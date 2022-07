Le 150e Open : Suivre Tiger Woods lors de son adieu potentiel à St Andrews – qu’avons-nous vu ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tiger Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews pour une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship

Tiger Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews pour une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship

La carrière en proie aux blessures de Tiger Woods approche peut-être de sa phase finale, mais son apparition à l’Open a suggéré que le monde du golf est loin d’être prêt à faire ses adieux à l’un de ses plus grands de tous les temps.

Les débutants au Old Course n’ont pas besoin de se fier aux instructions d’un étranger de passage à la recherche du champion majeur à 15 reprises; où le troupeau de spectateurs se précipitait et où pointaient les téléphones portables, vous suiviez. À un rythme soutenu, aussi, telle était la bataille pour une vue imprenable.

Parfois, ses partenaires de jeu Matthew Fitzpatrick et Max Homa étaient en quelque sorte un casting de soutien volontaire, la foule semblant diminuer de moitié au moment où ils se sont levés pour putter alors que des milliers de personnes couraient pour se positionner pour le prochain coup de Woods.

Des groupes ont fait du yo-yo sur le fairway à la recherche d’un point de vue optimal, d’autres ont envisagé et concédé de sauter des trous afin de garantir une zone de vision privilégiée plus loin sur la ligne. Là où les joueurs avaient passé la semaine à avertir du besoin d’imagination pour déchiffrer et aborder le Old Course, les spectateurs ont été confrontés à une situation similaire pour obtenir leur dose maximale de Tiger. Un test des muscles du mollet sur des pentes abruptes, une récompense pour une vue de qualité, une volonté de marcher parmi les buissons piquants, tous les sautillements et tissages du monde pour trouver un espace entre les têtes et les chuchotements d’excuses en cas de coups de pied.

Le fait que le champion britannique récemment couronné de l’US Open se soit retrouvé en grande partie en veilleuse a rappelé que le tirage au sort de Tiger n’a pas du tout faibli.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur les hauts et les bas du premier tour de Tiger Woods au 150e Open de St Andrews Retour sur les hauts et les bas du premier tour de Tiger Woods au 150e Open de St Andrews

L’Open en direct Vivre de

“C’est comme un match de football”, a suggéré un spectateur adapté au troisième alors qu’un groupe de disciples de Tiger se blottissait dans une adoration mutuelle pour le favori de St Andrews. Un autre a dû demander à son ami qui d’autre était dans le groupe de Woods.

Il était toujours dans l’histoire, peu de gens se rapprochant de son énormité de foule et de son engagement sur 18 trous au cours des deux premiers jours.

“J’étais très nerveux”, a admis Homa. “Je me sentais beaucoup plus calme que je ne le pensais, comme, menant au tee. Puis une fois que nous sommes arrivés à un et c’était un peu comme moi, Matt et Tiger. Vous pouviez sentir la gravité de celui-ci. Ressenti beaucoup plus nerveux.

“Ensuite, l’un est le coup de départ le plus facile de la planète en ce qui concerne les nerfs. Matt et moi en parlions justement. Je n’avais pas réalisé combien de personnes étaient là jusqu’à ce que Tiger soit annoncé sur un, c’était comme une mer de gens autour de nous. Puis tout d’un coup, j’étais comme une vache sacrée. J’étais donc très nerveux. Tout le premier trou, j’ai eu une sorte d’expérience hors du corps.

Tiger Woods a été suivi confortablement par la plus grande foule pour un joueur ou un groupe à l’Open au cours des deux premiers jours

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Un homme a osé parcourir le parcours en costume de tigre, rendu plus amusant par des activités banales comme la location d’un chargeur de téléphone, tandis que les jeunes portaient des peluches de tigre avec eux. Un groupe de dames écossaises a ensuite donné une sérénade à Woods avec trois chants de “Je t’aime!” lors de sa promenade le 10, avant d’incarner la beauté de l’Open alors qu’ils se lient d’amitié avec deux hommes du Kansas. Ils ont appris que l’un des fils des hommes fréquente l’Université du Kansas, où le petit-fils de l’Écossais le plus vocal est sur le point de s’inscrire. Conversation de repère.

Certes, sans aucun rapport avec Tiger Woods. Mais avec une excitation émerveillée de voir Tiger Woods dans leur propre pays et un voyage transatlantique pour voir Tiger Woods est venu votre union ouverte improbable.

Ailleurs au huitième, un natif d’Atlanta, en Géorgie, voyageant en solo, en plus de demander à l’Anglais le plus proche si c’était notre été ou notre hiver (jeudi était froid), admet qu’il est simplement reconnaissant de regarder Woods marcher et jouer au golf à nouveau au milieu d’un décevant au premier tour. Touche.

Mais même maintenant, l’aura d’inévitabilité qui le suivait autrefois religieusement continue de résister à l’épreuve du temps et à une détérioration du corps qui aurait pu se résigner à la retraite bien avant maintenant.

Les soupirs de “il n’a pas tout à fait l’air bien” à la suite de putts gaspillés ont tous deux ignoré la réalité qu’il n’aura jamais “tout à fait raison” à la suite d’un accident de voiture menaçant sa carrière, ce que Woods lui-même a reconnu, tout en reflétant une attente toujours fidèle qu’il peut et fera toujours chaque coup dur.

