Le 150e Open: Rory McIlroy en lice alors que Cameron Smith détient la tête à mi-chemin à St Andrews | Nouvelles du golf

Cameron Smith est à la recherche d’une première victoire majeure

Cameron Smith a produit un tour record pour prendre une avance de deux coups à mi-chemin au 150e Open, avec Rory McIlroy et Viktor Hovland dans le peloton de chasse.

Smith a réussi un aigle et six birdies en route vers un superbe huit sous 64 sur le Old Course, le voyant passer à 13 sous 131 et battre le record du plus bas total de 36 trous affiché dans un majeur.

Le n ° 6 mondial a percé de près de 50 pieds au premier pour commencer une série de trois birdies consécutifs et a ajouté des gains consécutifs à partir du sixième pour atteindre le virage en 31, l’Australien commençant son neuf arrière avec un birdie et roulant dans un aigle à longue distance au par-cinq 14e.

Le joueur de 28 ans a eu besoin d’un birdie lors de ses quatre derniers trous pour égaler le tour majeur le plus bas à St Andrews et a dû jouer la dernière ligne droite en deux sous pour égaler le record de 62 de Branden Grace, seulement pour rentrer chez lui et se diriger vers le week-end deux clair du leader du premier tour Cameron Young.

Young a poursuivi son premier tour 64 en mélangeant cinq birdies avec deux bogeys dans un trois sous 69, tandis que McIlroy a maintenu sa pression pour un premier titre majeur depuis 2014 et une troisième victoire de la saison en affichant un deuxième tour 68.

McIlroy a fait des birdies aux cinquième et septième avant d’annuler un bogey à trois putts à longue portée au huitième en commençant son neuf arrière avec trois birdies consécutifs, seulement à trois putt le par-5 14e pour le par et trois putt le suivant pour retomber à neuf sous.

Le quadruple vainqueur majeur a réussi un birdie dans son avant-dernier trou pour s’asseoir à égalité au troisième rang aux côtés de Hovland, qui a réussi un aigle au trou au 15e par quatre et a réussi un birdie le dernier à signer pour un six-moins de 66 ans.

Dustin Johnson a réalisé un 67 sans bogey pour se placer à moins de quatre de la tête et le n ° 1 mondial Scottie Scheffler est à cinq du rythme aux côtés de Tyrrell Hatton, tandis que le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick est revenu en lice avec un six moins de 66 ans.

Le triple champion majeur Jordan Spieth et l’ancien n ° 1 mondial Jon Rahm font partie du groupe à quatre sous qui comprend le vainqueur de 2019 Shane Lowry, alors que le champion en titre Collin Morikawa a rejoint Tiger Woods en ratant la coupe.

Les rondes de 78 et 75 ont laissé Woods échouer le week-end à The Open pour seulement la quatrième fois de sa carrière, le joueur de 46 ans n’enregistrant qu’un seul birdie dans une ronde où il a de nouveau eu du mal sur les greens.

Woods a annulé un birdie au deuxième avec un bogey au suivant et a fait un par de trois putts au cinquième après avoir quitté son premier essai d’aigle à cinq pieds de la broche, avec le triple champion golfeur de l’année bogey le septième et puis terminant une série de pars avec un double bogey au 16e.

D’immenses galeries bordaient le 18e fairway pour rendre hommage à Woods, qui avait l’air ému en recevant une ovation debout de la foule écossaise, le n ° 994 mondial admettant après le tour qu’il avait peut-être joué son dernier majeur à St Andrews.

“Je ne me retire pas du jeu”, a déclaré Woods. “Mais je ne sais pas si je serai physiquement capable de rejouer ici quand ça reviendra. Je pourrai jouer les futurs Open, oui, mais dans huit ans, je doute que je serai compétitif à ce niveau.”

