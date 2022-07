Le 150e Open: Rory McIlroy vise la fin d’une sécheresse majeure alors que Cameron Smith vise la victoire de St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy est excité pour le week-end à venir alors qu’il cherche sa cinquième victoire majeure à l’Open Championship

Rory McIlroy est excité pour le week-end à venir alors qu’il cherche sa cinquième victoire majeure à l’Open Championship

Rory McIlroy se sent en excellente position pour mettre fin à sa longue période de sécheresse majeure après être resté à moins de trois coups du leader à mi-chemin Cameron Smith au 150e Open.

McIlroy, qui a raté sa défense du titre Open en raison d’une blessure lors de sa dernière tenue sur le Old Course historique de St Andrews en 2015, a suivi un premier tour 66 avec un quatre moins de 68 vendredi pour se diriger vers le week-end à égalité troisième aux côtés de la Ryder Cup. coéquipier Viktor Hovland.

Le Nord-Irlandais, sans victoire majeure depuis 2014, a suivi un premier 35 en réalisant trois birdies consécutifs à partir du 10e, puis en échouant à en faire un autre au 14e par cinq malgré avoir atteint le green en deux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible McIlroy a continué à grimper dans le classement avec trois birdies consécutifs à St Andrews McIlroy a continué à grimper dans le classement avec trois birdies consécutifs à St Andrews

McIlroy a répondu à un bogey à trois coups roulés au 15e en faisant un birdie à son avant-dernier trou, bien qu’il n’ait pas réussi à en trouver un autre à la fin pour rester à 10 sous et trois derrière Smith.

“Je fais des trous dans tout et je m’en vais en pensant que j’aurais pu être un peu mieux, mais je suis dans une excellente position pour le week-end”, a déclaré McIlroy. Sports du ciel.

L’Open en direct Vivre de

“Cam Smith a bien joué cette année, tout comme Cameron Young. Deux joueurs phénoménaux ; un excellent classement avec DJ (Dustin Johnson) et Viktor Hovland. Ce sera un excellent week-end et c’est agréable d’être dans le mix. “

McIlroy n’a pas terminé pire que huitième dans les trois premiers tournois majeurs de l’année et est déjà deux fois vainqueur du PGA Tour cette saison, le plus récemment à l’Omnium canadien RBC le mois dernier, avec le joueur de 33 ans confiant quant à la état de son jeu avant le week-end.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tiger Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews pour une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship Tiger Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews pour une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship

“Je sais que j’ai le jeu, c’est tout ce dont j’ai besoin”, a ajouté McIlroy. “J’ai juste besoin de sortir et de jouer à mon jeu et de jouer au golf au cours des deux prochains jours et c’est tout ce que je peux faire.

“Cam Smith sort et tire encore deux tours comme il l’a fait les deux premiers jours, je vais avoir beaucoup de mal à gagner le tournoi. Donc je dois juste sortir et faire de mon mieux et m’inquiéter sur moi-même, alors j’espère que c’est assez bon.”

Le verdict ouvert Vivre de

Smith : Je dois être patient

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Cameron Smith dit que c’est «génial» de terminer la journée 13 sous la normale après avoir affiché un 64 au deuxième tour à l’Open Cameron Smith dit que c’est «génial» de terminer la journée 13 sous la normale après avoir affiché un 64 au deuxième tour à l’Open

Smith a juré de s’en tenir à son approche “ennuyeuse” du golf alors qu’il se dirige vers le troisième jour, cherchant à conserver sa place au sommet du classement de l’Open.

C’est le même sang-froid mesuré tour par tour qui lui a ouvert la voie à une avance de deux coups à 13 sous vendredi.

Le vainqueur du Players Championship vise à devenir le premier Australien à remporter le titre The Open depuis 1993.

“C’est bien. C’est évidemment un très bon endroit où être”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression d’avoir été souvent à cet endroit au cours des deux dernières années, et les choses ne se sont pas encore tout à fait déroulées dans mon sens.

“Mais, comme je l’ai déjà dit, je dois juste être très patient ce week-end. Je pense que le parcours de golf va devenir beaucoup plus difficile et beaucoup plus rapide.

“Alors soyez patient et faites de bons putts.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Smith a pris une avance de trois coups à l’Open en roulant dans cet énorme putt de l’aigle le 14 Smith a pris une avance de trois coups à l’Open en roulant dans cet énorme putt de l’aigle le 14

Smith a commencé la journée avec force avec trois birdies consécutifs suivis de trois gains en quatre trous entre le septième et le 10e, avant que son point culminant ne se produise au 14e lorsqu’il a percé un sublime aigle de 64 pieds.

Avant l’événement, on avait beaucoup parlé de la façon dont le Old Course était adapté à l’expertise de Smith en matière de jeu court. Tout cela a été évident, et Smith espère que cela restera évident.

“Je pense que j’ai toujours fait du bon travail en traitant chaque tour de la même manière, pour être honnête”, a-t-il poursuivi.

“Je pense que ça va être une expérience vraiment cool d’être là-bas. Ça a été toute cette semaine.

“Mais j’ai toujours fait du très bon travail en faisant la même chose, en passant par le même processus tous les matins, en m’assurant que je ressens la même chose – monter sur le champ de tir, frapper les mêmes coups. C’est très ennuyeux, mais ça le fait l’astuce.”

Regardez le 150e Open tout au long du week-end en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports – Sky Sports The Open. Live at The Range, les trous en vedette et les groupes en vedette seront disponibles via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que sur le site Web et l’application Sky Sports.