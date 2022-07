Le 150e Open: Tiger Woods dément les rumeurs de retraite avant un retour majeur à St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tiger Woods dit à Sky Sports qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite pour le moment, mais admet que c’est peut-être sa dernière chance de gagner un Open à St Andrews

Tiger Woods a mis fin aux spéculations selon lesquelles il prévoyait de se retirer du golf au 150e Open, bien qu’il ait admis que c’était peut-être la dernière fois qu’il participait à une compétition à St Andrews.

Le champion majeur à 15 reprises a été en proie à des blessures ces dernières années et n’a participé qu’à deux reprises à des événements officiels depuis l’accident de voiture menaçant sa carrière en février dernier en Californie.

Woods a précédemment indiqué qu’un retour au golf à temps plein sur le PGA Tour ne serait plus possible, tandis que l’ancien n ° 1 mondial s’est absenté de l’US Open le mois dernier pour se préparer physiquement à participer au dernier majeur masculin de l’année.

Tiger Woods explique pourquoi il a dû jouer dans le 150e Open Championship et admet qu'il ne sait pas combien il lui en reste

Le joueur de 46 ans est deux fois vainqueur du Old Course et sera dans la cinquantaine la prochaine fois que l’Open reviendra à St Andrews, ce qui conduit à des rumeurs selon lesquelles Woods rejoindrait ses collègues grands Jack Nicklaus et Arnold Palmer pour appeler l’heure sur leur carrière Open sur le site historique.

“Qui ? Moi, prendre ma retraite ? Non, non, non, non. Je ne prends pas ma retraite”, a déclaré Woods. Sports du ciel. “Mais ne pas jouer un programme complet, c’est juste ma réalité. Je n’aime pas ça, mais je dois juste l’accepter.

Rory McIlroy explique pourquoi le public voit un Tiger Woods plus ouvert et plus joyeux ces jours-ci alors que, comme le décrit McIlroy, il termine sa carrière

“En ce qui concerne la retraite, non. Mais c’est peut-être ma dernière chance de jouer à St Andrews avec une chance de concourir au plus haut niveau.

“Si cela se produit dans cinq, six, sept ou huit ans, quelle que soit la période, qui sait si je jouerai au golf à ce niveau ? J’apprécie chaque instant, surtout celui de revenir ici. “

Les seules apparitions de Woods cette année l’ont vu travailler à une 47e place au Masters après des rondes consécutives de 78 au cours du week-end à Augusta National, puis se retirer avant sa dernière ronde au championnat PGA après s’être battu pour faire la coupe à Southern Hills.

Le numéro 994 mondial a participé au JP McManus Pro-Am la semaine dernière et a disputé un tour d’entraînement avec Rory McIlroy en Irlande, avant de suivre 18 trous samedi soir avec Justin Thomas à St Andrews avec un autre tour le lendemain avec le champion en titre de la PGA.

Avec 33 titres majeurs entre eux, Tiger Woods et Jack Nicklaus ont pris une photo emblématique ensemble sur Swilcan Bridge à St Andrews

Woods a joué neuf trous lundi matin avant de concourir aux côtés de McIlroy, Lee Trevino et Georgia Hall lors de la célébration des champions du R&A plus tard dans la journée, avant de jouer neuf autres trous mardi, avec le triple champion de golf confiant de surmonter ses difficultés physiques pour disputer cette semaine en Ecosse.

“Ce [his body] ça va, ça ne sera jamais génial, mais c’est bien mieux que ce que c’était plus tôt dans l’année”, a ajouté Woods. “J’ai beaucoup plus fort donc l’idée était de, oui, cela peut sembler des gens avec qui j’ai beaucoup joué, mais je n’ai vraiment pas beaucoup joué.

“Samedi, j’ai juste tapé, putté et marché, dimanche j’ai touché le ballon mais je n’ai pas fait autant de travail sur le green parce que j’en ai fait beaucoup ce samedi. Hier [Monday] et aujourd’hui [Tuesday] Je viens de jouer neuf et puis demain [Wednesday] Je vais prendre un jour de congé et m’entraîner et être prêt pour jeudi.

Alors que Tiger Woods se prépare à jouer dans le 150e Open Championship, regardez une sélection de ses plus grands coups dans l'événement

“Je dois me mettre dans cette position, m’assurer que je fais tous mes devoirs, m’assurer de faire tout ce que je dois faire, m’assurer que je me mets là-dedans avec un cri entrant dans ce neuf de retour dimanche. C’est ma responsabilité et j’espère pouvoir le faire.”

Woods a été regroupé aux côtés du champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et Max Homa pour les deux premiers tours, avec un départ à 14 h 49 jeudi, puis à 9 h 58 pour le deuxième tour vendredi. Ce trois balles fera partie de la couverture du groupe en vedette disponible via le bouton rouge sur Sky Sports The Open.

