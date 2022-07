Le 150e Open: Tiger Woods ne parvient pas à produire un miracle majeur alors qu’il lutte pour le premier tour 78 | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil à certains des hauts et des bas de Tiger Woods lors de la première journée de l’Open alors qu’il terminait sur six au-dessus de la normale

La candidature de Tiger Woods pour un 16e titre majeur historique et un troisième succès à St Andrews s’est transformée en une bataille improbable juste pour faire la coupe après une journée d’ouverture décevante au 150e Open.

Woods a déclaré avant la dernière majeure masculine de l’année qu’il voulait “au moins une course de plus” sur le Old Course historique, le lieu où il a terminé sa carrière en Grand Chelem en 2000 et a gagné en 2005, bien qu’il ait eu du mal dès le départ alors qu’il bégayait. à un six sur 78.

Le triple champion golfeur de l’année, qui n’a disputé que son troisième événement compétitif depuis l’accident de voiture de février dernier, a mélangé trois birdies avec cinq bogeys et deux doubles bogeys pour ne laisser que sept joueurs en dessous de lui dans le peloton de 156 joueurs et le mettre 14 coups derrière le premier leader Cameron Young.

“Probablement le score le plus élevé que j’aurais pu tirer”, a déclaré Woods. “Je n’ai pas pris un bon départ. Frappez un bon coup de départ 1,

s’est retrouvé en plein milieu d’un nouveau divot. Et j’ai réussi un bon coup. Des rafales de vent l’ont frappé et se sont retrouvées dans la brûlure, et ont commencé par un W.

“Donc je pense que j’ai eu peut-être quatre ou cinq 3 putts aujourd’hui. Ce n’était tout simplement pas très bon sur les greens. Et chaque putt que j’ai laissé court. J’ai eu du mal à frapper les putts assez fort. Ils avaient l’air plus rapides que ce qu’ils mettaient, et j’ai lutté avec ça.

“J’ai l’impression que je ne l’ai pas vraiment frappé si mal. Oui, j’avais une mauvaise vitesse sur les greens, oui. Mais je n’avais pas vraiment l’impression de l’avoir si mal frappé mais je me suis retrouvé dans de mauvais endroits. Ou tout simplement il s’est passé des choses bizarres.

“Et juste comme ça se passe. Links est comme ça. Et ce terrain de golf est comme ça. Et comme je l’ai dit, j’ai eu mes chances de le renverser et de le faire rouler dans le bon sens et je ne l’ai pas fait.”

Les espoirs de Woods d’un succès de conte de fées ont connu un départ cauchemardesque lorsqu’il a trouvé de l’eau avec son approche dans le par-quatre d’abord, puis deux coups roulés de l’intérieur de cinq pieds pour un double-bogey six.

Le numéro 994 mondial n’a pas réussi à se lever et à descendre à court du troisième green et trois coups roulés à distance au par-quatre suivant, avec un double bogey au septième laissant un Woods en désordre six pour son tour. .

Woods est passé de six pieds pour atteindre le virage en 41 et poster le premier des birdies consécutifs autour du virage, le joueur de 46 ans répondant aux bogeys à trois putts aux 11e et 13e en prenant un coup. à bout portant au par-quatre suivant.

Un putt par-save raté de neuf pieds au 16e a ramené Woods à six pour la journée, l’ancien n ° 1 mondial mettant fin à une journée décevante avec un par de clôture malgré avoir presque conduit le green final.

Le tour – prenant plus de six heures en raison d’un jeu lent – ​​équivaut au plus haut tour d’ouverture de la carrière de Woods à l’Open, correspondant aux 78 cardés au Royal Portrush en 2019, les pauvres commençant une autre frustration depuis son retour d’une jambe menaçant sa carrière et blessures à la cheville.

Woods a bégayé à des tours consécutifs de 78 au cours du week-end au Masters et s’est retiré avant le tour final du championnat PGA en mai en raison d’une blessure, avant de sauter l’US Open le mois dernier pour se donner la meilleure chance d’être physiquement prêt à participer à l’Open.

Il devra faire face à un court temps de récupération avant son heure de départ du deuxième tour à 9 h 58, où Woods devra livrer un affichage vintage Tiger-esque pour avoir une chance de prolonger son aventure Open jusqu’au week-end.

“On dirait que je vais devoir tirer 66 demain pour avoir une chance”, a admis Woods. “Alors évidemment, c’est fait.

“Les gars l’ont fait aujourd’hui. Et c’est ma responsabilité demain d’aller de l’avant et de le faire. J’ai besoin de le faire.”