“Incroyable. C’était cool. J’ai dit à Joe, s’il y avait quelqu’un d’autre dans mon groupe, si c’était probablement juste Matt, je me serais plaint toute la journée, et je suis sûr que lui aussi. Il dirait ça aussi. C’était la putain de journée la plus cool que j’ai jamais eue sur un terrain de golf. Il est le CHÈVRE pour une raison. Il était très, très gentil. C’était une journée vraiment amusante. C’était une journée de type rêve devenu réalité moins quelques du golf. Cela ressemblait vraiment à de la fantaisie. Max Homa parle de jouer avec Tiger Woods

À présent, tout soupçon de boiterie ou d’étirement mineur du dos justifie une évaluation, mais ce qui était aussi agréable que tout, en plus de sa simple présence, était de voir Woods se déplacer sur le parcours dans un certain confort. Beaucoup plus de confort que les sorties plus tôt dans l’année.

Malgré une ronde de six sur 78 le premier jour, il avait en fait frappé le ballon solidement avec ce qui reste un swing immaculé. En fait, il y avait un contraste notable entre le coup de départ de Woods et une quasi-éraflure inhabituelle de Fitzpatrick comme s’il était maître et élève. Bien sûr, ces jours-ci, c’est loin d’être le cas pour l’excellent Yorkshireman.

À l’approche du cinquième, on pouvait entendre papa expliquer à son fils ce qui rendait Woods et ce swing si spéciaux, comme s’il essayait d’excuser les erreurs qui pourraient distraire la nouvelle génération d’amateurs de golf d’un talent autrefois intouchable.

Un rugissement à la vue d’un premier birdie tant attendu au neuvième offrait une sensation similaire, avec une augmentation du volume plus en relief sur une pause pour leur héros qu’autre chose. Un rugissement à la vue d’un deuxième birdie successif au 10e a offert une sensation différente, celle d’une croyance vertigineuse en un retour qui pourrait maintenir en vie le conte de fées d’une troisième couronne de St Andrews. Ce ne devait pas être le cas.

Des tirs ont été lancés et voulus pendant toute la durée, des puces de précision dans les creux du Old Course générant « le voilà ! » des applaudissements pour une classe qui ne le quittera jamais, et des gémissements suite à des erreurs sur le green venant à contrecœur à accepter que ladite classe n’apparaisse plus aussi régulièrement qu’autrefois.

“Ils étaient fantastiques. Absolument fantastiques. Tellement favorables. Évidemment, ils ne seront pas aussi bruyants parce que vous ne les entendrez pas au milieu du terrain de golf. Ils ne sont que sur le périmètre. Mais juste le soutien à venir sur chaque tee et sur chaque green, quand ils étaient à proximité. La plupart des tees, oui ; mais certains des greens, ils ne l’étaient pas. Mais quand les greens qu’ils étaient, ils étaient très respectueux et très reconnaissants envers tous nous là-bas aujourd’hui, ce qui était super.” Tiger Woods sur la foule à l’Open

Les foules du passé ont essaimé pour découvrir Tiger Woods parce qu’il était le meilleur; les foules d’aujourd’hui essaiment de découvrir Tiger Woods parce qu’il faut tenir compte de l’incertitude quant à la date d’expiration de sa carrière. Cela était évident lorsque son peloton suivant a encore gonflé le deuxième jour.

C’est peut-être en partie la raison pour laquelle tant d’Américains se sont rendus en Écosse cette semaine alors qu’ils ont eu l’occasion de regarder trois des quatre tournois majeurs masculins dans leur propre pays. Tiger à St Andrews reste un incontournable du calendrier golfique, et cela aurait bien pu être la dernière opportunité.

Les générations plus âgées sont là par fidélité et par amour pour un athlète qui leur a tout donné, des parents amènent leurs enfants pour leur faire découvrir l’athlète qui a élevé la barre avant même qu’ils ne soient nés, une génération de jeunes adultes débourse pour aller admirer un homme qui, comme beaucoup l’ont dit et continueront de le dire, a rendu le sport « cool ». Si vous ne connaissez pas le golf, vous connaissez toujours Tiger Woods, comme le rappelait une jeune fille imitant timidement les chants « viens sur Tiger ».

En ce qui concerne les personnes voyageant de loin pour regarder Woods, l’arc-en-ciel des fans américains portant des vêtements de la NFL, de la NBA, du football universitaire et du hockey était assorti de chaussettes et de vestes aux couleurs sud-africaines, de chemises jaunes suédoises imprimées par Henrik Stenson, de fans japonais. saluant Yuto Katsuragawa avec une pancarte et un groupe restreint de Mexicains suivant chaque mouvement d’Abraham Ancer. C’est alors que vous réalisez pourquoi Woods l’aime tant ici.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Alors que Mark Calcavecchia, 62 ans, a fait ses adieux à l’Open cette semaine, il a rejeté les suggestions que ce serait également la dernière apparition de Tiger à St Andrews.

Mais c’était tout le contraire alors qu’un Woods émotionnel se promenait sur le 18e fairway, agitant sa casquette et luttant pour cacher ses larmes au son d’une tribune euphorique, réfléchie et ravie. Peut-être un adieu, certainement un merci.

Plusieurs joueurs faisant écho au sentiment que ” chaque fois que vous voyez Tiger jouer est spécial ” ont souligné la reconnaissance d’un compte à rebours cette semaine, tout comme Fitzpatrick et Homa qui sont restés en arrière pour permettre à Woods de se diriger vers le dernier trou.

Personne n’est tout à fait prêt à lâcher prise, mais voici le dernier rappel pour s’imprégner de chaque instant de clôture jusqu’à ce que la décision arrive.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 9h sur Sky Sports The Open. Live at The Range, les trous en vedette et les groupes en vedette seront disponibles via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que sur le site Web et l’application Sky Sports.