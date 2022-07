Le 150e Open: Rory McIlroy et Viktor Hovland prennent la tête de la dernière journée à St Andrews | Nouvelles du golf

Rory McIlroy sortira de Viktor Hovland dans le groupe final dimanche

Rory McIlroy fait face à une confrontation le dernier jour avec son coéquipier de la Ryder Cup Viktor Hovland après que le duo ait pris une part de la tête dans un troisième tour passionnant au 150e Open.

Le duo européen est entré dans le week-end à trois coups du rythme et dans l’avant-dernier groupe sur le Old Course à St Andrews, seulement pour afficher de brillants 66 au troisième tour pour passer à 16 sous et s’éloigner du peloton de chasse.

Hovland a enregistré six birdies dans une excellente ronde sans bogey pour renforcer ses espoirs d’une première victoire majeure, tandis que McIlroy a mélangé un aigle troué avec cinq birdies et un bogey solitaire pour se donner une glorieuse opportunité de remporter un premier titre majeur depuis 2014. .

Ils détiennent un coussin de quatre coups sur l’Américain Cameron Young et le meneur de midi Cameron Smith, qui a bégayé à un sur 73, tandis qu’un cinq de moins de 67 ans a porté Si Woo Kim à 11 sous et à moins de cinq de la tête aux côtés du n ° 1 mondial Scottie. Scheffler.

Smith a commencé le deuxième jour devant, mais a immédiatement perdu du terrain lorsqu’il a fait un bogey à trois putts au premier, alors que Hovland a chargé en suivant un birdie de 40 pieds au troisième en trouant à une distance similaire au suivant, puis en profitant de le par-cinq cinquième.

Hovland s’est converti de 20 pieds au sixième pour enregistrer quatre birdies consécutifs, alors que son partenaire de jeu McIlroy a fait ses propres gains consécutifs pour passer à la deuxième égalité, Young obtenant également brièvement 12 sous jusqu’à ce qu’il annule son birdie au cinquième en bogeyant le septième.

McIlroy a réussi un birdie à deux coups roulés au neuvième driveable, ce qui a réduit l’écart à un lorsque Hovland a mis trois putts pour la normale, avant de sortir d’un bunker au 10e par quatre pour commencer son neuf arrière avec un aigle remarquable.

Hovland et McIlroy sont tous deux passés à 16 sous après des troisièmes tours impressionnants

Hovland a fait son propre birdie pour passer également cinq sous pour la journée et rejoindre son partenaire de jeu sur 15 sous, tandis que Smith a réussi son premier birdie de la journée au neuvième pour rester à moins de deux du groupe devant lui.

McIlroy et Hovland ont échangé des pars sur les trois trous suivants avant que l’Irlandais du Nord ne prenne de l’avance lorsqu’une approche incroyable au cœur du 14e par cinq a mis en place un birdie à deux putts, alors que Hovland a mis trois putts pour le par à plus de 110 pieds.

Young a annulé un birdie au 12e avec un bogey au 13e, où Smith a double-bogey après avoir joué sa balle à hauteur de taille depuis un bunker puis éraflé sa balle dans les buissons, bien que les deux joueurs aient répondu avec un birdie au par- cinq à côté pour les laisser respectivement deux et quatre derrière.

L’approche de McIlroy dans l’avant-dernier trou s’est terminée près du mur, laissant un pas maladroit et menant à un bogey à deux putts, alors que Hovland a lancé deux putts du chemin pour brouiller un par improbable et revenir dans une part de la tête.

Le coup de départ de McIlroy au par-quatre s’est terminé juste à gauche du green mais une superbe avance de deux putts vers un birdie de clôture, Hovland égalant les trois le 18 pour s’assurer que la paire prendrait une part de la tête dans la finale journée.

Young a commis un double boguey au 16e et n’a pas réussi à trouver un birdie au cours des deux derniers trous, la fin décevante d’un un sous 71 le gardant à quatre derrière et le laissant face à un autre duo avec Smith dimanche.

Dustin Johnson a chuté au septième rang après trois bogeys dans un tronçon de quatre trous dans son neuf arrière l’ont vu afficher un un sous 71, tandis que le duo anglais Tommy Fleetwood et Matt Fitzpatrick sont à égalité au huitième rang aux côtés d’Adam Scott.

Kevin Kisner a chargé le classement avec un tour de la journée de 65, avec le vainqueur de 2019 Shane Lowry également sur sept sous malgré avoir cardé des aigles consécutifs autour du virage lors d’un trois sous 69.

