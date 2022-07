Le 150e Open: Shane Lowry offre une auto-évaluation sévère après avoir déçu le neuf de retour le troisième jour | Nouvelles du golf

Shane Lowry a été déçu par sa journée malgré de superbes aigles au milieu du troisième tour

Un Shane Lowry autocritique a admis qu’il était “aussi déçu que je l’ai été depuis longtemps” après avoir eu du mal à capitaliser sur des aigles successifs avec un neuf de retour terne le troisième jour du 150e Open.

L’énorme soutien irlandais au champion de l’Open 2019 a été récompensé par l’une des périodes de la journée où leur homme a réussi les neuvième et dixième trous pour se rapprocher des premiers.

Cette rafale, cependant, a eu tout sauf l’effet escompté alors qu’il a tissé trois bogeys entre cinq trous normaux au cours des sept suivants avant de rétablir un peu d’ordre avec un birdie pour clôturer le 18.

Cela lui laisserait sept sous et ruinerait ce qui aurait pu être.

“C’était plutôt cool et c’était très amusant quand ces deux-là sont entrés”, a déclaré Lowry. “Mais le reste de la journée n’a pas été aussi agréable.

“Écoutez, j’ai l’impression d’avoir bien joué, mais je ne pense pas qu’il faudrait qu’Einstein comprenne ce qui n’allait pas sur le neuf de retour. Mon putt était horrible.

“Je suis tellement déçu pour être honnête parce que j’ai travaillé si dur, et je travaille si dur pour me mettre à ces postes, et je suis aussi déçu que je l’ai été depuis longtemps.

“Pour être honnête, je n’allais pas venir ici, mais c’est juste difficile. Vous avez l’impression d’être là, comme si vous aviez une bonne chance. Je tire un sous pour les sept derniers trous et je ‘ Je suis très optimiste quant à mes chances pour demain. Maintenant, je n’ai aucune chance. C’est juste très décevant.”

Shane Lowry aligne son putt au 18e jour de l’Open

Malgré le revers, Lowry maintient qu’il pense qu’il joue encore assez bien, ce qui est peut-être la racine de sa frustration avant dimanche.

“Mon jeu a été assez bon toute la semaine”, a-t-il déclaré. “Pour être honnête, je pense que la façon dont je me suis battu pour être dans le top 20 avant dimanche ici fait honneur à mon jeu.

“Alors, oui, je suis assez optimiste sur le fait que si je trouve quelque chose, je pourrais tirer un score demain. Mais je fais de mon mieux.

“Par exemple, je n’ai pas la réponse. Je n’ai pas la réponse. Si c’était le cas, je n’aurais pas besoin d’aller au green maintenant. Mais c’est juste difficile. Ce jeu est parfois difficile.”

Fleetwood : J’ai une chance

Pendant ce temps, Tommy Fleetwood a poursuivi sa trajectoire tout au long de la semaine pour rester dans le coup en tirant une ronde de 66 pour passer à neuf sous.

Cela vient après une ronde de 72 le jour de l’ouverture suivie de 69 au deuxième tour, trois birdies dans ses cinq derniers trous venant comme un coup de pouce bienvenu après une période difficile en milieu de journée.

“Le premier jour a été vraiment déçu, nous avons eu une bonne heure de départ le premier jour et de bonnes conditions et nous n’en avons pas du tout profité”, a-t-il déclaré à Sky Sports. “C’était donc une journée décevante et puis j’ai eu l’impression qu’hier j’avais vraiment bien joué, je n’avais pas l’impression que c’était si facile hier mais j’avais l’impression que quelque chose se passait un peu et j’aurais aimé avoir mieux fini sur 17 et 18, mais j’avais l’impression d’avoir bien joué hier.

“Et puis aujourd’hui, alors que nous étions assis en train de déjeuner, tout le monde semblait faire des birdies partout.

“J’ai pris un bon départ, le tronçon du milieu était un peu frustrant parce que vous pensez neuf, 10, 11, 12, j’ai joué ceux-là en un et puis une bonne finition à nouveau. J’ai bien joué, j’étais heureux aujourd’hui .

“Il y a un faible score ici, ce n’est évidemment pas entre mes mains pour le moment. Tout ce que je pouvais faire était d’essayer de rester et d’y rester aujourd’hui.

“Certainement putts sur 15, haut et bas 17, putts sur 18, ils se sentent cruciaux pour rester avec une sorte de chance. Mais cela m’a définitivement gardé une chance et nous verrons juste, je veux juste faire le du mieux que je peux chaque jour.

“J’adorerais avoir une chance de tomber dans le neuf de retour demain. C’est très spécial d’être toujours dedans et parmi ça.”

Fleetwood a notamment été associé à Lowry lorsque l’Irlandais l’a battu pour la victoire à l’Open Championship 2019 à Royal Portrush, avec le Britannique deuxième sur neuf sous et six coups en arrière dans ce qui a marqué le plus proche d’un titre majeur dans sa carrière.

Pourrait-il tirer des leçons de cette occasion jusqu’au tour final?

“Je pense que mon expérience de jouer un dimanche, je n’ai pas gagné ou quoi que ce soit, mais j’ai eu l’impression d’avoir fait du bon travail, avec Shane de côté”, a-t-il déclaré. “Shane a été exceptionnel ce jour-là. Plus vous êtes là-bas un dimanche et concourez, plus vous avez de chances de finir par franchir la ligne.

“Je pense que c’est tout ce que vous pouvez vraiment continuer à faire et continuer à vous concentrer. C’est agréable de bien jouer à nouveau. Nous verrons. Comme Portrush se sent comme il y a longtemps en ce moment. Mais pour le moment et dans la situation actuelle, J’ai l’impression que je m’améliore progressivement, que je prends progressivement un peu d’élan et que les résultats arrivent lentement.

“Comment mon jeu a bien mieux résisté tout au long des quatre tours qu’il ne l’était l’année dernière où je n’étais nulle part en vue. C’est donc agréable de pouvoir recommencer et de voir ce que nous pouvons faire.”

