonnez le jeu de mots.”

Morikawa : Appréciez Tiger en action

Le champion en titre Collin Morikawa a déclaré que sa génération de joueurs du PGA Tour, qui a grandi dans l’admiration de Woods, est tout simplement heureuse de pouvoir à toute occasion s’affronter aux côtés de l’ancien numéro 1 mondial.

“Je pense que chaque fois que je peux le voir, chaque fois que l’un d’entre nous peut le voir, nous devons l’apprécier car nous ne savons pas combien de fois il va jouer ici”, a déclaré Morikawa dans son pré – conférence de presse du tournoi. “Il pourrait en jouer un, il pourrait en jouer dix – qui sait?

“Chaque fois que vous êtes capable d’être avec quelqu’un comme ça où vous l’idolâtrez depuis si longtemps, c’est incroyable. C’est un tel compétiteur et c’est ce qui est génial chez lui. Même s’il a traversé tout ce qu’il a traversé, je sais qu’il est le combattre.

Après avoir remporté l'Open Championship l'an dernier, Collin Morikawa a dû rendre le Claret Jug avant la 150e édition du tournoi de cette année.

“Je lui ai parlé il y a quelques mois de tout ce qu’il doit faire juste pour marcher tous les jours, c’est incroyable. Cela vous montre à quel point il veut avoir du courage et de la détermination pour revenir au sommet et gagner un autre événement. J’ai pleinement comprendre pourquoi.”

Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

