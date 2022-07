Le 150e Open: Rory McIlroy voit la fin d’une sécheresse majeure «s’éclipser» avec un quasi-accident à St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur certains des moments clés du tour final de Rory McIlroy alors que le quadruple vainqueur majeur a cédé son avance à St Andrews

Les espoirs de Rory McIlroy d’une fin de conte de fées à sa grande sécheresse ne se sont pas concrétisés lors du 150e Open, mais aurait-il pu faire quelque chose de différent pour arrêter le succès historique de Cameron Smith ?

Au cours de la semaine où Jack Nicklaus a été honoré pour son héritage à St Andrews et où Tiger Woods a potentiellement fait sa dernière apparition en compétition sur le Old Course, il aurait été quelque peu approprié pour Rory McIlroy de remporter une victoire de conte de fées au Home of Golf.

L’Irlandais du Nord a terminé parmi les huit premiers lors des trois premières majeures de l’année et est arrivé comme l’un des favoris du pré-tournoi, après avoir clôturé le n ° 1 mondial Scottie Scheffler avec une victoire à l’Omnium canadien RBC le mois précédent, alors qu’un bon début a encore alimenté le récit selon lequel le Claret Jug se dirigeait vers lui.

Jeudi, un cinq de moins de 67 ans a mis fin au hoodoo majeur de McIlroy au premier tour, ce troisième tour d’ouverture consécutif de moins de 70 ans après des années de démarrages lents, tandis que des scores de 68 et 66 au cours des deux jours suivants ont assuré une part de l’avance avec Viktor Hovland se dirige vers le dernier jour.

McIlroy avait transformé chacune de ses quatre précédentes avances majeures de 54 trous en une victoire et semblait en position privilégiée pour prolonger cette course, avec le nom de l’ancien numéro 1 mondial en tête des classements jaunes géants à St Andrews lorsqu’il a atteint le virage devant le peloton de chasse.

Le joueur de 33 ans s’est rapproché de son deuxième titre Open en profitant du par-quatre 10h, mais a ensuite vu les birdies se tarir pendant le reste de son tour, alors que Smith chargeait à travers le terrain avec un brillant back-nine 30 pour arracher une victoire en un coup et un premier titre majeur.

McIlroy a eu une dernière chance de donner à la dernière majeure masculine de l’année une finition spectaculaire au dernier par quatre, bien qu’il n’ait pas été en mesure de trouver l’aigle de clôture qui l’aurait déplacé aux côtés du nouveau champion golfeur de l’année.

“Difficile de critiquer McIlroy”

Un McIlroy déçu a admis qu’il avait été “battu par un meilleur joueur” après sa troisième place et a déclaré qu’il avait laissé l’opportunité de la victoire “s’échapper” lors de la dernière journée, le dernier quasi-accident terminant la huitième saison consécutive sans ajouter à son décompte majeur.

“Il est très difficile de critiquer McIlroy”, a déclaré l’ancien capitaine de la Ryder Cup, Paul McGinley. Sports du ciel après la finale à St Andrews. “Il a tiré deux sous la normale, mais si vous voulez être froid à ce sujet, oui, c’est un par-67 pour Rory.

“Il n’a pas fait grand-chose de mal, mais pour gagner des championnats ouverts avec des gars dans le rétroviseur, il faut de la qualité et avec le combattant de rue qu’est Cameron Smith, il faut aller le chercher par la peau du cou. Je ne pense pas que ce soit le moment de critiquer McIlroy, nous devrions féliciter Smith ici, mais bien sûr, il va penser qu’il a laissé quelque chose sur la table.

McIlroy n’a enregistré que deux birdies et a eu besoin de 36 putts pour terminer son 70 sans bogey le dernier jour, bien qu’il ait atteint tous les greens du règlement, le co-leader du jour au lendemain incapable de profiter pleinement de la plupart des courts par-fours du Old Course.

“Il avait un gars qui faisait la course à travers le peloton pour mettre la pression et ça ne l’aidait tout simplement pas”, a ajouté McGinley. “Je pense que c’était une performance extrêmement compétitive de Smith, plus que le fait que McIlroy soit sorti de l’ébullition.

“Il y avait une opportunité de prendre l’initiative là-bas, il ne l’a pas fait et quand vous ne le faites pas, vous vous laissez un peu ouvert pour que les gars passent. McIlroy n’avait pas ce niveau supplémentaire de confiance pour éclater à travers lui-même et dire “écarte-toi, j’arrive”.

“Nous devons bien sûr dire que 70 est un score décevant dans ces conditions avec des positions d’épingle qui n’étaient pas aussi difficiles qu’il a pu naviguer les trois autres jours, et cela se résume à la pression et au feu de l’action.”

Quand la grande sécheresse de McIlroy prendra-t-elle fin ?

McIlroy est déjà deux fois vainqueur sur le PGA Tour cette saison et n’a pas terminé pire que huitième dans les quatre majors cette année, la première fois de sa carrière qu’il affiche le top 10 dans les quatre majors au cours d’une année civile.

Le vainqueur du PGA Tour à 21 reprises a maintenant enregistré 17 top 10 dans les tournois majeurs depuis la dernière de ses quatre victoires en 2014, McIlroy étant convaincu qu’une cinquième victoire majeure tant attendue n’est pas loin.

“Je ne peux pas être trop découragé à cause de la façon dont cette année s’est déroulée et de cette année”, a déclaré McIlroy. “Je joue à l’un des meilleurs golfs que j’ai joué depuis longtemps. C’est juste une question de continuer à frapper à la porte, et finalement on s’ouvrira.

“En fin de compte, ce n’est pas la vie ou la mort. J’aurai d’autres chances de gagner l’Open Championship et d’autres chances de gagner des tournois majeurs. C’est celui que j’ai l’impression d’avoir laissé échapper, mais il y aura d’autres opportunités.

“J’ai un peu de temps pour me reposer et récupérer et essayer de prendre les points positifs, apprendre des points négatifs et passer à autre chose. C’est l’une des meilleures saisons que j’ai eues depuis longtemps. Je veux terminer la saison La saison majeure est malheureusement terminée, mais j’ai toujours l’impression qu’il y a encore un peu de jeu à jouer.”

McIlroy prendra maintenant les trois prochaines semaines de congé avant de revenir pour participer aux barrages de fin de saison du PGA Tour le mois prochain, avec son prochain événement le championnat FedEx St Jude à Memphis du 11 au 14 août. en direct sur Sky Sports.