Le 150e Open: Rory McIlroy dit que la victoire signifierait tout alors que Viktor Hovland profite d’un troisième tour «génial» | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy a déclaré que gagner le 150e Open Championship “signifierait tout pour lui”

Rory McIlroy a déclaré que gagner le 150e Open Championship “signifierait tout pour lui”

Rory McIlroy a déclaré que gagner le 150e Open “signifierait tout” pour lui après avoir pris une part de la tête après un superbe troisième tour à St Andrews.

L’Irlandais du Nord a été jumelé avec le Norvégien Viktor Hovland sur le Old Course et, après avoir commencé trois derrière le leader du jour au lendemain Cameron Smith, le duo a bondi de quatre coups devant Smith et Cameron Young, après avoir produit des scores correspondants de six sous 66 pour passer à 16 sous. .

Le point culminant de la ronde de McIlroy est survenu au 10e par quatre lorsqu’il a réussi un coup de bunker parfaitement joué pour un aigle et il a également ajouté cinq oiselets et un seul bogey au 17e, tandis que l’effort sans faille de Hovland comprenait quatre oiselets successifs du troisième.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rob Lee et David Howell passent en revue le troisième tour de McIlroy à l’Open Championship alors que le quadruple vainqueur majeur a tiré un six moins de 66 ans pour s’assurer une place dans le couple final pour le tour final Rob Lee et David Howell passent en revue le troisième tour de McIlroy à l’Open Championship alors que le quadruple vainqueur majeur a tiré un six moins de 66 ans pour s’assurer une place dans le couple final pour le tour final

McIlroy a maintenant pour objectif de mettre fin à sa sécheresse majeure, la dernière de ses quatre victoires à venir au championnat PGA 2014, bien qu’il admette qu’il a encore du travail à faire lors de la ronde finale dimanche, lorsqu’il sera à nouveau jumelé avec Hovland. .

“Cela signifierait tout [to win] à cause de ce que j’ai vécu ces dernières années et j’ai essayé d’obtenir ce cinquième”, a déclaré McIlroy Sports du ciel.

“Mais ici, nous parlons de prendre de l’avance sur moi-même. Je dois sortir et garder le même état d’esprit que j’avais aujourd’hui et les trois derniers jours.

L’Open en direct Vivre de

“Je sais que si je vais là-bas et que je joue à mon propre jeu, je peux tirer des scores comme celui-ci sur ce terrain de golf et j’ai juste besoin de le faire pendant une journée de plus.

“Alors je vous donnerai tous les superlatifs et tout le reste si cela se produit.

“En ce moment, je dois me reposer, récupérer, me concentrer sur moi-même, essayer de sortir et d’en tirer un autre bon.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Henni Koyack est rejoint par McIlroy dans la zone ouverte via la puissance de la technologie Sky Scope pour examiner de plus près sa puissance et ses prouesses sur le tee Henni Koyack est rejoint par McIlroy dans la zone ouverte via la puissance de la technologie Sky Scope pour examiner de plus près sa puissance et ses prouesses sur le tee

Après un certain nombre de quasi-accidents dans les majors ces dernières années, McIlroy, qui a remporté l’Open au Royal Liverpool en 2014, pense qu’il est dans la forme de sa vie à l’heure actuelle.

“Je suis un meilleur joueur maintenant que je ne l’étais alors [when I last won it]je suis un meilleur joueur maintenant qu’il y a 12 mois”, a-t-il ajouté.

“J’ai beaucoup confiance en moi, je l’ai déjà fait, je sais que je peux le refaire.

“Je dois juste y aller demain, rester dans mon petit monde, tirer un autre bon score et j’espère que ça suffira.”

McIlroy a révélé que le coup de bunker au 10e était son premier effort depuis le sable cette semaine et a admis que c’était un bonus de voir sa balle tomber pour un aigle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible McIlroy a pris une part de la tête après avoir réussi un incroyable coup de bunker pour l’aigle au 10e trou de l’Open McIlroy a pris une part de la tête après avoir réussi un incroyable coup de bunker pour l’aigle au 10e trou de l’Open

“C’était vraiment cool, je pense que c’était le premier bunker dans lequel je suis allé cette semaine”, a-t-il déclaré.

“Je me suis un peu entraîné sur le green d’entraînement, mais là où se trouvait également cette épingle, elle était juste sur un petit nob, elle a parfaitement atterri et c’est un bonus.

“Pour essayer de gagner ces championnats, des choses comme ça doivent aller dans votre sens à certains moments et heureusement, c’était un bon bonus sur 10.”

À la perspective de jouer à nouveau avec Hovland dimanche, le joueur de 33 ans a ajouté: “C’était un groupe formidable dont faire partie également. Viktor a pris un bon départ et nous nous sommes juste nourris les uns les autres. , on recommencera demain.”

McIlroy et Viktor Hovland joueront à nouveau ensemble dimanche dans le duo final

Hovland, 24 ans, dont le meilleur résultat dans un majeur est à égalité 12e, a insisté sur le fait que cela avait été loin d’être facile car il a gardé un bogey sur sa carte, mais il savoure également une autre bataille dimanche.

“C’était génial, mais c’était quand même assez stressant”, a déclaré Hovland Sports du ciel. “Cela n’aurait peut-être pas ressemblé à ça, étant sans bogey, mais j’avais beaucoup de putts courts par lesquels je devais faire et j’étais vraiment heureux de le garder sans bogey.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Hovland a affirmé qu’il était scandaleux qu’il dirige l’Open Championship compte tenu de sa forme récente « moche » Hovland a affirmé qu’il était scandaleux qu’il dirige l’Open Championship compte tenu de sa forme récente « moche »

“C’est assez scandaleux, pour être juste. Je n’étais jamais venu ici auparavant, donc au début de la semaine, j’essayais juste de tout absorber. Honnêtement, je suis entré dans ce tournoi avec de mauvaises performances, donc je suis content que ça tourne cette semaine.

“J’essaie juste d’en profiter au maximum et je vais m’amuser beaucoup demain.”

Regardez la ronde finale du 150e Open à partir de 8h dimanche en direct sur Sky Sports The Open. Il y aura beaucoup d’action supplémentaire via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.