Le 150e Open: Rory McIlroy satisfait de son départ «fantastique» alors que Cameron Young mène à St Andrews | Nouvelles du golf

Rory McIlroy était satisfait de son premier tour de six moins de 66 ans alors qu’il tentait de devenir champion de l’Open pour la deuxième fois

Rory McIlroy a continué à éradiquer son hoodoo de premier tour dans les majors après avoir pris un bon départ dans sa candidature pour un cinquième titre majeur au 150th Open.

McIlroy avait affiché un total combiné de 35 au-dessus de la normale au premier tour des tournois majeurs entre sa victoire au championnat PGA 2014 et son premier tour 73 au Masters en avril, où il a terminé deuxième, avant de donner le ton à Southern Hills en mai et de commencer fortement lors de l’US Open du mois dernier.

L’ancien n ° 1 mondial a maintenu cette séquence de départs plus forts avec un six moins de 66 ans le jour de l’ouverture sur le Old Course à St Andrews, plaçant un 55 pieds sur son premier trou et mélangeant sept birdies avec un seul bogey pour le garder à l’intérieur. deux coups du pionnier Cameron Young.

Rory McIlroy a démarré son championnat ouvert du bon pied en réalisant quatre birdies sur les neuf premiers lors du premier tour à St Andrews

“Ouais, début fantastique”, a déclaré McIlroy lors de sa conférence d’après-tour. “Juste une sorte de ce que vous espérez qu’il se passera lorsque vous commencerez votre semaine.

“Je veux dire, j’ai fait tout ce que vous êtes censé faire autour de St Andrews. J’ai fait des birdies dans les trous qui sont birdieable et j’ai fait des pars aux trous où vous cherchez en quelque sorte à faire un par et à passer au départ suivant. Didn Je ne me mets pas trop hors de position.

“J’essayais peut-être d’être un peu trop mignon avec le deuxième coup sur 13, mais à part ça, je l’ai raté dans les bonnes zones, des zones où vous pouvez le faire monter et descendre. J’ai pris un bon départ sortir, ce qui est en quelque sorte important ici, faites votre score et accrochez-vous un peu en entrant.

Rory McIlroy a fait une erreur avec son coup de puce alors qu'il enregistrait son premier bogey de la journée au 13e trou

“C’est un autre bon début dans un majeur – trois de suite pour moi maintenant – et j’ai hâte aux prochains jours.”

McIlroy est deux fois vainqueur du PGA Tour cette saison et n’a pas terminé pire que huitième lors de ses principales apparitions en 2022, le Nord-Irlandais cherchant maintenant à s’appuyer sur son bon départ et à se battre pour une deuxième victoire en Open.

“Je dois sortir demain et sauvegarder ce que je viens de faire aujourd’hui”, a ajouté McIlroy. “Je pense que c’est important de le faire. Mais encore une fois, ce parcours de golf ne va pas beaucoup changer, je ne pense pas, entre aujourd’hui et demain en termes de conditions.

“J’ai vu le terrain de golf maintenant dans des conditions de tournoi et de tournoi et je sais à quoi m’attendre. Demain est une course importante, juste pour sortir et sauvegarder ce que j’ai fait aujourd’hui.”

Jeune à l’aise après avoir imposé le rythme de St Andrews

La recrue Cameron Young dit qu'il est plein de conviction après avoir cardé un huit moins de 64 ans lors de son premier tour à St Andrews

Young a connu des débuts mémorables à l’Open alors qu’il s’emparait de la tête du club avec un brillant huit de moins de 64 ans, réalisant huit oiselets au cours d’une démonstration impressionnante.

L’Américain, qui était en dehors du top 500 mondial il y a un peu plus d’un an, mais qui est maintenant proche du top 30 mondial après cinq classements parmi les trois premiers du PGA Tour cette saison, a réussi sept birdies sur ses 12 premiers trous et a suivi des occasions manquées au 14e et 15e en profitant du par-4 en dernier.

La recrue Cameron Young a réussi un sans faute de moins de 64 ans lors du premier tour de l'Open Championship à St Andrews

“Je pense que nous nous sommes très bien débrouillés sur le terrain de golf”, a déclaré Young. “Je ne pense pas avoir joué une partie de golf parfaite. Je pense que j’ai très bien marqué.

“Je suis heureux d’avoir tiré 64. Je suis heureux d’être toujours en tête de l’Open Championship, mais cela ne changera pas ce que je ressens dans une heure. Cela pourrait changer un peu ce que je ressens au premier tee. demain, mais je l’oublierai très vite.

“Je pense que chaque fois que vous êtes en tête d’un championnat majeur ou d’un événement du PGA Tour, franchement, vous vous sentez de plus en plus à l’aise à chaque fois. Que je mène par trois ou un ou quatre derrière, je vais dormir juste bien.

“Même si cela ne fait que la majeure partie de l’année, j’ai été un peu en tête, et je pense que nous prendrons demain comme il vient. C’est vraiment tout ce que je peux contrôler.”

